"Условия для прекращения войны", которые объявил Путин, противоречат здравому смыслу, - Госдеп США

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал послание Путина "максималистским заявлением" и противоречащим здравому смыслу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Ни одна ответственная нация не сможет сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит основам морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что подобные заявления доказывают, что Россия неготова к любым серьезным "добросовестным обсуждениям".

"Действия России указывают на это особенно четко, поскольку она продолжает свои кампании по обстрелам критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно переселяет десятки тысяч украинских детей", - отметил Миллер.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

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