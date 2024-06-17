Враг в течение суток обстрелял 5 населенных пунктов Харьковщины, три человека получили ранения

За прошедшие сутки российские захватчики наносили удары по населенным пунктам Изюмского района Харьковской области. Ночью ударил по Харькову и селу Боровская Андреевка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью 17 июня россияне обстреляли с. Боровская Андреевка Изюмского района, повреждены частное домовладение и хозяйственные постройки.

Около 23:50 16 июня враг ударил КАБами по Харькову. Поврежден один из корпусов детского лагеря. Информация о пострадавших не поступала.

В результате вражеского авиаобстрела с. Пески Радьковские повреждены 4 дома, автомобиль скорой. Пострадали 3 человека: мальчик 13 лет, мужчина и женщина.

С авиации россияне обстреляли с. Шийковка Изюмского района, повреждены 4 частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

В с. Дружелюбовка в результате обстрела повреждены 8 частных домов.

Из населенных пунктов Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов уже эвакуированы 11 тысяч 859 человек.

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