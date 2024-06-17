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Новости Война
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Количество раненых в результате удара РФ по Полтавщине возросло до 12, среди них - двое детей

Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини

По состоянию на 16.39 количество раненых в результате удара 17 июня 2024 года по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе возросло до 12 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них - двое детей. Трех человек госпитализировали", - говорится в сообщении.

Смотрите: Удар РФ по Полтавщине: 9 раненых, повреждено несколько многоэтажек. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Полтавском районе попадание в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие. Впоследствии стало известно о 9 раненых.

Автор: 

обстрел (27379) Полтавская область (1166)


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кацапські виродки!щоб ви всі виздихали!
шо зеля,шашлички в травні!? кончений клоун! катається з дєрьмаком та зеленими по Європі,а в
Україні гинуть мирні люди!
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17.06.2024 18:35 Ответить
 
 