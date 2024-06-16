Зеленский обсудил с президентом Кении Руто вопрос продовольственной безопасности

В рамках участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства отметил участие Уильяма Руто в Саммите мира и принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спасибо за ваше активное участие в Саммите. Мы начали обсуждение вопроса продовольственной безопасности, который очень важен для обеих стран", - сказал Владимир Зеленский.

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Продовольственная безопасность

Глава Украинского государства также отметил важность сопредседательства президента Кении в тематической панели Саммита мира "Продовольственная безопасность и свобода судоходства".

Лидеры обсудили развитие украинско-кенийских отношений, проекты в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции и возможное участие Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки.