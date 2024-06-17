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Новости
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Минобороны РФ получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Російський Су-34

Министерство обороны страны-агрессора получило от российской госкорпорации "Ростех" очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Ростеха.

"После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска", - заявили в российской корпорации.

В то же время точное количество бортов корпорация не сообщает.

Отмечается, что самолеты, которыми Россия наносит удары по Украине, изготавливают на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

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Ростех отмечает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном расстоянии от аэродрома базирования.

Также сообщается, что самолет может работать во время огневого и радиоэлектронного противодействия днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

Ростех уверяет, что сейчас российские авиастроительные предприятия "наращивают выпуск самолетов".

В пресс-службе госкорпорации добавили, что первую партию бомбардировщиков Су-34 передали российским войскам в начале апреля 2024 года.

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Автор: 

авиация (2834) россия (95687) самолет (3601) Минобороны рф (932)


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Топ комментарии
+12
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17.06.2024 13:42
+12
Чому Коматсу ( яке випускає карєрні самоскиди вантажопідйомністью під 400 тонн ) не випускає спортивні автівки - там же все однакове ( по вашій аналогії з літаками ).
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17.06.2024 14:10
+9
Може и нам Захід шось підкине - замість Мріи Украіні теж потрібно було виготовляти віиськові літаки - бо маємо дикого сусіда
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17.06.2024 13:41
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Може и нам Захід шось підкине - замість Мріи Украіні теж потрібно було виготовляти віиськові літаки - бо маємо дикого сусіда
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17.06.2024 13:41 Ответить
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17.06.2024 13:42 Ответить
1. Поперше не ясно скільки це літаків? 3-5 ? Чи більше?

