По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К (обновлено)

Днем 14 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 15:10 – отбой тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 14.50 карта воздушных тревог такова:

В Воздушных силах также сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

В 15:12 в Воздушных силах сообщили об отбое.

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