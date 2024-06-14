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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)

В Україні повітряна тривога через зліт МіГ 14 червня

Вдень 14 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Станом на 15:10 - відбій тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 14.50 карта повітряних тривог така:

Повітряна тривога

У Повітряних силах також повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

О 15:12 в Повітряних силах повідомили про відбій.

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Автор: 

Повітряні сили (2673) повітряна тривога (923)


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14.06.2024 15:02 Відповісти
 
 