РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10985 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
2 442 23

Зеленский о военной помощи от партнеров: Есть серьезные пакеты, но этого недостаточно для победы

Зеленський про військову допомогу від партнерів: Є серйозні пакети, але цього недостатньо для перемоги

Пакеты помощи от союзников продолжают поступать в Украину. Но пока объемов помощи недостаточно для победы нашего государства.

Об этом во время пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что помощь от партнеров продолжает поступать в Украину. По его словам, есть серьезные военные пакеты, и все же этого пока недостаточно для победы. Кроме этого, он добавил, что западная помощь до сих пор поступает в Украину с опозданием.

В то же время он заявил, что ежедневно продолжается работа над усилением помощи для Украины.

"Помощь есть, есть серьезные пакеты. Достаточно ли ее, чтобы победить? Нет. Опаздывает ли она? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим ежедневно", - сказал глава Украинского государства.

Читайте также: Страны G7 предоставят Украине 50 млрд евро за счет замороженных российских активов, - советник Макрона Бонн

Ранее президент Зеленский заявлял, что утвержденный Конгрессом США пакет помощи Украине на сумму почти 61 млрд долларов позволит укомплектовать резервы и заменить бригады, которые сейчас на фронте.

Также читайте: Трамп заявил, что остановит помощь Украине сразу после избрания, "еще до того, как войдет в Белый дом"

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) помощь (7822)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Вава, один ты "никому не должен", все должны тебе!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:59
+7
давайте все і бажано грошіма - скомуниздим все!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:58
+6
Красти менше потрібно
показать весь комментарий
17.06.2024 00:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давайте все і бажано грошіма - скомуниздим все!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:58 Ответить
Вава, один ты "никому не должен", все должны тебе!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:59 Ответить
Красти менше потрібно
показать весь комментарий
17.06.2024 00:01 Ответить
та святий - ікону ще з цього криворогато наперсточника намалюйте...
показать весь комментарий
17.06.2024 00:02 Ответить
Чи вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим щоденно", - сказав очільник Української держави.

****ь, покажи кровавые мозоли, трудяга ты наш
показать весь комментарий
17.06.2024 00:08 Ответить
Никогда не дадут достаточно для этого, потому что нужно будет супероружие какое то. Для перемоги нужно с умом делать фортификации, уходить в глубокую оборону, контратаковать изредка, посылать дроны им внутрь каждый день и кошмарить их экономические интересы по всему миру, теми же дронами. Рано или поздно им это надоест и они уйдут, так же как в 17м и 91и, Афганистан, и тд. Экономические и политические изменения произойдут рано или поздно у них.
показать весь комментарий
17.06.2024 00:10 Ответить
Є серйозні пакети, але цього недостатньо для перемоги

Бо вони просто серйозні, а потрібні потужні!
показать весь комментарий
17.06.2024 00:11 Ответить
рейтінг зеленського, за наданням каналу мого бейсманта,
перевищює 103 відсоткі!
помилка 2-3 вісотки.
опитування було проведено між Петром, Іваном і Семеном!
показать весь комментарий
17.06.2024 00:12 Ответить
113% похибку невірно прорахували.
показать весь комментарий
17.06.2024 00:42 Ответить
точно - Микола всіх їх послав на ***...
показать весь комментарий
17.06.2024 00:45 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2024 00:20 Ответить
зовсім голову знесло в України на зелене?
показать весь комментарий
17.06.2024 00:27 Ответить
пишуть картини - малюйть малюнки...
до речі це як з корабелями - одни ходять інші плавають...
як і з презами, - одні Президенти інші шашликі жруть...
показать весь комментарий
17.06.2024 00:35 Ответить
а може буба іпсо ганяє?
показать весь комментарий
17.06.2024 01:03 Ответить
Поголишься, змінишь засмальцовану кофту, може більше дадуть.
показать весь комментарий
17.06.2024 01:28 Ответить
этому предателю оманскому шлемазлу никто ничего не дает - это все дают НАРОДУ Украины и ЗСУ
показать весь комментарий
17.06.2024 02:17 Ответить
Використання доходів від російських активів, заморожених на Заході, для підтримки України не є незаконним вилученням грошей, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен у неділю, 16 червня.

Єллен наголосила, що активи Центробанку РФ, заморожені в західних країнах, залишаться недоторканими - йдеться про 260 мільярдів євро, більша частина яких зберігається в європейському депозитарії Euroclear. Однак Росія не має прав на відсотки від інвестування цих коштів - які щорічно становлять від 2,5 до 3,5 млрд євро, наголосила глава Мінфіну США. "Тож тут немає жодних юридичних проблем".
показать весь комментарий
17.06.2024 01:30 Ответить
https://t.me/voynareal/91753 🔥 Американці дійшли до Ростова і спалили к хєрам електростанцію
показать весь комментарий
17.06.2024 06:14 Ответить
Ти і твоя шобла, не закуповує зброї в Українських виробників,а по всіх інфопомийках плачешся,що захід не дає зброї!
показать весь комментарий
17.06.2024 07:31 Ответить
Вава ворог України, що ви хочете від ворога? Щоб працював на Україну? Счаззз
показать весь комментарий
17.06.2024 08:29 Ответить
Вова гигаВатный.
показать весь комментарий
17.06.2024 09:25 Ответить
чумной Бубон так и хочет крикнуть: та дайте денег, налом желательно!!! Руки болят так чешутся, денег дайте!!!
а ермачелло пристроит по достойному в банк ватника-на
показать весь комментарий
17.06.2024 09:46 Ответить
 
 