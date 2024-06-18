"Условия для прекращения войны", которые объявил Путин, противоречат здравому смыслу, - Госдеп США
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал послание Путина "максималистским заявлением" и противоречащим здравому смыслу
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Ни одна ответственная нация не сможет сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит основам морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу", - сказал Миллер.
Он подчеркнул, что подобные заявления доказывают, что Россия неготова к любым серьезным "добросовестным обсуждениям".
"Действия России указывают на это особенно четко, поскольку она продолжает свои кампании по обстрелам критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно переселяет десятки тысяч украинских детей", - отметил Миллер.
Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.
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Це вже як бачите після гавно саміту стали головними принципами стійкого і справедливого миру для України. Про територіальну цілісність навіть і не в поминають...сц*ка робіть щось з дерьмаком нарешті бо всі біди в Україні від нього з зелебобом
https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf Статут ООН , розділ 1, стаття 2, пункт 4.
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
Але той абзац останній - то вже не про русню. То вже про критерій оцінки, де є мир, а де його немає.
Якщо Захід дійсно займе озвучену позицію (поки русня не забралась за кордони 1991, миру немає), то майбутнє імовірне "пєрєміріє" не дозволить йому видихнути з полегкістю та сказати "ну все, війну нарешті закінчено, можна припинити допомагати Україні зброєю".
В Омані якщо і підписували щось, то це була подпіска о сотруднічєствє.
Правда, якщо прапорець відповідає локації, то какаяразніца.
Але вихід на кордони 1991 року може спровокувати розпад цієї формації.
Тому що в головах свого населення вона зараз тримається лише на "образі сили".
Русня не поважатиме росію, яку розгромила "какая-то жалкая украіна".
Людина завжди характеризується своїми вчинками.Завжди з юності був чесним перед собою.А коли навчився добре робити свою працю,то брав відповідальність на себе.Тому що мої колеги не могли впоритися зі своєю работою.А в техниці .невігластво непрощається. Відбувається Чернобиль.Висновки Ваші правильні чи ні може відповісти на це лише час.При Ваших висновках мені бачиться,що досягнення мети не досягти,або Ваша мета не даленкоглядна.
Вони б вам з логікою та фактами довели, що все саме так. А якби ви не погодились - назвали б вас розумово неповноцінним та божевільним агентом *****.
Але то таке.
Бо моя думка, на відміну від вашої, ще більш екзотична і мало розповсюджена тут.
Рашизм - це ще не найгірше з того, що вигадало людство. Наймерзенніше - так. Але не найбільш руйнівне. Радикальний іслам та чучхе - ось що справді становить загрозу людству.
А рашизм - він лицемірний, тому з ним набагато простіше боротись.
На відміну від палкої, чистої, щирої ненависті ісламістів та північнокорейців до Західної цивілізації.
Дуже сильно помились. Особливо по останньому пункту.
І я не голосував за зєлю. Більше того, активно відмовляв всіх, кого міг. На жаль, марно.
Так от на основі аналізу і фактів можу сказати, що Україна неможлива.
Її зникнення - це лише питання найближчого часу.
Не може країна, народ якої не прагне її захищати, під владою тих, кому вона байдужа, в умовах тотального браку ресурсів перемогти країну та народ, що мають і мету, і волю, і ресурси для того, щоб знищити це вже псевдодержавне утворення (де апаратчики ВРУ самі вирішують, скільки голосів буде віддано за те чи інше питання).
Україна вже зникала за часів Хмельницького та Скоропадського. Зникала саме в росії.
Чому вона не зникне зараз? Адже історія повторюється: численні, хитрі та підступні московити, роздрай та зрада у владі, та Європа, що спить поряд.
Ви лише гляньте на його хлєбальник .! Там же написано що воно ж - божевільне .!!
Немцов ще бо зна коли казав -
.
Там лікарі - безсилі!
- Як і сам факт існування расійськой п*дерації загалом і х*йла в особистості!
Так що все сходиться...