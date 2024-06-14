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Новини
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Росія визнала "Грузинський легіон" терористичною організацією

У Росії визнали Грузинський національний легіон терористичною організацією

Південний окружний військовий суд Росії заборонив діяльність та визнав терористичною організацією "Грузинський національний легіон" - військове добровольче формування, яке воює в Україні з 2014 року. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське ФСБ.

За даними російської спецслужби, "Грузинський національний легіон" було створено у 2014 році під патронажем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Наразі він є найбільшим озброєним формуванням, що комплектується за національною ознакою. Члени легіону беруть участь у бойових діях за ЗСУ, і навіть причетні до організації диверсійно-терористичних актів біля Росії, катувань військовослужбовців ЗС РФ і вбивств мирного населення", - йдеться у повідомленні.

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Там додали, що відповідне рішення дозволить кваліфікувати "злочинну діяльність членів легіону та їхніх посібників не лише за ст. 359 "Найманство" КК РФ, а й за статтями терористичної спрямованості".

Довідка

"Грузинський національний легіон" бере участь у бойових діях на боці ЗСУ з початку повномасштабної війни в Україні. Його очолює Ушанги Мамулашвілі, також відомий як Мамука Мамулашвілі

Підрозділ налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується Розвідувальному управлінню Міністерства оборони України. За час війни Росії проти України загинуло понад 50 грузинських бійців.

Басманний районний суд Москви заочно заарештував Мамулашвілі наприкінці лютого 2024 року за статтями про вербування найманців та розпалювання ненависті до військових. Мамулашвілі також внесено до переліку терористів та екстремістів, який веде Росфінмоніторинг.

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Автор: 

росія (65360) ФСБ (1454) Грузинський легіон (16)


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Топ коментарі
+9
А власне, кого єппе мненіє Лаптєландії?
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14.06.2024 13:30
+7
Начхати на роzію
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14.06.2024 13:30
+6
вбивствами якого такого, бл, "мирного" населення "біля расії"? а це де?)) тварини тупі, бл
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14.06.2024 13:38
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А власне, кого єппе мненіє Лаптєландії?
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14.06.2024 13:30 Відповісти
Начхати на роzію
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14.06.2024 13:30 Відповісти
вы нам еще за Самачабло с Абхазети ответите...
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14.06.2024 13:36 Відповісти
вбивствами якого такого, бл, "мирного" населення "біля расії"? а це де?)) тварини тупі, бл
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14.06.2024 13:38 Відповісти
... КК РФ , a k gruzinskomu legionu kakim bokom ce ?
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14.06.2024 13:39 Відповісти
Після зустрічі з талібанами і хамасом.
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14.06.2024 13:41 Відповісти
У всьму світі немає більшої терористичної організації, ніж росія, а потім північна корея та іран!
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14.06.2024 13:43 Відповісти
Ото картулі бічебі злякалися!
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14.06.2024 13:46 Відповісти
Очередной цирк верховного лицемерия, у самих наемники воюют в разных вагнерах по всему миру, а они судят по КК РФ граждан другой страны, хоть не имеют полномочий международного суда.
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14.06.2024 13:49 Відповісти
Посрати на кацапів. Цікаве почнеться коли їх визнає терористами офіційний Тбілісі.
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14.06.2024 13:57 Відповісти
Дія КК Росії (як і будь-якого внутрідержавного законодавства світу) обмежується простором який визначений кордонами РФ
Об'єктивна сторона найманства за ст 359 КК РФ виражається в трьох формах: 1) вербування, навчання, фінансування або інше матеріальне забезпечення найманця; 2) використання найманця у збройному конфлікті або військових діях; 3) участь найманця у збройному конфлікті або військових діях.
Ст 359 КК РФ може буть застосована лише стосовно дій громадян РФ чи іноземних громадян НА ТЕРИТОРІЇ РФ За межами РФ починає діять законодавство тієї країни на території якої вчиняється дане протиправне діяння
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Росія напала на Грузію та окупувала частину її території
Росія напала на Україну та окупувала частину її території
Грузинські добровольці воюють проти окупантів своєї землі на території України
Який стосунок громадяни Грузії мають до Росії чи її території в частині вчинення вищевказаного протиправного діяння?
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14.06.2024 14:41 Відповісти
 
 