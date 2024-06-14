Столтенберг про передання систем ППО Україні: Перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що перебуває в тісному контакті з кількома союзниками щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Відповідаючи на запитання, які країни, ймовірно, готові відправити додаткові системи Україні, про що вчора на саміті G7 заявив президент США Джо Байден, генсек НАТО сказав, що знає, про які країни йдеться, але не називатиме їх до офіційного оголошення, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Союзники з НАТО постачають в Україну сучасні системи ППО. До їх числа входять Patriot і SAMP/T, про які ви вже говорили. Тоді я впевнений, що й інші союзники зроблять крок уперед. Але конкретних країн я зараз називати не буду. Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання. Нідерланди намагаються зібрати, оскільки батарея Patriot складається з безлічі елементів... Тому вони намагаються знайти інші країни, у яких є інші елементи, а потім об'єднати їх у повноцінну батарею Patriot", - сказав він на пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

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Генсек наголосив, що в НАТО підтримують ці зусилля, "ми тісно співпрацюватимемо із союзниками, щоб забезпечити доставку досконаліших систем ППО Україні".