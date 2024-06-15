Мир в Украине должен быть без изменения границ, - премьер Японии Кисида

Япония поддерживает установление справедливого мира в Украине, который будет базироваться на принципах международного права и не будет оправдывать одностороннее изменение границ.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пленарного заседания Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вижу сегодня здесь представителей 100 стран и международных организаций, и мы говорим о мире для Украины. Мы объединены здесь одной целью - мы все надеемся, что в Украине будет как можно скорее восстановлен мир. Этот мир должен быть справедливым и длительным, и он должен опираться на принципы международного права, включая устав ООН. Такой мир никогда не должен оправдывать одностороннее изменение границ", - подчеркнул он.

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По словам японского премьера, "чтобы реализовать длительный и справедливый мир в Украине, символически важно, чтобы все мировое сообщество направило на это усилия, и чтобы мы все сотрудничали и между нами не было разделения".

Он напомнил, что сразу после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, Япония начала применять жесткие санкции против РФ и обеспечивать сильную поддержку Украины.

"И поскольку сегодня это Украина, а завтра это может быть Восточная Азия, сегодня я подписал двусторонний документ с президентом Зеленским, в котором говорится о том, что поддержка Украины будет продолжаться", - заявил Кисида.

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Глава японского правительства также заверил, что Япония будет продолжать оказывать Украине гуманитарную поддержку и усиливать свои усилия по поддержке энергетического сектора Украины. Кроме того, он сообщил, что в следующем году Япония проведет конференцию по гуманитарному разминированию.

"Япония будет и в дальнейшем сотрудничать с международным сообществом, чтобы восстановить мир", - подчеркнул он.