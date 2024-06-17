Количество раненых в результате удара РФ по Полтавщине возросло до 12, среди них - двое детей

По состоянию на 16.39 количество раненых в результате удара 17 июня 2024 года по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе возросло до 12 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них - двое детей. Трех человек госпитализировали", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Полтавском районе попадание в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие. Впоследствии стало известно о 9 раненых.