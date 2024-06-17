Количество раненых в результате удара РФ по Полтавщине возросло до 12, среди них - двое детей
По состоянию на 16.39 количество раненых в результате удара 17 июня 2024 года по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе возросло до 12 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них - двое детей. Трех человек госпитализировали", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Полтавском районе попадание в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие. Впоследствии стало известно о 9 раненых.
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шо зеля,шашлички в травні!? кончений клоун! катається з дєрьмаком та зеленими по Європі,а в
Україні гинуть мирні люди!