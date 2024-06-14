Столтенберг о передаче систем ПВО Украине: Находимся в тесном контакте с несколькими союзниками по этому вопросу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что находится в тесном контакте с несколькими союзниками о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Отвечая на вопрос, какие страны, вероятно, готовы отправить дополнительные системы Украине, о чем вчера на саммите G7 заявил президент США Джо Байден, генсек НАТО сказал, что знает, о каких странах идет речь, но не будет называть их до официального объявления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Союзники по НАТО поставляют в Украину современные системы ПВО. В их число входят Patriot и SAMP/T, о которых вы уже говорили. Тогда я уверен, что и другие союзники сделают шаг вперед. Но конкретных стран я сейчас называть не буду. Мы находимся в тесном контакте с несколькими союзниками по этому вопросу. Нидерланды пытаются собрать, поскольку батарея Patriot состоит из множества элементов. Поэтому они пытаются найти другие страны, у которых есть другие элементы, а затем объединить их в полноценную батарею Patriot", - сказал он на пресс-конференции по результатам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

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Генсек подчеркнул, что в НАТО поддерживают эти усилия, "мы будем тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить доставку более совершенных систем ПВО Украине".