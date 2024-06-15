Работникам агросектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на год, - и.о. министра Высоцкий

Для представителей агросектора расширили возможности бронирования от мобилизации, чтобы создать условия безопасного сбора урожая.

Об этом 15 июня рассказал и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, для безопасной деятельности аграриев приняли несколько решений относительно мобилизации:

Читайте также: В Украине ускорилось разминирование сельхозземель, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

"Первое - это автоматически пролонгированы существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи никакого пакета документов. Второе - дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть. Третье, по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных", - отметил Тарас Высоцкий.

Общая норма бронирования, по словам министра, до 50%, но по определенным профессиям можно подать ходатайство с обоснованием по увеличению этого количества.

Также он добавил, что на определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%. Это означает, что возросла нагрузка на остальных, потому что большая часть работников мобилизовалась. Наиболее нужны, по его мнению, и в агро секторе, и в Вооруженных Силах - это инженерные профессии: трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.

Читайте также: Законопроект об "экономическом бронировании" зарегистрирован в Раде

В прошлом году из-за недостатка рабочих (трактористов, комбайнеров) в Одесской области работникам агросферы также предоставляли бронь от мобилизации. В ОВА приглашали всех желающих учиться нужным специальностям с помощью Центров занятости.