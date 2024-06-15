Мир в Україні має бути без зміни кордонів, - прем’єр Японії Кісіда

Японія підтримує встановлення справедливого миру в Україні, який базуватиметься на принципах міжнародного права та не виправдовуватиме односторонню зміну кордонів.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час пленарного засідання Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я зараз бачу сьогодні тут представників 100 країн та міжнародних організацій і ми говоримо про мир для України. Ми об’єднані тут однією ціллю – ми усі сподіваємося, що в Україні буде якомога швидше відновлений мир. Цей мир має бути справедливим та тривалим, і він має спиратися на принципи міжнародного права, включаючи статут ООН. Такий мир ніколи не повинен виправдовувати односторонню зміну кордонів", - наголосив він.

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За словами японського прем’єра, "щоб реалізувати тривалий та справедливий мир в Україні символічно важливо, щоб уся світова спільнота спрямувала на це зусилля, і щоб ми усі співпрацювали й між нами не було розділення".

Він нагадав, що відразу після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Японія почала застосовувати жорсткі санкції проти РФ та забезпечувати сильну підтримку України.

"І оскільки сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія, сьогодні я підписав двосторонній документ з Президентом Зеленським, у якому йдеться про те, що підтримка України буде продовжуватися", - заявив Кісіда.

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Глава японського уряду також запевнив, що Японія продовжуватиме надавати Україні гуманітарну підтримку та посилювати свої зусилля з підтримки енергетичного сектору України. Крім того, він повідомив, що наступного року Японія проведе конференцію з гуманітарного розмінування.

"Японія буде і надалі співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб відновити мир", - підкреслив він.