2. По друге- параша невзмозі робити та обслуговувати навіть гражданьськи літаки. Звідки потенціал на справжній боевий літак? Дивна річь що
АналоГавнети Щей літають?
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17.06.2024 14:00 Ответить
Так у нас і таких АналоГавнет немає ,або воюємо на совєтському антикваріаті ,або збираємо металобрухт по всьому світі (нагадаю що F 16 на Заході вже є застарілою моделлю ,а в США він взагалі знятий з озброєння ,зате в нас його вважають новітньою суперзброєю).
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17.06.2024 14:55 Ответить
Ви взагалі розумієте різницю між військово-транспортним і бойовим літаками, хоча б приблизно?
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17.06.2024 13:58 Ответить
Якшо могли будувати таких велетнів - то чому не могли віиськові літаки вертольоти
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17.06.2024 14:02 Ответить
Чому Коматсу ( яке випускає карєрні самоскиди вантажопідйомністью під 400 тонн ) не випускає спортивні автівки - там же все однакове ( по вашій аналогії з літаками ).
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17.06.2024 14:10 Ответить
Це таке - Форд випускає вантажні і легкові автомобілі Якшо ми могли випускати пасажирські - то було помилкою не випускати віиськові - всі роки ми були якісь заколисані
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17.06.2024 16:50 Ответить
А чому Ферарі не випускає вантажівки ?
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17.06.2024 17:06 Ответить
Я ж писав - то таке - а Мерседес випускає і Вольво теж
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17.06.2024 17:09 Ответить
На складні питання ( це ваш випадок ) простих відповідей не існує - для вас не існує ( бо якби ви хоч трішечки розумілися на проблемі відповідь би до вас дійшла швидко - і це я вас не принижую ніскільки не принижую просто у вас немає мінімальних знань все тут ), а займатися лікбезуванням я не збираюся - знання мінімальні по питанню яке вас цікавить я накоплював ше до появи тирнету як факту в 1994 році з паперових носіїв а у вас є доступ до надсвітлового тирнету ( ось потирнетьте десяток другий розділів хоч в вікепедії і отримаєте мінімальні знання - і доті ви самі відповісте на своєж запитання ).
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17.06.2024 17:26 Ответить
Авіація це ******** наукоємне виробництво - тільки космічна галузь вище і якшо ми могли виробляти такі Мріі а Кучма космічні ракети - це десь 5 краін у Світі - то чому б нам ше тоді коли був потенціал - не взятися за будівництво віиськових літаків - космічна ракета - це ж вища ступенька
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17.06.2024 17:40 Ответить
Ну так поставити знак рівності між ракетою носієм і літаком це шось з чимось - це те саме як порівнювати користь цвілі для хліба і сиру ( сир з цвілью дорого коштує і їсти його можна - а ось хліб з цвілью це яд ).
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17.06.2024 17:49 Ответить
Якшо ракета менш технологічна за літак - то чого ж людство починало не з ракет?
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17.06.2024 17:55 Ответить
"На складні питання ( це ваш випадок ) простих відповідей не існує - для вас не існує ( бо якби ви хоч трішечки розумілися на проблемі відповідь би до вас дійшла швидко - і це я вас не принижую ніскільки не принижую просто у вас немає мінімальних знань все тут ), а займатися лікбезуванням я не збираюся - знання мінімальні по питанню яке вас цікавить я накоплював ше до появи тирнету як факту в 1994 році з паперових носіїв а у вас є доступ до надсвітлового тирнету ( ось потирнетьте десяток другий розділів хоч в вікепедії і отримаєте мінімальні знання - і доті ви самі відповісте на своєж запитання )." - якшо ви тролите то вибачайте троль з вас не дуже а якшо ні перечитайте мій попередній комент ше раз і бігом в тирнет , а я поки шо прощаюсь і бажаю вам всього найкращого шо самі собі побажаєте ( вам ліпше знати шо вам хочеться ).
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17.06.2024 18:01 Ответить
А ти взагалі був хоч екскурсантом на заводі , ти хоч уявляєш що таке виробництво ? Не можливо навіть ті самі грузові літаки переробити по класу собі подібних на пасажирські .
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17.06.2024 14:43 Ответить
А я писав шось переробляти? - за стільки років можна було організувати виробництво віиськових - ми шо дурніші рашки? - наприклад маленька Швеція випускає Гріпени
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17.06.2024 16:17 Ответить
Кацапи випускають реактивні боєві літаки починаючи з появи їх як класу взагалі - а за майже 80 років досвіду можна трохи набути , українці всі ті 80 років випускали вантажні літаки - і теперка кацапи не можуть до ладу довести нові вантажні літаки ( військові ) незважаючи на їхні ресурси і бабоси.
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17.06.2024 16:58 Ответить
І шведи також починали виробництво реактивних боєвих літаків з часу їх появи як класу - але ви напевно цього незнали ( https://uk.wikipedia.org/wiki/Saab_AB ).
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17.06.2024 17:04 Ответить
Повністю з вами погоджуюсь. І не обовʼязково було створювати винищувач з нуля. Для прикладу в Пакистані почали випускати ліцензійний винищувач Dassault Mirage III та інші літаки. На сьогодні вони роблять власні моделі. Основним є винищувач-бомбардувальник CAC/PAC JF-17 Thunder, спільна розробка з китайцями. Мабуть керівництво України не бажало займатись виробництвом винищувачів бо вважало що вони не потрібні оскільки великої війни ніколи не буде..
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17.06.2024 18:33 Ответить
А Ви знаєте, що в свій час на заводі "Антонов" будували різні літаки, навіть вертольоти?
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17.06.2024 19:26 Ответить
Які літаки? Для слугориг головне асфальт, бо там добре можна вкрасти. У 2014 році завод "Антонова" виготовив 2 літаки. Весною 2015 року вилетів новий український літак АН-178. Поступило змовлення на виготовлення бойового дітака.На ДП "Антонов" були створені та побудовані середній транспортний літак Ан-178 (злетів у 2015 році) та літак-демонстратор АН-132Д,(злетів у 2017 році). Були збудовані та передані замовнику 10 регіональних реактивних пасажирських літаків сімейства Ан-148 та Ан-158.
У 2016 році зроблено бгатоцільовий транспортний літак Ан-132... Це навскидку, які літаки виготовляв завод при "баризі". А при гарному мальчіку із наріду 73% на заводі "Антонов" знищено найбільший літак в світі "Мрію", літаки "Руслан" та інші цінні екземпляри. які дуже потрібні армії. Фактьично знищили весь завод. "Хуже нє будєт", так 73%?
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17.06.2024 19:24 Ответить
2-3. Максимум 5.
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17.06.2024 13:42 Ответить
про це йдеться на сайті Ростеха.

