Росія визнала "Грузинський легіон" терористичною організацією

Південний окружний військовий суд Росії заборонив діяльність та визнав терористичною організацією "Грузинський національний легіон" - військове добровольче формування, яке воює в Україні з 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське ФСБ.

За даними російської спецслужби, "Грузинський національний легіон" було створено у 2014 році під патронажем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Наразі він є найбільшим озброєним формуванням, що комплектується за національною ознакою. Члени легіону беруть участь у бойових діях за ЗСУ, і навіть причетні до організації диверсійно-терористичних актів біля Росії, катувань військовослужбовців ЗС РФ і вбивств мирного населення", - йдеться у повідомленні.

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Там додали, що відповідне рішення дозволить кваліфікувати "злочинну діяльність членів легіону та їхніх посібників не лише за ст. 359 "Найманство" КК РФ, а й за статтями терористичної спрямованості".

Довідка

"Грузинський національний легіон" бере участь у бойових діях на боці ЗСУ з початку повномасштабної війни в Україні. Його очолює Ушанги Мамулашвілі, також відомий як Мамука Мамулашвілі.

Підрозділ налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується Розвідувальному управлінню Міністерства оборони України. За час війни Росії проти України загинуло понад 50 грузинських бійців.

Басманний районний суд Москви заочно заарештував Мамулашвілі наприкінці лютого 2024 року за статтями про вербування найманців та розпалювання ненависті до військових. Мамулашвілі також внесено до переліку терористів та екстремістів, який веде Росфінмоніторинг.

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