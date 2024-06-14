Європа шукає шляхи збільшення постачання електроенергії в Україну: наявна пропускна здатність досягла межі, - оператор об’єднаної енергосистеми ENTSO-E
Пропускна здатність постачання електроенергії з Європи в Україну досягла межі, зараз вивчаються варіанти подальшого збільшення постачання.
Про це йдеться у звіті операторів об'єднаної європейської енергосистеми ENTSO-E Summer Outlook 2024, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Ще у листопаді минулого року ENTSO-E погодило збільшення технічної можливості постачання електроенергії в Україну до 1700 МВт. Раніше максимально можливий імпорт із Європи становив 1200 МВт.
Через регулярні російські атаки на енергооб'єкти Україна втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії. Це призвело до різкого збільшення імпорту, що досяг у травні 448 000 МВт-год, проти 225 000 МВт-год у квітні. У червні обсяги імпорту продовжували зростати до рекордного показника 31 904 МВт-год на добу.
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Як завжди буває, набігла купа експертів, які парили про відновлення своїх елекстростанцій (на встановлення однієї турбіни уходить 1-3 роки, на монтаж станції - 7-8 років, ну то таке), захист станції залізобетоном (мабуть, у житті не бачили розмірів Трипільської чи Бурштинської ТЕС, розмір машзалу 500 м на 300 м, висота - 50 м, ну то таке).
Саме страшне що такі ж самі срані експерти сидять у нас в Кабміні, а вже червень...
@Pavlovskyi_A
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https://x.com/Pavlovskyi_A/status/1801660549349904388 3 ч
"Енергоатом" заявив, що не отримує жодної копійки від підвищення тарифів! Питання: хто ж тоді отримує?! Тим більш, що обладнання і гроші на відновлення енергетики дають західні партнери! Хто тоді нажився на подвійному підвищенні тарифів?!