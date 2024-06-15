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Новини Мобілізація
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Працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік, - в.о. міністра Висоцький

Жнива

Для представників агросектору розширили можливості бронювання від мобілізації, щоб створити умови безпечного збору урожаю.

Про таке 15 червня розповів в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

За його словами, задля безпечної діяльності аграріїв прийняли декілька рішень щодо мобілізації:

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"Перше — це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", — зазначив Тарас Висоцький.

Загальна норма бронювання, за словами міністра, до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Також він додав, що на певних напрямках кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агро секторі, і в Збройних Силах — це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

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Минулого року через нестачу робітників (трактористів, комбайнерів) на Одещині працівникам агросфери також надавали бронь від мобілізації. В ОВА запрошували всіх охочих працювати навчатись потрібним спеціальностям за допомогою Центрів зайнятості.

Автор: 

сільське господарство (730) бронювання (339) мобілізація (3074) Висоцький Тарас (88)


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Топ коментарі
+9
Краще скажіть, чому зараз трактористу-комбайнеру бронь на шість місяців, а задрипаному клерку з сільради - "на період мобілізації".
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15.06.2024 21:02
+8
Мєнти і прокурори підуть трактористами ?
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15.06.2024 20:29
+2
Кому вони бронь зібрались давати? В селах і містечках самі діди 70+ залишились...
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15.06.2024 21:30
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Мєнти і прокурори підуть трактористами ?
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15.06.2024 20:29 Відповісти
Тракторами...
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15.06.2024 20:57 Відповісти
Це правильно!!!
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15.06.2024 21:01 Відповісти
Краще скажіть, чому зараз трактористу-комбайнеру бронь на шість місяців, а задрипаному клерку з сільради - "на період мобілізації".
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15.06.2024 21:02 Відповісти
Кому вони бронь зібрались давати? В селах і містечках самі діди 70+ залишились...
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15.06.2024 21:30 Відповісти
Им и дадут, для отчетности
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15.06.2024 21:37 Відповісти
Цікаво, а кого ж мобілізовуватимуть? Не робіть виключень нікому, але встановіть ліміт 20%, кого можуть забрати, на підприємство
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15.06.2024 21:50 Відповісти
Краще б розказав як Кабмін прибрав можливість бррнювати на підставі мобілізаційного завдання.П..здун
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15.06.2024 22:49 Відповісти
Неужели с сёл забирать не будут?
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16.06.2024 02:39 Відповісти
та вже нема кого, одні жінки
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16.06.2024 09:10 Відповісти
Який би віскі не бухало товстопузе хрякло, а жерти ж хочеться, і закусувати теж треба.
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16.06.2024 08:57 Відповісти
 
 