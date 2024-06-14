Европа ищет пути увеличения поставок электроэнергии в Украину: имеющаяся пропускная способность достигла предела, - оператор объединенной энергосистемы ENTSO-E
Пропускная способность поставок электроэнергии из Европы в Украину достигла предела, сейчас изучаются варианты дальнейшего увеличения поставок.
Об этом говорится в отчете операторов объединенной европейской энергосистемы ENTSO-E Summer Outlook 2024, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Еще в ноябре прошлого года ENTSO-E согласовало увеличение технической возможности поставки электроэнергии в Украину до 1700 МВт. Ранее максимально возможный импорт из Европы составлял 1200 МВт.
Из-за регулярных российских атак на энергообъекты Украина потеряла 9,2 ГВт мощностей генерации электроэнергии. Это привело к резкому увеличению импорта, который достиг в мае 448 000 МВт-ч, против 225 000 МВт-ч в апреле. В июне объемы импорта продолжали расти до рекордного показателя 31 904 МВт-ч в сутки.
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Як завжди буває, набігла купа експертів, які парили про відновлення своїх елекстростанцій (на встановлення однієї турбіни уходить 1-3 роки, на монтаж станції - 7-8 років, ну то таке), захист станції залізобетоном (мабуть, у житті не бачили розмірів Трипільської чи Бурштинської ТЕС, розмір машзалу 500 м на 300 м, висота - 50 м, ну то таке).
Саме страшне що такі ж самі срані експерти сидять у нас в Кабміні, а вже червень...
@Pavlovskyi_A
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https://x.com/Pavlovskyi_A/status/1801660549349904388 3 ч
"Енергоатом" заявив, що не отримує жодної копійки від підвищення тарифів! Питання: хто ж тоді отримує?! Тим більш, що обладнання і гроші на відновлення енергетики дають західні партнери! Хто тоді нажився на подвійному підвищенні тарифів?!