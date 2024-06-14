По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)
Вдень 14 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Станом на 15:10 - відбій тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 14.50 карта повітряних тривог така:
У Повітряних силах також повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
О 15:12 в Повітряних силах повідомили про відбій.
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Erlich Bachman
показати весь коментар14.06.2024 15:02 Відповісти Мені подобається 0
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