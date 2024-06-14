Европа ищет пути увеличения поставок электроэнергии в Украину: имеющаяся пропускная способность достигла предела, - оператор объединенной энергосистемы ENTSO-E

Пропускная способность поставок электроэнергии из Европы в Украину достигла предела, сейчас изучаются варианты дальнейшего увеличения поставок.

Об этом говорится в отчете операторов объединенной европейской энергосистемы ENTSO-E Summer Outlook 2024, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Еще в ноябре прошлого года ENTSO-E согласовало увеличение технической возможности поставки электроэнергии в Украину до 1700 МВт. Ранее максимально возможный импорт из Европы составлял 1200 МВт.

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Из-за регулярных российских атак на энергообъекты Украина потеряла 9,2 ГВт мощностей генерации электроэнергии. Это привело к резкому увеличению импорта, который достиг в мае 448 000 МВт-ч, против 225 000 МВт-ч в апреле. В июне объемы импорта продолжали расти до рекордного показателя 31 904 МВт-ч в сутки.