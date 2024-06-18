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Новости Война
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"Условия для прекращения войны", которые объявил Путин, противоречат здравому смыслу, - Госдеп США

міллер,метью

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал послание Путина "максималистским заявлением" и противоречащим здравому смыслу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Ни одна ответственная нация не сможет сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит основам морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что подобные заявления доказывают, что Россия неготова к любым серьезным "добросовестным обсуждениям".

"Действия России указывают на это особенно четко, поскольку она продолжает свои кампании по обстрелам критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно переселяет десятки тысяч украинских детей", - отметил Миллер.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

Читайте также: США готовы ужесточить санкции против России и всех, кто помогает ее военной машине, - Госдепартамент

Автор: 

Госдепартамент США (1843) путин владимир (31345)


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Топ комментарии
+26
Саме існування ***** суперечить здоровому глузду.
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18.06.2024 08:23
+5
*уйлу плювати на здоровий глузд. Був би у нього здоровий глузд він би війни не починав. Понад 2 роки цивілізована частина світу не здатна зупинити виродка, який втратив здоровий глузд. Слабаки і боягузи здатні лише висловлювати глибоке занепокоєння після масової загибелі цивільних від рук кремлівського маньяка
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18.06.2024 08:46
+4
"Дії Росії вказують на це особливо чітко, оскільки вона продовжує свої кампанії з обстрілів критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей", - зазначив Міллер.

Це вже як бачите після гавно саміту стали головними принципами стійкого і справедливого миру для України. Про територіальну цілісність навіть і не в поминають...сц*ка робіть щось з дерьмаком нарешті бо всі біди в Україні від нього з зелебобом
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18.06.2024 08:26
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Правила форума Совет форумчан
Саме існування ***** суперечить здоровому глузду.
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18.06.2024 08:23 Ответить
Запросити його на другий саміт миру і уї...ати там!
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18.06.2024 08:35 Ответить
"Дії Росії вказують на це особливо чітко, оскільки вона продовжує свої кампанії з обстрілів критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей", - зазначив Міллер.

Це вже як бачите після гавно саміту стали головними принципами стійкого і справедливого миру для України. Про територіальну цілісність навіть і не в поминають...сц*ка робіть щось з дерьмаком нарешті бо всі біди в Україні від нього з зелебобом
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18.06.2024 08:26 Ответить
Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні. Джерело:

