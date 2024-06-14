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Європа шукає шляхи збільшення постачання електроенергії в Україну: наявна пропускна здатність досягла межі, - оператор об’єднаної енергосистеми ENTSO-E

Лінії електропередачі

Пропускна здатність постачання електроенергії з Європи в Україну досягла межі, зараз вивчаються варіанти подальшого збільшення постачання.

Про це йдеться у звіті операторів об'єднаної європейської енергосистеми ENTSO-E Summer Outlook 2024, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ще у листопаді минулого року ENTSO-E погодило збільшення технічної можливості постачання електроенергії в Україну до 1700 МВт. Раніше максимально можливий імпорт із Європи становив 1200 МВт.

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Через регулярні російські атаки на енергооб'єкти Україна втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії. Це призвело до різкого збільшення імпорту, що досяг у травні 448 000 МВт-год, проти 225 000 МВт-год у квітні. У червні обсяги імпорту продовжували зростати до рекордного показника 31 904 МВт-год на добу.

Автор: 

імпорт (2617) Євросоюз (13446) електроенергія (6212)


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Топ коментарі
+4
Продавали, бо були надлишки. Атомних станцій і раніше не вистачало для пікових годин, в такі години були потрібні ТЕС/ТЕЦ, а останніми місяцями Україна втратила близько половини виробництва електрики - саме енергоблоки неатомних електростанцій. Тому в пікові години починаються віялові вимкнення. А коли виводять в ремонт енергоблоки атомних станцій - перестає вистачати виробництва навіть у звичайні години. Та вже нема достатньо ТЕС/ТЕЦ, щоб компенсувати вимкнення атомних енергоблоків.
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14.06.2024 21:56
+3
А шо там гадати - потрібна ше одна ЛЕП
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14.06.2024 20:58
+2
Цікаво, а що путін вже розбомбив атомні станції ?! Тож до цього продавали електрику в Європу ?!
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14.06.2024 21:11
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навіщо ??? у нас же "великий" зе-гігаватник є в наявності !!!



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14.06.2024 20:58 Відповісти
А шо там гадати - потрібна ше одна ЛЕП
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14.06.2024 20:58 Відповісти
А як там поживає ЛЕП котра доправляє електроенергію в Молдову?. Чи в Молдові також як і в Україні вимикають електроенергію?
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15.06.2024 01:16 Відповісти
Цікаво, а що путін вже розбомбив атомні станції ?! Тож до цього продавали електрику в Європу ?!
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14.06.2024 21:11 Відповісти
Продавали коли надлишок був. Тепер дефіцит
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14.06.2024 21:43 Відповісти
Продавали, бо були надлишки. Атомних станцій і раніше не вистачало для пікових годин, в такі години були потрібні ТЕС/ТЕЦ, а останніми місяцями Україна втратила близько половини виробництва електрики - саме енергоблоки неатомних електростанцій. Тому в пікові години починаються віялові вимкнення. А коли виводять в ремонт енергоблоки атомних станцій - перестає вистачати виробництва навіть у звичайні години. Та вже нема достатньо ТЕС/ТЕЦ, щоб компенсувати вимкнення атомних енергоблоків.
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14.06.2024 21:56 Відповісти
Вони не хочуть будувати нові, бо коли все закінчиться і Україна відбудує власну генерацію - ті лінії будуть вже не потрібні.
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14.06.2024 21:40 Відповісти
Чому? будемо гнати їм експорт.
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14.06.2024 21:59 Відповісти
Ще місяць тому я писав у коментах, що треба терміново тягнути нові високовольтні ЛЕП з ЄС. Це - єдине спасіння для нас.
Як завжди буває, набігла купа експертів, які парили про відновлення своїх елекстростанцій (на встановлення однієї турбіни уходить 1-3 роки, на монтаж станції - 7-8 років, ну то таке), захист станції залізобетоном (мабуть, у житті не бачили розмірів Трипільської чи Бурштинської ТЕС, розмір машзалу 500 м на 300 м, висота - 50 м, ну то таке).

Саме страшне що такі ж самі срані експерти сидять у нас в Кабміні, а вже червень...
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14.06.2024 22:44 Відповісти
мабуть, у житті не бачили розмірів Трипільської чи Бурштинської ТЕС, розмір машзалу 500 м на 300 м, висота - 50 м, ну то таке- Справа не тільки не в розміру. Саркофаг такого розміру ,як в ЧАЕС буде коштувати багато мільярдів доларів і буде будуватися не один рік.
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14.06.2024 23:00 Відповісти
Що треба терміново тягнути нові високовольтні ЛЕП з ЄС- тут теж є проблема. Треба зі стороні ЄС теж тягнути нові лінії. Існуючі вже на межі пропускної здатності. Зелені клоуни 2 роки байдики били, а тепер пізно. Якщо 9 жінок завагітнюють разом, вони все рівно за 1 місяць не народять дитину, треба все рівно 9 місяців.
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14.06.2024 23:06 Відповісти
Андрій Павловський

@Pavlovskyi_A

·

https://x.com/Pavlovskyi_A/status/1801660549349904388 3 ч

"Енергоатом" заявив, що не отримує жодної копійки від підвищення тарифів! Питання: хто ж тоді отримує?! Тим більш, що обладнання і гроші на відновлення енергетики дають західні партнери! Хто тоді нажився на подвійному підвищенні тарифів?!
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14.06.2024 23:38 Відповісти
А нажилися ті хто штучно опускає гривню
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15.06.2024 01:19 Відповісти
 
 