Зеленский о военной помощи от партнеров: Есть серьезные пакеты, но этого недостаточно для победы
Пакеты помощи от союзников продолжают поступать в Украину. Но пока объемов помощи недостаточно для победы нашего государства.
Об этом во время пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что помощь от партнеров продолжает поступать в Украину. По его словам, есть серьезные военные пакеты, и все же этого пока недостаточно для победы. Кроме этого, он добавил, что западная помощь до сих пор поступает в Украину с опозданием.
В то же время он заявил, что ежедневно продолжается работа над усилением помощи для Украины.
"Помощь есть, есть серьезные пакеты. Достаточно ли ее, чтобы победить? Нет. Опаздывает ли она? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим ежедневно", - сказал глава Украинского государства.
Ранее президент Зеленский заявлял, что утвержденный Конгрессом США пакет помощи Украине на сумму почти 61 млрд долларов позволит укомплектовать резервы и заменить бригады, которые сейчас на фронте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
****ь, покажи кровавые мозоли, трудяга ты наш
Бо вони просто серйозні, а потрібні потужні!
перевищює 103 відсоткі!
помилка 2-3 вісотки.
опитування було проведено між Петром, Іваном і Семеном!
до речі це як з корабелями - одни ходять інші плавають...
як і з презами, - одні Президенти інші шашликі жруть...
Єллен наголосила, що активи Центробанку РФ, заморожені в західних країнах, залишаться недоторканими - йдеться про 260 мільярдів євро, більша частина яких зберігається в європейському депозитарії Euroclear. Однак Росія не має прав на відсотки від інвестування цих коштів - які щорічно становлять від 2,5 до 3,5 млрд євро, наголосила глава Мінфіну США. "Тож тут немає жодних юридичних проблем".
а ермачелло пристроит по достойному в банк ватника-на