Минобороны РФ получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Министерство обороны страны-агрессора получило от российской госкорпорации "Ростех" очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Ростеха.
"После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска", - заявили в российской корпорации.
В то же время точное количество бортов корпорация не сообщает.
Отмечается, что самолеты, которыми Россия наносит удары по Украине, изготавливают на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.
Ростех отмечает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном расстоянии от аэродрома базирования.
Также сообщается, что самолет может работать во время огневого и радиоэлектронного противодействия днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.
Ростех уверяет, что сейчас российские авиастроительные предприятия "наращивают выпуск самолетов".
В пресс-службе госкорпорации добавили, что первую партию бомбардировщиков Су-34 передали российским войскам в начале апреля 2024 года.
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2. По друге- параша невзмозі робити та обслуговувати навіть гражданьськи літаки. Звідки потенціал на справжній боевий літак? Дивна річь що
АналоГавнети Щей літають?
У 2016 році зроблено бгатоцільовий транспортний літак Ан-132... Це навскидку, які літаки виготовляв завод при "баризі". А при гарному мальчіку із наріду 73% на заводі "Антонов" знищено найбільший літак в світі "Мрію", літаки "Руслан" та інші цінні екземпляри. які дуже потрібні армії. Фактьично знищили весь завод. "Хуже нє будєт", так 73%?
а ще ракети многомахи.
а ще армати
а ще патріоти, як горіхи
а ще, іскандери, що ригочуть
багато чого, можна послухати та почитати в кацапських медіа.
P.S.
В результате летнего наступления 2023 г. ВСУ деоккупировало 370 кв.км.
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Чкалов - підлабузник і жополиз Сталіна. Ось запис діалогу Сталіна з Чкаловим на одному з прийомів у Кремлі:
У війні "Судного дня" 1973 р., яка тривала 19 днів:
Ізраїль втратив 102 літаки (5 збитими) із загального парку в 450 літаків.
Арабська коаліція втратила 514 літаків (334 збитими) із загального парку близько 900 літаків.
Итого:
За 19 днів війни Ізраїль втратив 23% своїх літаків
За 2,5 роки війни Україна втратила 25% своїх літаків
В Україні висновків у владі ще ніхто не зробив і то трагічно.