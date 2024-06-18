США возобновят поставки вооружения в Израиль в ближайшие дни, - Bild

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал США к возобновлению поставок оружия государству, обратившись к госсекретарю Энтони Блинкену. Штаты планируют возобновить поставки вооружения для дальнейшего сдерживания террористов ХАМАСа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild

Издание напоминает, что в этом году в мае власти США приостановили поставки оружия Израилю из-за наступления на город Рафах в Газе.

По словам Нетаньяху, прекращение поставок оружия "подорвало систему сдерживания Израиля".

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Премьер-министр страны также подчеркнул, что Израиль "борется за свое выживание", а отсутствие военной поддержки со стороны США и впечатление, что две страны не пришли к согласию, будет поощрять оппонентов, таких как Иран, Хезболла и ХАМАС, к нападению, что приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Нетаньяху добавил, что его страна в любом случае продолжит защищаться теми средствами, которыми располагает.

Израильские чиновники сообщили журналистам издания, что Соединенные Штаты снимут ограничения в течение ближайших дней и поставят Израилю больше оружия.

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Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена приостановила отправку Израилю бомб, которые могли бы быть использованы в Рафахе, из-за беспокойства, что страна начнет наступление на город.