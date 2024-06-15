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Мир в Украине должен быть без изменения границ, - премьер Японии Кисида

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Япония поддерживает установление справедливого мира в Украине, который будет базироваться на принципах международного права и не будет оправдывать одностороннее изменение границ.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пленарного заседания Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вижу сегодня здесь представителей 100 стран и международных организаций, и мы говорим о мире для Украины. Мы объединены здесь одной целью - мы все надеемся, что в Украине будет как можно скорее восстановлен мир. Этот мир должен быть справедливым и длительным, и он должен опираться на принципы международного права, включая устав ООН. Такой мир никогда не должен оправдывать одностороннее изменение границ", - подчеркнул он.

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По словам японского премьера, "чтобы реализовать длительный и справедливый мир в Украине, символически важно, чтобы все мировое сообщество направило на это усилия, и чтобы мы все сотрудничали и между нами не было разделения".

Он напомнил, что сразу после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, Япония начала применять жесткие санкции против РФ и обеспечивать сильную поддержку Украины.

"И поскольку сегодня это Украина, а завтра это может быть Восточная Азия, сегодня я подписал двусторонний документ с президентом Зеленским, в котором говорится о том, что поддержка Украины будет продолжаться", - заявил Кисида.

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Глава японского правительства также заверил, что Япония будет продолжать оказывать Украине гуманитарную поддержку и усиливать свои усилия по поддержке энергетического сектора Украины. Кроме того, он сообщил, что в следующем году Япония проведет конференцию по гуманитарному разминированию.

"Япония будет и в дальнейшем сотрудничать с международным сообществом, чтобы восстановить мир", - подчеркнул он.

Автор: 

Япония (1310) Кисида Фумио (41) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+12
🇯🇵❤
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15.06.2024 21:12
+11
Японці дотримуються своїх слів
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15.06.2024 21:14
+10
Получше любого "поможем столько сколько надо"-четко и безаппеляционно! СПАСИБО ЯПОНИИ!
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15.06.2024 21:13
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15.06.2024 21:12 Ответить
Получше любого "поможем столько сколько надо"-четко и безаппеляционно! СПАСИБО ЯПОНИИ!
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15.06.2024 21:13 Ответить
А сюди УВІЙДЕ( Я ВІРЮ В ЦЕ!) обрізання пазурів МАРОДЕРНІ, й вичищенная КОЗИРТИНЩИ ТАТАРІВСЬКОЇ з СУДАМИ ПОРТНІВСЬКИМИ!!!

Ну де ви знайдете серед країн G-7 дурачковкакіх-та , щоб гасили відсотки від безкоштовного 50 мільярднго кредиту"для України банківськими накрутками закритих рахунків Рашки. Не собі для перемоги на виборах а МАРОДЕРНІ ЄРМАКА ДАВАТИ ДЛЯ ВИЖИВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ??? Не буде такого! Я впененна!
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15.06.2024 21:21 Ответить
Японці дотримуються своїх слів
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15.06.2024 21:14 Ответить
Спочатку Курильські острови собі поверніть і Південний Сахалін. Потрібен другий фронт.
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15.06.2024 21:21 Ответить
А воно їм треба ?
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15.06.2024 21:24 Ответить
Треба, їм не вистачає території.
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15.06.2024 21:38 Ответить
І заради цього розпочинати війну,яка невідомо як закінчиться , бо там поряд знаходиться Китай .
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15.06.2024 21:41 Ответить
В них досі з росією немає мирного договору після 1945
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15.06.2024 23:27 Ответить
А що це міняє ?
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16.06.2024 17:09 Ответить
японці - люди принципу.
"Північними територіями", незважаючи на їх реальну вшивість вони ніколи не поступляться
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16.06.2024 00:11 Ответить
Так залишиться теперішній статус-кво ,який існує ще з 1945 року.
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16.06.2024 17:08 Ответить
Все вірно, Японії ще Сахалин і "Курильськи" острови собі повертати.
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15.06.2024 21:26 Ответить
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битва АТКМС с С-400, которая в автоматическом режиме запускает ракеты для своей защиты. хотите Тайвань?
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15.06.2024 22:45 Ответить
Саме японський прокурор видала ордер на арештпутіна.
Японці -люди обов'язку і честі.
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16.06.2024 09:08 Ответить
 
 