а ще ракети многомахи.
а ще армати
а ще патріоти, як горіхи
а ще, іскандери, що ригочуть

багато чого, можна послухати та почитати в кацапських медіа.
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17.06.2024 13:42 Ответить
І що, іскандери вже закінчились чи як? Ніщо не заважає їм зробити декілька сушок.
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17.06.2024 13:45 Ответить
Заважає! Технології заважають.
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17.06.2024 14:02 Ответить
И скотч заканчивается
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17.06.2024 14:08 Ответить
Немає у них скотча.......,синя изолента.
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17.06.2024 19:00 Ответить
Можна, звичайно, і поржати над повідомленнями кацапських медіа… а можна просто подивитися на просування армії РФ на карті дипстейст. І якось не смішно відразу
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17.06.2024 14:00 Ответить
50 метров за неделю,пускай так и продвигаються,лет 20 будут,а так или ишак или падишах сдохнет,забавляет мерение линейкой сантиметры продвижения кацев
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17.06.2024 14:05 Ответить
600 кв. км. украинской территории захвачено с октября 2023 г. "Забавно"? Ню, ню ...

P.S.
В результате летнего наступления 2023 г. ВСУ деоккупировало 370 кв.км.
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17.06.2024 14:30 Ответить
а знаєш, скільки військових ми втрачаємо, щоб вони просувались такими темпами?
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17.06.2024 14:40 Ответить
а ти знаеш війну без втрат?
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17.06.2024 14:54 Ответить
Законна ціль
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17.06.2024 13:43 Ответить
примітивне лайно для носіння бомб як і все московське , а отже буде збите
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17.06.2024 13:45 Ответить
виготовляють на Новосибірському авіаційному заводі ім. В.П. Чкалова Джерело:
***********
Чкалов - підлабузник і жополиз Сталіна. Ось запис діалогу Сталіна з Чкаловим на одному з прийомів у Кремлі:

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17.06.2024 13:47 Ответить
якщо всі кацапські пілоти будуть "харошіми руцкіми", то нам пофіг скільки у кацапів буде літаків
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17.06.2024 13:53 Ответить
літаки, якими Росія завдає удари по Україні, виготовляють на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова...От би туди дронами бахнути!🙄
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17.06.2024 13:55 Ответить
якась у вас не дуже масштабна мрія..., для дронів потрібна максимальна точність, а для декількох ракет достатньо +- 500 метрів...
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17.06.2024 14:00 Ответить
3.5 тисячі км, та і шо ти дроном зробиш такій махіні як завод, хіба обшивку подряпаєш, як на лінії збірки шахедів.., це ж не ракета яка детонує всередині.
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17.06.2024 15:08 Ответить
На січень 2022 р. на озброєнні ВПС України перебували 124 бойові літаки. На квітень 2024 р. - 93 літаки. Тобто за 2, 5 роки війни втрати становили 31 літак.
У війні "Судного дня" 1973 р., яка тривала 19 днів:
Ізраїль втратив 102 літаки (5 збитими) із загального парку в 450 літаків.
Арабська коаліція втратила 514 літаків (334 збитими) із загального парку близько 900 літаків.
Итого:
За 19 днів війни Ізраїль втратив 23% своїх літаків
За 2,5 роки війни Україна втратила 25% своїх літаків
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17.06.2024 14:19 Ответить
1turok, то недобре порівняння. Бо на літаках можна взагалі не літати і казати що у нас 0 втрат літаків
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17.06.2024 14:59 Ответить
А взагалі то москалі переважають Україну і в чисельності і в ресурсі і в організації промисловості і в будуванні захисних споруд і навіть в керуванні процесом . То я не то що за москалів, то просто математика.
В Україні висновків у владі ще ніхто не зробив і то трагічно.
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17.06.2024 15:04 Ответить
"Партія літаків" - це більше 1-го ?
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17.06.2024 18:47 Ответить
Це все московське ІПСО. Враховуючи, що один офіцер ГУР Арестовичу втік за кордон, залишився тільки Буданов, який має заявити що москалі не годні будувати літаки, вони навіть унітазів не вміють робити і взагалі ракет не залишилось, а кава в Криму чекає на всіх
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17.06.2024 19:20 Ответить
А шо Буданов мовчить? Забув порахувати чи не той профіль?
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17.06.2024 23:53 Ответить
 
 