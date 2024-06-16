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Зеленский обсудил с президентом Кении Руто вопрос продовольственной безопасности

Володимир Зеленський та Вільям Руто

В рамках участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства отметил участие Уильяма Руто в Саммите мира и принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спасибо за ваше активное участие в Саммите. Мы начали обсуждение вопроса продовольственной безопасности, который очень важен для обеих стран", - сказал Владимир Зеленский.

Также читайте: Зеленский провел первый разговор с президентом Кении

Продовольственная безопасность

Глава Украинского государства также отметил важность сопредседательства президента Кении в тематической панели Саммита мира "Продовольственная безопасность и свобода судоходства".

Лидеры обсудили развитие украинско-кенийских отношений, проекты в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции и возможное участие Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Кения (36) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
За 80 років населення цієї країни збільшилось з 6 до 60 млн.Пів країни злиднів.За 30 років ми скоротилися в двічі.Про кількість злиднів невідомо.Ми ще і намагаємось (повинні?) їх годувати?Ніхера не розумію...
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16.06.2024 08:58
+5
віслючатину, бо у нашій країні є 73% вовавиверженців, що могли б допомагати їх народжувати чи зачати.
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16.06.2024 09:26
+4
Хлібчика приіхали попросити - а казали -- негрів на саміт і калачом не заманиш
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16.06.2024 08:39
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Хлібчика приіхали попросити - а казали -- негрів на саміт і калачом не заманиш
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16.06.2024 08:39 Ответить
по плану, ще з колєжанкою своєю, вікторією руффо, зустрінеться. обговорити перспективи нового провекту "просто свати", в який він готовий інвестувати декілька сотен мільйонів.
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16.06.2024 08:49 Ответить
За 80 років населення цієї країни збільшилось з 6 до 60 млн.Пів країни злиднів.За 30 років ми скоротилися в двічі.Про кількість злиднів невідомо.Ми ще і намагаємось (повинні?) їх годувати?Ніхера не розумію...
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16.06.2024 08:58 Ответить
гарне відео від отець і син в ютубі, коли вони подорожували Кенією. Там один росіянин Сашко женився на молодій кенійці. Грошей він на це задоволення витратив немало.
Я зрозумів що засушлива Кенія із нестачею прісної води - дуже некомфортна країна. Населення - дуже різноманітне відносно соціальної відповідальності. Без решіток на вікнах життя неможливе.
Не думаю, що керівництво Кенії бачить шляхи для вирішення проблем країни. Не думаю, що спілкування з найвеличнішим додасть розуміння кенійцям. Якщо у них є чим розплачуватися за хліб - це одне. Воювати за нас вони точно не будуть. Бажаючих воювати перехопить раша.
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16.06.2024 09:36 Ответить
Ви були в Кенії ?
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16.06.2024 10:54 Ответить
весь світ не можна об'їздити. і не треба. Блогери отець і син (зараз живуть в Малайзії) збробили біля десятка відео і кілька інтерв'ю з росіянином і його дружиною. цікава історія. особливо як він її викупляв у родичів. Достатньо відверто розповідає про звички і моральність місцевих жителів. Навіть росіянин припуйлів
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16.06.2024 11:20 Ответить
Традиційну кухню Кенії представляють не лише овочі та екзотичні фрукти, а й м'ясо зебри, крокодила, страуса, жирафа, бородавника та інших представників дикої природи. Що стосується середньостатистичних кенійських жителів, то вони переважно харчуються рисом, картоплею, маїсом, яловичиною, куркою або козлятиною. У деяких закладах можна замовити на гарнір шпинат або сукумавіки.

цікаво, що саме з цього ми можемо запропонувати, в такому обсязі, що б кіпрським офшорам було цікаво?
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16.06.2024 09:13 Ответить
віслючатину, бо у нашій країні є 73% вовавиверженців, що могли б допомагати їх народжувати чи зачати.
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16.06.2024 09:26 Ответить
в мене є чуйка
що ЗЕ нагородять орденом
"кенійського жеребчіка"
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16.06.2024 09:53 Ответить
А з "прем'єром" Шмигалем він не хоче обговорити питання продовольчої безпеки?
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16.06.2024 10:31 Ответить
Хто про що, а я про обіцялки Лідора. Лідор почав вже обіцяти іноземцям, що він зробить в Україні. А воно їм треба ??? Проте Лідор німцям НАОБІЦЯВ запуск у цьому році 1 Гвт потужностей, а наступного аж 4. Мабуть, розраховує, що восени піде у наступ. Хто піде ? Так-так, наш Лідор. Особисто з кулеметом і стрічками навколо сраки він почне наступ . Де саме ? Це вже у плані Лідора та безумної. Для чого ? Щоб збудувати 1 та 4 під мирним небом. РЕЗЮМЕ: ну й вибрали Кретина. Ну, й вчиться він швидко аж ... СТРАШНО !
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16.06.2024 10:39 Ответить
В Кении очень развит сельхоз сектор . У них пшеницы нет, а все остальное есть. Чай, кофе, тропические фрукты, шафран,пряности, ячмень, сорго.
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16.06.2024 10:51 Ответить
конопля із листям коки є? Якщо ні, то лідору не того показали.
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16.06.2024 11:20 Ответить
Воно зустрічається, витрачає наші гроші, от тільки від усього цього - пшик...
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16.06.2024 11:55 Ответить
Негри приїдуть на будь-який саміт, якщо їм обіцяють дати поїсти.
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17.06.2024 05:57 Ответить
 
 