https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf Статут ООН , розділ 1, стаття 2, пункт 4.
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
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18.06.2024 08:29 Ответить
Це все гарно але обговорюються на саміті лише ті три пункта по яким я приводив цитату. Статут ООН ними лише образно взагалі приписаний але це не є один із пунктів на жаль розводять вас як в 90-х з будапештським папірцем
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18.06.2024 22:01 Ответить
ООН вже ухвалювала резолюцію щодо виводу військ росії. русня зухвало посміялась. Який сенс у цих резолюціях тоді?
Але той абзац останній - то вже не про русню. То вже про критерій оцінки, де є мир, а де його немає.
Якщо Захід дійсно займе озвучену позицію (поки русня не забралась за кордони 1991, миру немає), то майбутнє імовірне "пєрєміріє" не дозволить йому видихнути з полегкістю та сказати "ну все, війну нарешті закінчено, можна припинити допомагати Україні зброєю".
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19.06.2024 07:59 Ответить
Це навіть не має обговорюватися, бо хотєлки пуйла суперечать всьому, що піддається логіці - міжнародному праву на істнування націй на цій Планеті. Але дуже цікаво, чим керувалися арахамія, чалий,подоляк, кірєєв та інші малороси-антимайданівці, які підписували якісь папірці з московією у Стамбулі в березні 2022 року? А там наскільки я розумію і відмова від НАТО, і визнання окупованих територій, і скорочення нашої армії до мізера, і звичайно вивід наших військ з нашої території.
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18.06.2024 08:35 Ответить
Якби там щось таки підписали, ***** б у своєму висері розмахувало папірцями і вимагало дотримання условій договора.
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18.06.2024 08:40 Ответить
Що він і робить. І схиляється якраз до такого варіанту, який тоді підписували наші малороси.
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18.06.2024 09:00 Ответить
Ще раз. Якщо були б підписані папери, ***** б ними в телекамеру тицькало. Як тими "документами" у Карлсона.
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18.06.2024 09:04 Ответить
Ви неуважно дивитеся телевізор, для кого тільки страється Вова і Беня. Пуйло вже тикав цими папірцями і подальшу політику вибудовує на них. Сам мамамія говорив, що все було погоджено, але тут приїхав Джонсон і сказав, що ніяких підписів, будемо воювати.
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18.06.2024 09:27 Ответить
Підписи представників України на цих папірцях є?
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18.06.2024 09:29 Ответить
Ви знаєте, мені особисто ніхто нічого не показував, але коли ворог ними тицяє, то мабуть є. А Ви бачили хоч якісь угоди підписані Зеленським, чи єрмаком в Омані? І я не бачив, а вони є.
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18.06.2024 12:00 Ответить
Якби вони були, це був би потужний козир. Вот бумага, вот подпісі, виполняйтє.
В Омані якщо і підписували щось, то це була подпіска о сотруднічєствє.
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18.06.2024 12:03 Ответить
Стамбул був чи ні? Від України там були представники влади.З 2019р. домовленостей з рф було безліч і не на попері.Але вони відкрили двері до повномасштобного вторгнення рф у 2022р.
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18.06.2024 13:37 Ответить
Якщо є підписані українською стороною документи, де фіксується роззброєння, нейтралітет, територіальні поступки, чому ***** не апелює до їх виконання?
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18.06.2024 13:40 Ответить
Ваша розмова з Анатолієм К, як і зі мною ні про що.Реагувати на панос нелюді,брехуна,мразі.фюрера,х...ла ....т.п.-марно.Себе відчуваєш забрудненим у гівні.
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18.06.2024 14:23 Ответить
Потім вони цим паносом тичуть в пику всьому світу. Підкріплений штиками русской арміі, він потім виливається у "ну нє всьо так однозначно, надо іскать компроміс, учєсть пожєланія той сторони".
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18.06.2024 14:26 Ответить
А що хіба можливо чекати від росіян іншого?Впевнений що рашизм приречений на враження і буде знищено як фашизм.Моє відношення до росіян,такеж саме,як у Дудаєва *як к дохлому скоту*.Не треба підставляти свою пику!!!З 1992р до 2013р. мої співвідчизники у більшості тільки і робили - підставляти пику під брут рф.Тому у нашого люду * і співвідношення з рф в економічних питаннях,дешевий газ.нікому наша продукція крім, рф не потрібна та інше,А о політичній площені і нагадувати не потрібно.*А харьківські угоди стали прямим шляхом до війни.Папера не хвате з будь якими підписами, щоб втертись від російського гівна коли підставеш пику.Дуже мало у світі стали реагувати на висловлювання від влади рф.Даже на ядерну угрозу фюрера не так реагують,як це було пів року тому.І тому є підпис чи нема його - повідінка рф передбачувана.
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18.06.2024 15:30 Ответить
