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Новости мобилизации
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Работникам агросектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на год, - и.о. министра Высоцкий

Жнива

Для представителей агросектора расширили возможности бронирования от мобилизации, чтобы создать условия безопасного сбора урожая.

Об этом 15 июня рассказал и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, для безопасной деятельности аграриев приняли несколько решений относительно мобилизации:

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"Первое - это автоматически пролонгированы существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи никакого пакета документов. Второе - дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть. Третье, по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных", - отметил Тарас Высоцкий.

Общая норма бронирования, по словам министра, до 50%, но по определенным профессиям можно подать ходатайство с обоснованием по увеличению этого количества.

Также он добавил, что на определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%. Это означает, что возросла нагрузка на остальных, потому что большая часть работников мобилизовалась. Наиболее нужны, по его мнению, и в агро секторе, и в Вооруженных Силах - это инженерные профессии: трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.

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В прошлом году из-за недостатка рабочих (трактористов, комбайнеров) в Одесской области работникам агросферы также предоставляли бронь от мобилизации. В ОВА приглашали всех желающих учиться нужным специальностям с помощью Центров занятости.

Автор: 

сельское хозяйство (332) бронирование (155) мобилизация (2781) Высоцкий Тарас (36)


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Топ комментарии
+9
Краще скажіть, чому зараз трактористу-комбайнеру бронь на шість місяців, а задрипаному клерку з сільради - "на період мобілізації".
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15.06.2024 21:02
+8
Мєнти і прокурори підуть трактористами ?
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15.06.2024 20:29
+2
Кому вони бронь зібрались давати? В селах і містечках самі діди 70+ залишились...
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15.06.2024 21:30
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Мєнти і прокурори підуть трактористами ?
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15.06.2024 20:29 Ответить
Тракторами...
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15.06.2024 20:57 Ответить
Це правильно!!!
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15.06.2024 21:01 Ответить
Краще скажіть, чому зараз трактористу-комбайнеру бронь на шість місяців, а задрипаному клерку з сільради - "на період мобілізації".
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15.06.2024 21:02 Ответить
Кому вони бронь зібрались давати? В селах і містечках самі діди 70+ залишились...
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15.06.2024 21:30 Ответить
Им и дадут, для отчетности
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15.06.2024 21:37 Ответить
Цікаво, а кого ж мобілізовуватимуть? Не робіть виключень нікому, але встановіть ліміт 20%, кого можуть забрати, на підприємство
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15.06.2024 21:50 Ответить
Краще б розказав як Кабмін прибрав можливість бррнювати на підставі мобілізаційного завдання.П..здун
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15.06.2024 22:49 Ответить
Неужели с сёл забирать не будут?
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16.06.2024 02:39 Ответить
та вже нема кого, одні жінки
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16.06.2024 09:10 Ответить
Який би віскі не бухало товстопузе хрякло, а жерти ж хочеться, і закусувати теж треба.
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16.06.2024 08:57 Ответить
 
 