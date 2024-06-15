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Новини
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Мир в Україні має бути без зміни кордонів, - прем’єр Японії Кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Японія підтримує встановлення справедливого миру в Україні, який базуватиметься на принципах міжнародного права та не виправдовуватиме односторонню зміну кордонів.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час пленарного засідання Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я зараз бачу сьогодні тут представників 100 країн та міжнародних організацій і ми говоримо про мир для України. Ми об’єднані тут однією ціллю – ми усі сподіваємося, що в Україні буде якомога швидше відновлений мир. Цей мир має бути справедливим та тривалим, і він має спиратися на принципи міжнародного права, включаючи статут ООН. Такий мир ніколи не повинен виправдовувати односторонню зміну кордонів", - наголосив він.

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За словами японського прем’єра, "щоб реалізувати тривалий та справедливий мир в Україні символічно важливо, щоб уся світова спільнота спрямувала на це зусилля, і щоб ми усі співпрацювали й між нами не було розділення".

Він нагадав, що відразу після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Японія почала застосовувати жорсткі санкції проти РФ та забезпечувати сильну підтримку України.

"І оскільки сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія, сьогодні я підписав двосторонній документ з Президентом Зеленським, у якому йдеться про те, що підтримка України буде продовжуватися", - заявив Кісіда.

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Глава японського уряду також запевнив, що Японія продовжуватиме надавати Україні гуманітарну підтримку та посилювати свої зусилля з підтримки енергетичного сектору України. Крім того, він повідомив, що наступного року Японія проведе конференцію з гуманітарного розмінування.

"Японія буде і надалі співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб відновити мир", - підкреслив він.

Автор: 

Японія (1205) Кісіда Фуміо (64) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+12
🇯🇵❤
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15.06.2024 21:12
+11
Японці дотримуються своїх слів
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15.06.2024 21:14
+10
Получше любого "поможем столько сколько надо"-четко и безаппеляционно! СПАСИБО ЯПОНИИ!
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15.06.2024 21:13
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🇯🇵❤
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15.06.2024 21:12 Відповісти
Получше любого "поможем столько сколько надо"-четко и безаппеляционно! СПАСИБО ЯПОНИИ!
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15.06.2024 21:13 Відповісти
А сюди УВІЙДЕ( Я ВІРЮ В ЦЕ!) обрізання пазурів МАРОДЕРНІ, й вичищенная КОЗИРТИНЩИ ТАТАРІВСЬКОЇ з СУДАМИ ПОРТНІВСЬКИМИ!!!

Ну де ви знайдете серед країн G-7 дурачковкакіх-та , щоб гасили відсотки від безкоштовного 50 мільярднго кредиту"для України банківськими накрутками закритих рахунків Рашки. Не собі для перемоги на виборах а МАРОДЕРНІ ЄРМАКА ДАВАТИ ДЛЯ ВИЖИВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ??? Не буде такого! Я впененна!
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15.06.2024 21:21 Відповісти
Японці дотримуються своїх слів
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15.06.2024 21:14 Відповісти
Спочатку Курильські острови собі поверніть і Південний Сахалін. Потрібен другий фронт.
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15.06.2024 21:21 Відповісти
А воно їм треба ?
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15.06.2024 21:24 Відповісти
Треба, їм не вистачає території.
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15.06.2024 21:38 Відповісти
І заради цього розпочинати війну,яка невідомо як закінчиться , бо там поряд знаходиться Китай .
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15.06.2024 21:41 Відповісти
В них досі з росією немає мирного договору після 1945
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15.06.2024 23:27 Відповісти
А що це міняє ?
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16.06.2024 17:09 Відповісти
японці - люди принципу.
"Північними територіями", незважаючи на їх реальну вшивість вони ніколи не поступляться
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16.06.2024 00:11 Відповісти
Так залишиться теперішній статус-кво ,який існує ще з 1945 року.
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16.06.2024 17:08 Відповісти
Все вірно, Японії ще Сахалин і "Курильськи" острови собі повертати.
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15.06.2024 21:26 Відповісти
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битва АТКМС с С-400, которая в автоматическом режиме запускает ракеты для своей защиты. хотите Тайвань?
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15.06.2024 22:45 Відповісти
Саме японський прокурор видала ордер на арештпутіна.
Японці -люди обов'язку і честі.
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16.06.2024 09:08 Відповісти
 
 