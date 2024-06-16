Зеленский обсудил с президентом Кении Руто вопрос продовольственной безопасности
В рамках участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, глава государства отметил участие Уильяма Руто в Саммите мира и принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Спасибо за ваше активное участие в Саммите. Мы начали обсуждение вопроса продовольственной безопасности, который очень важен для обеих стран", - сказал Владимир Зеленский.
Продовольственная безопасность
Глава Украинского государства также отметил важность сопредседательства президента Кении в тематической панели Саммита мира "Продовольственная безопасность и свобода судоходства".
Лидеры обсудили развитие украинско-кенийских отношений, проекты в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции и возможное участие Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки.
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Я зрозумів що засушлива Кенія із нестачею прісної води - дуже некомфортна країна. Населення - дуже різноманітне відносно соціальної відповідальності. Без решіток на вікнах життя неможливе.
Не думаю, що керівництво Кенії бачить шляхи для вирішення проблем країни. Не думаю, що спілкування з найвеличнішим додасть розуміння кенійцям. Якщо у них є чим розплачуватися за хліб - це одне. Воювати за нас вони точно не будуть. Бажаючих воювати перехопить раша.
цікаво, що саме з цього ми можемо запропонувати, в такому обсязі, що б кіпрським офшорам було цікаво?
що ЗЕ нагородять орденом
"кенійського жеребчіка"