Похєр на думку росії. Тут основне - Захід сам сказав, що без повернення територій не вважатиме війну завершеною. Це можливий запобіжник від припинення фінансування на випадок якогось "пєрємірія", яке рашка обов'язково подаватиме як "сталий мир".
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18.06.2024 16:29 Ответить
Ви не помічаєте,що тема нашої розмови змінилася.Мені не 15.20.40. і даже не .75 років і пояснювати не потрібно.Повернення територій не означає завершення війни,щоб там не казав Захід.Мені расійськи висловлювання до сраки.Ваше спілкування з Анатолієм для мене не про що.Є підпис,чи нема підпису у Стамбулі нема ні якого значення.Для мене це очевидно та зрозуміло.Шукати кішку у темній хаті з початку трудової діяльності (1965р.) не для мене.Це робили і роблять мої співвідчизники.
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18.06.2024 17:23 Ответить
Тоді визнайте прямим текстом, що перемога України неможлива, поразка України невідворотна.
Правда, якщо прапорець відповідає локації, то какаяразніца.
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19.06.2024 08:01 Ответить
Перемога УкраЇни і всього цевілізованого світу над рашизмом неодмінно буде!!! Для Вас перемога сприймається як по підручнику.Та і підпис з росіянами для вас має велике значення.,Не прапороець,а локація чи мабуть який небудь малюнок для вашогго розуму достатньо щоб робити висновки.Ви мені нагудуєте відмінного школяра який вивчався у радянський школі .де вчили добре пересказувати чи *липогого * кандидата наук у которого знань богато а розума нема.По *прапорцю*.У Бельгії опинився тому,що 06 03 2022р. лишився житла у Харкові.У тяжкому стані з жінкою покинув Україну.Вам треба навчитися відрізняти одне від іншого.Жити в трафареті, то кретично на себе не можливо подивитися.І що для Вас означає Перемога?Ось в цьому ми по різному відчуваємо. І різниця є.мабудь велика.
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19.06.2024 14:11 Ответить
Остаточної перемоги бути не може. Україна не здатна фізично знищити росію.
Але вихід на кордони 1991 року може спровокувати розпад цієї формації.
Тому що в головах свого населення вона зараз тримається лише на "образі сили".
Русня не поважатиме росію, яку розгромила "какая-то жалкая украіна".
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19.06.2024 14:22 Ответить
Ваші висловлювання нічого спільного не мають з моїми думками. Про фізічне знищування рф не разу не згадував.Та і про остаточну перемогу над рф теж.Я говорив про рашизм!!!Це явище гірше чим фашизм.А він приречен на поразку так саме як і фашизм.Деніс не привласнюйте свої чи чужі думки,яких так богато на цензорі і у політиків схожих одне на одне,іншим.При сталіні при таких діях могли розстріляти не повину людину.Мені не звикати, тому що з перших днів моєї праці(1965р.) уявив.що проживаю у психбольниці.Говорили про підпис у Стамбулі який для Вашого уявлення є обов'язковим для розвитку подій.А далі мене і Андрія стали повчати.Тому 95 % моіх співвідчизників не помічали, а де які не усвідомлено допомогали здійснювати план рф по знищеню України. з 1992р. *Офіційного ж документа не було* - таке висловлювання напрошується і для Вас.Дві останні Ваші фрази поверхневі.Перед умов до распаду рф поки не проглядаються, навіть на при виході на кардони 1991р.І це не буде перемогою над рашизмом!!!Моя думка значно відрізняється від богато інших.
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19.06.2024 15:52 Ответить
Та хай відрізняється, ми не КНДР, плюралізм дозволений.
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20.06.2024 08:22 Ответить
Так повчати Вам не потрібно інших!!!Потрібно самому вивчитися.На жаль Ви цього не помічаєте.У нашому спілкуванні у Вас богато противоріч.Проаналізуйте що писали.
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20.06.2024 09:12 Ответить
Тобто вважаєте, що ваша думка, яка значно відрізняється, і є правильною. А носії інших думок мають "думати і аналізувати" аж до того стану, поки їх думки теж не стануть "правильними", тобто тотожними вашим, так?
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20.06.2024 12:20 Ответить
Ніколи не вважав,що моя думка є істиною в останній інстанції.Ну що поробеш,коли Ви вже в третій раз свої думки присваювати іншим.Повторю в друге - треба навчитися відрізняти одне від іншого. І тоді б не було монобільшості в ВР. Наша розмова почалася є чи нема підпису в Стамбулі.Для вас це важливо.А я твердо впевнений,що це не про що. І це не думка.а факт,який базується на подіях мого життя і особливо за останні роки при незалежності. На шпальтах форума тяжко приводити Вам різні доводи тому що Ви даже не маєте бахання або не дано хоч трошки замислюватися.Тому і ставите як радянська людина с ніг на голову і ще при цьому повчаєте своїми переказами з уст інших.Без вас у мене є і вуха і глаза і власні висновки та головне мої вчинки.
Людина завжди характеризується своїми вчинками.Завжди з юності був чесним перед собою.А коли навчився добре робити свою працю,то брав відповідальність на себе.Тому що мої колеги не могли впоритися зі своєю работою.А в техниці .невігластво непрощається. Відбувається Чернобиль.Висновки Ваші правильні чи ні може відповісти на це лише час.При Ваших висновках мені бачиться,що досягнення мети не досягти,або Ваша мета не даленкоглядна.
