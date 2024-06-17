Зеленский о военной помощи от партнеров: Есть серьезные пакеты, но этого недостаточно для победы

Пакеты помощи от союзников продолжают поступать в Украину. Но пока объемов помощи недостаточно для победы нашего государства.

Об этом во время пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что помощь от партнеров продолжает поступать в Украину. По его словам, есть серьезные военные пакеты, и все же этого пока недостаточно для победы. Кроме этого, он добавил, что западная помощь до сих пор поступает в Украину с опозданием.

В то же время он заявил, что ежедневно продолжается работа над усилением помощи для Украины.

"Помощь есть, есть серьезные пакеты. Достаточно ли ее, чтобы победить? Нет. Опаздывает ли она? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим ежедневно", - сказал глава Украинского государства.

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Ранее президент Зеленский заявлял, что утвержденный Конгрессом США пакет помощи Украине на сумму почти 61 млрд долларов позволит укомплектовать резервы и заменить бригады, которые сейчас на фронте.

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