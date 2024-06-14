Європа шукає шляхи збільшення постачання електроенергії в Україну: наявна пропускна здатність досягла межі, - оператор об’єднаної енергосистеми ENTSO-E

Пропускна здатність постачання електроенергії з Європи в Україну досягла межі, зараз вивчаються варіанти подальшого збільшення постачання.

Про це йдеться у звіті операторів об'єднаної європейської енергосистеми ENTSO-E Summer Outlook 2024, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ще у листопаді минулого року ENTSO-E погодило збільшення технічної можливості постачання електроенергії в Україну до 1700 МВт. Раніше максимально можливий імпорт із Європи становив 1200 МВт.

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Через регулярні російські атаки на енергооб'єкти Україна втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії. Це призвело до різкого збільшення імпорту, що досяг у травні 448 000 МВт-год, проти 225 000 МВт-год у квітні. У червні обсяги імпорту продовжували зростати до рекордного показника 31 904 МВт-год на добу.