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20.06.2024 14:55 Ответить
Скажіть, чи вірите ви у те, що справжньою метою війни є вичищення України від українців задля переселення на звільнені землі євреїв з Ізраїлю?
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20.06.2024 15:01 Ответить
Деніс,скільки вам років і яка у вас освіта?Пробачте,таке питаннє не для мого розуму.Завжди був реалістом.Вірю,що кожна людина помре.Також вірю в природу,та закони фізики які познало людство.Мети без причини не існує. Ваше запетаннє розцінюю як дуже дурним.
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20.06.2024 18:37 Ответить
Бідні євреї. У 1948р вони тільки отримали державність,а хтось мрії їх переселити.Скажи їм таке в їзралії. так вони пику наб'ють.
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20.06.2024 21:21 Ответить
Ех, немає на вас ЭндиСтара і Арабески.
Вони б вам з логікою та фактами довели, що все саме так. А якби ви не погодились - назвали б вас розумово неповноцінним та божевільним агентом *****.
Але то таке.
Бо моя думка, на відміну від вашої, ще більш екзотична і мало розповсюджена тут.
Рашизм - це ще не найгірше з того, що вигадало людство. Наймерзенніше - так. Але не найбільш руйнівне. Радикальний іслам та чучхе - ось що справді становить загрозу людству.
А рашизм - він лицемірний, тому з ним набагато простіше боротись.
На відміну від палкої, чистої, щирої ненависті ісламістів та північнокорейців до Західної цивілізації.
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21.06.2024 08:21 Ответить
Така думка як у вас дійсно у одениць на планеті земля.Зо своєю екзотикой - философ неперевершений!!! Тому і є невивченим вчителем.У кожній новій вашій писанини завжди щось нове.Як уж на сковородці.Зараз і іслам,і ЄндиСтара,І Арабеска,да до цього обов'язково повчання та гініальні висновки.Зараз вдарились в релігію.а також замислились переселеннєм євреїв.Ви хоч знаєте відмінність христианства від ісламу?Який ви лукавий залежний від обставин.Я порівнював рашизм с фашизмом. І чому він гірший це моє баченнє з моїми аргументами. Но у вас з'явилася характеристика рашизма і іслама та агентура х...ла.А рашизм і іслам це різні поняття.Іслам-це релігія,а рашизм ні.Запитайте самого себе-Чому євреії і мусульмані в своїй більшості мають погані погляди один до одного?Також іслам існує з 6-7 століття і досі,а фашизм і рашизм могут існувати лише в закритому просторі (щось на подобу КНДР).І як показує наша переписка,моє запитаннє до вас *яка у вас освіта* не було марним.Ви мрійник в неріальність і віруюча людина.Тому вам потрібно не знання,а документ з печатками і підписами або хтось щоб пересказати іншого.Ваша єкзотика це захист на всякий випадок.Не робить з себе вумника.У нас таких більші чим 73%х.А коли мозоку нема.то для вас можливо пристосуватися,стати лукавим і невідповідальним.Тому ви і віруюча людина без розума яка щиро себе важає єкзотичною і при цьому не помічає смвого невігластва.
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21.06.2024 10:31 Ответить
Ви мрійник в неріальність і віруюча людина.
Дуже сильно помились. Особливо по останньому пункту.
І я не голосував за зєлю. Більше того, активно відмовляв всіх, кого міг. На жаль, марно.
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21.06.2024 10:41 Ответить
Ви не навчилися зрозуміти даже в те що написано.Я вам не говорив за кого ви голосували.Знову видумка. В котрий раз???Три рази вам писав:1).ще у 1965р зрозумів, що живу в псіхлікарні.2)*У нас таких БІЛЬШИ чим 73%х.* І це незалежно від поглядів кожного.Перемога зе тільки для дурнів було не очевидним.Далеко до виборів ще у при кінці 2018р. впевнено це стверджував.І немало значення на той термін хто і як голосіватиме.3)А також згадав 1992р щоб вам показати в якому суспільстві я мешкаю.Мій висновки вам привласнювати *мрійник в неріальність іівіруюча людина* базується не на видумках.а на фактах вашої писанини.Віра прозвучала з ваших вуст,а мрійник в неріальність це підгрунтя вашого аналіа з без аргументації на події,На зкзотічні думки ,а головне на такі вчинки вдячний Богові що він мене від цього уберіг. Мене не турбує що часто був на самоті.Мало хто не помічав майбутній роспад союза,який почався з кінця69-72років.Як наше суспільство не передбачивало у 1992р що буде з Україною в ближній перспективі.Мій вчинок тільки мій вчинок!!! Хто мене знає задают дуже часто,чому ти не напишеш книгу? Особливо про мою працю,чувства відповідальності,про моє бачення життя.Тому для мене нема кумірів ще со школьної скам'ї,а начальників не стало під час навчання в інституті.Мені приємно відчувати добре відношення не залежно від того, в якому середовище находжусь.І саме головне відчувати счасливою людиною шагаючі з твердою походкою по життю. Деніс з вами так довго спілкуюсь тому що на форумі дуже давно під другими іменями і знаю що ви проукраїнська налаштована людина. на намій погляд, ви далі свого носа і самого себе не помічаєте. Тому і було моє запитання про ваш вікА зараз це не має значення..
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21.06.2024 13:42 Ответить
