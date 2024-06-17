Минобороны РФ получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Министерство обороны страны-агрессора получило от российской госкорпорации "Ростех" очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Ростеха.

"После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска", - заявили в российской корпорации.

В то же время точное количество бортов корпорация не сообщает.

Отмечается, что самолеты, которыми Россия наносит удары по Украине, изготавливают на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

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Ростех отмечает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном расстоянии от аэродрома базирования.

Также сообщается, что самолет может работать во время огневого и радиоэлектронного противодействия днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

Ростех уверяет, что сейчас российские авиастроительные предприятия "наращивают выпуск самолетов".

В пресс-службе госкорпорации добавили, что первую партию бомбардировщиков Су-34 передали российским войскам в начале апреля 2024 года.

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