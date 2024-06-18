РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11554 посетителя онлайн
Новости
1 050 11

США возобновят поставки вооружения в Израиль в ближайшие дни, - Bild

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал США к возобновлению поставок оружия государству, обратившись к госсекретарю Энтони Блинкену. Штаты планируют возобновить поставки вооружения для дальнейшего сдерживания террористов ХАМАСа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild

Издание напоминает, что в этом году в мае власти США приостановили поставки оружия Израилю из-за наступления на город Рафах в Газе.

По словам Нетаньяху, прекращение поставок оружия "подорвало систему сдерживания Израиля".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США одобрила законопроект о санкции против МКС за ордер на арест лидеров Израиля, - Reuters

Премьер-министр страны также подчеркнул, что Израиль "борется за свое выживание", а отсутствие военной поддержки со стороны США и впечатление, что две страны не пришли к согласию, будет поощрять оппонентов, таких как Иран, Хезболла и ХАМАС, к нападению, что приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Нетаньяху добавил, что его страна в любом случае продолжит защищаться теми средствами, которыми располагает.

Израильские чиновники сообщили журналистам издания, что Соединенные Штаты снимут ограничения в течение ближайших дней и поставят Израилю больше оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа, - Байден

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена приостановила отправку Израилю бомб, которые могли бы быть использованы в Рафахе, из-за беспокойства, что страна начнет наступление на город.

Автор: 

Израиль (1930) Нетаньяху Биньямин (182) оружие (10225) США (26889) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Басмачі на віслюках атакують.Куди там війні України з ядерним кацапстаном. *****,ну що за шапіто?🥴
показать весь комментарий
18.06.2024 10:04
+1
Ага, країна яка продає чи не найкращу зброю всьому світу потребує американської зброї для війни з бедуїнами на верблюдах. Щось тут не так..
показать весь комментарий
18.06.2024 10:07
+1
А шо молчит рыжий мудило?
показать весь комментарий
18.06.2024 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США відновлять постачання озброєння до Ізраїлю найближчими днями ,якщо не виникне питання із "мексиканським штахетником"
показать весь комментарий
18.06.2024 10:03 Ответить
Басмачі на віслюках атакують.Куди там війні України з ядерним кацапстаном. *****,ну що за шапіто?🥴
показать весь комментарий
18.06.2024 10:04 Ответить
Ага, країна яка продає чи не найкращу зброю всьому світу потребує американської зброї для війни з бедуїнами на верблюдах. Щось тут не так..
показать весь комментарий
18.06.2024 10:07 Ответить
В верхівці Ізраілю теж розкол
показать весь комментарий
18.06.2024 10:08 Ответить
А шо молчит рыжий мудило?
показать весь комментарий
18.06.2024 10:09 Ответить
рижий муділо в низкому старті...
і щє не факт хто з двох дідів виграє забіг на 20 мертів...
показать весь комментарий
18.06.2024 10:37 Ответить
Рыжий мудло не молчит, он постоянно говорит, что в случае прихода к власти завалит Израиль оружием.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:47 Ответить
Читав що ЗВР Ізраїлю зросли з 180 мільйонів до 200 за півроку війни. Явно без допомоги їм не обійтись...
показать весь комментарий
18.06.2024 10:11 Ответить
...мільярдів...
показать весь комментарий
18.06.2024 10:12 Ответить
Закон физики своими словами: если в одном месте прибыло, то в другом - убыло.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:34 Ответить
як фізік фізіку - буває коли убиває і убиває коли розуму нема
показать весь комментарий
18.06.2024 10:47 Ответить
 
 