Мрійник і без аналізу, кажете.
Так от на основі аналізу і фактів можу сказати, що Україна неможлива.
Її зникнення - це лише питання найближчого часу.
Не може країна, народ якої не прагне її захищати, під владою тих, кому вона байдужа, в умовах тотального браку ресурсів перемогти країну та народ, що мають і мету, і волю, і ресурси для того, щоб знищити це вже псевдодержавне утворення (де апаратчики ВРУ самі вирішують, скільки голосів буде віддано за те чи інше питання).
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21.06.2024 14:26 Ответить
Як богато протіворіч.Шовіністкий та рабський народ ніколи не має волі!!!Ви к Україні маєте таке відношення як я до балету.Перейду на ти.Ти хто? Від України ти дуже далекий.Твій погляд на Ураїну зовній,но не з середени.А українці є чи ні?Мене,з якого ж хрена, зарахував в агента х...а,а сам сповідуєш риторику фюрера.Для твоєї бескрайної невігловасті з єкзотичними думками - УКРАЇНА БУЛА,Є І БУДЕ!!!!!!! Ти не аналізатор,а типовий асінізатор.Тепер далі з тобою спілкуватися мені стало соромно.що так богато доторкнувся до твого гімна у твоьому мозику.Ти для мене не існуєш,екзотічне чмо.
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21.06.2024 15:19 Ответить
Віра, сліпа віра.
Україна вже зникала за часів Хмельницького та Скоропадського. Зникала саме в росії.
Чому вона не зникне зараз? Адже історія повторюється: численні, хитрі та підступні московити, роздрай та зрада у владі, та Європа, що спить поряд.
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21.06.2024 15:25 Ответить
Але ж ці заяви розраховані на гундосого і андрєя барісавіча, дочого тут здоровий глузд!?
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18.06.2024 08:37 Ответить
Та це зрозуміло само собою . Про який здоровий глузд у ***** - може бути мова ?
Ви лише гляньте на його хлєбальник .! Там же написано що воно ж - божевільне .!!
Немцов ще бо зна коли казав -
.
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18.06.2024 08:41 Ответить
*уйлу плювати на здоровий глузд. Був би у нього здоровий глузд він би війни не починав. Понад 2 роки цивілізована частина світу не здатна зупинити виродка, який втратив здоровий глузд. Слабаки і боягузи здатні лише висловлювати глибоке занепокоєння після масової загибелі цивільних від рук кремлівського маньяка
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18.06.2024 08:46 Ответить
Тре об'явити путєна недієздатною тварюкою, та ліквідувати, як хворого звіра
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18.06.2024 08:49 Ответить
Не шукайте здоровий глузд там, де його нема!))
Там лікарі - безсилі!
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18.06.2024 09:02 Ответить
Однозначно,маячня параноїдного шизофреніка безмежна та незбагненна!!))
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18.06.2024 09:41 Ответить
"Це суперечить основам моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду"...
- Як і сам факт існування расійськой п*дерації загалом і х*йла в особистості!
Так що все сходиться...
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18.06.2024 09:11 Ответить
Так он и не спорит, он для таких как он Ху...лят их огласил, т.е. больных на голову
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18.06.2024 09:26 Ответить
Параноїдна маячня ,це панівна споконвічна ідеологія Московії,параноїдна шизофренія,це на генетичному рівні московитів!!))
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18.06.2024 09:44 Ответить
*уйло і здоровий глузд речі несумісні.
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18.06.2024 09:31 Ответить
пуйло в брєду, бо таблетки забув випить. це з ним дедалі частіше трапляється. легше вбити того клоуна бункерного, чим лікувати.
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18.06.2024 09:50 Ответить
П іараноїдна шизофренія і медиціна тут безсила!!))
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18.06.2024 09:56 Ответить
***** ,насправді торгується,як власник авто ,котре треба продати(Завищуєш ціну автівки,а потім десь посередині сходяться в ціні з покупцем:ні тобі ,ні мені.Так і з його заявою чи висером:коридор,але менший чи пак,вужчий,членство в ЄС але без НАТО,рускій язик регіональний,а не перший,ЗСУ без балістики та флоту.
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18.06.2024 10:11 Ответить
для начала разговоров о мирных переговорах, кацапы должны сделать жест доброй воли с Запорожской и Херсонской областей.
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18.06.2024 11:36 Ответить
Так зрозумілі його умови! Він знаЄ, що на ці бредові умови,ніхто не піде. І буде продовжувати кровопролиття. При цьому буде заявляти: я їй, Україні, пропонував закінчети війну,але вони не захотіли.... Падло,щоб ти здох!!!
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18.06.2024 12:10 Ответить
...болота мацковии должны быть уничтожены
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18.06.2024 13:32 Ответить
тобто виходить держдеп знає де максимум де мінімум, а де "компроміс" від чого ми можемо відмовитися?
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18.06.2024 14:33 Ответить
 
 