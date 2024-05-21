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Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа, - Байден

Байден стоїть разом з Ізраїлем

Действия Израиля в Секторе Газа не являются геноцидом, США стоят вместе с Израилем и хотят, чтобы ХАМАС был разгромлен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"То, что происходит в Газе, не является геноцидом. Мы отвергаем это", - сказал Байден на мероприятии, посвященном Месяцу еврейского наследия Америки в Белом доме.

Во время выступления глава государства также подчеркнул, что считает Израиль жертвой нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек и взяты сотни заложников.

По его словам, поддержка США безопасности израильтян является "железной".

Читайте: Нетаньяху о призыве прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест: Моральное оскорбление исторического масштаба

"Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать (лидера ХАМАСа Яхью. - Ред.) Синвара и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", - сказал глава Белого дома.

Байден также пообещал добиться освобождения заложников, которых захватили и до сих пор удерживают боевики.

"Мы вернем их домой, мы вернем их домой, несмотря ни на что", - сказал он и призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

Ранее Байден заявил, что запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

Автор: 

Байден Джо (2785) геноцид (416) Израиль (1922)


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Топ комментарии
+10
У кримінальному світовому порядку не повинно бути жодних "обраних богом " і т п
є підозра на склад злочину - будь ласка відповідай , хто б ти не був за національністю
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21.05.2024 07:47
+7
Та ні. Напруженість почне поширюватись за межі того сходу. Це агресивні люди і їхня культура кочвих завойовників.
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21.05.2024 08:00
+7
Ізраїль був утворений на землях Палестини, тобто одним можна утворювати держави на чиїхось землях, а іншим ні
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21.05.2024 08:30
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Віина - хочеш воювати? - не прикриваися мирним населенням
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21.05.2024 07:26 Ответить
DW

Клопотання головного прокурора МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу.

Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.

Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.
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21.05.2024 07:26 Ответить
Тепер колегія суддів МКС має розглянути питання видачі ордерів на арешт. Якщо запит прокурора знайде підтримку з їхнього боку, всі підписанти статуту МКС будуть зобов'язані заарештувати будь-кого з п'яти обвинувачених за першої ж нагоди.

До 124 держав, які підписали договір, не входять Росія, Китай і США. Ізраїль також не підписав цей договір.
Але МКС постановив, що має законні повноваження переслідувати злочинців під час війни, оскільки палестинська сторона підписала угоду.
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21.05.2024 07:33 Ответить
чому Україна досі не ратифікувала статут МКС?
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21.05.2024 09:29 Ответить
готується до Єрусалиму.
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21.05.2024 10:36 Ответить
МЗС Франції висловило підтримку Гаазькому суду, "його незалежності та боротьбі з безкарністю в будь-яких ситуаціях".
Міністерство засудило "антисемітську різанину" з боку ХАМАСу, яка супроводжувалася "тортурами та сексуалізованим насильством".
Водночас Франція попередила Ізраїль "про необхідність суворого дотримання міжнародного гуманітарного права та неприйнятний рівень жертв серед цивільного населення в секторі Газа", йдеться у повідомленні.
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21.05.2024 07:43 Ответить
У кримінальному світовому порядку не повинно бути жодних "обраних богом " і т п
є підозра на склад злочину - будь ласка відповідай , хто б ти не був за національністю
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21.05.2024 07:47 Ответить
Такими заявами Байден підлизується до юдейського електорату в США.
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21.05.2024 07:53 Ответить
Так он сам из ихних. Его ж зовут Иосиф
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21.05.2024 08:17 Ответить
... Абрамович.
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21.05.2024 08:22 Ответить
Які б заяви не робив Байден - всі звучать як немічне шамкання політика на схилі кар'єри і життя. Більш імпотентним, ніж Байден, був лише ніґер Обамка.

Геноцидили обидві учасниці конфлікту, що самопроголошений ісраель, що Палестина з її бедуїнами в шльопанцях. І шукати святу і невинну сторону у взаємній різанині жидів і арабів - марна справа. Якщо ісраель стерти з лиця планети - зникне одна з глобальних проблем людства і джерело постійної напруженості на Близькому Сході.
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21.05.2024 07:51 Ответить
Та ні. Напруженість почне поширюватись за межі того сходу. Це агресивні люди і їхня культура кочвих завойовників.
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21.05.2024 08:00 Ответить
Скачання срампіcкіх мага-чортів не цікаве від слова зовсім

У вас там Stormy weather розбирайтесь
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21.05.2024 08:51 Ответить
Всі якось забули як поламали ноги, згвалтували, а потім відрізали голову цій дівчини і іншим, особи, яких вони так захищають.
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21.05.2024 07:58 Ответить
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21.05.2024 07:59 Ответить
Якраз такі злочини і не забуваються. Як тисячі інших, в т.ч. ракетні удари ісраеля по лікарні в секторі Газа.
До речі, ця shanukk на фото - її ж ніби доправили до палестинської лікарні з політравмою, але живу. Чи палестинські макаки таки її вбили?
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21.05.2024 08:23 Ответить
Ну да. Бідні палестинці. Насмішили.
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21.05.2024 08:40 Ответить
Одна мечта всех краше и светлей,
Одну надежду люди не утратили:
Арабы превратятся в журавлей
И клином улетят к е@ени матери...

(Игорь Губерман)
Дикуни прийшли на Близький Схід у 5 століті з Аравійського півострова Асимілювали місцеве населення Арабізували його насильно Саме тому вчорашні елліни дали Європі "сплеск" науки - арабською мовою Коли ж "елліни" закінчилися - дикуни повернулися до дикунського існування Це те саме коли кацапи увірвалися в Прибалтику! Поки вони паразитували на місцевій "німецькій" еліті - вони "жирували" Як тільки на початку ХХ ст вони її позбавилися - почався занепад!
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21.05.2024 13:23 Ответить
Ти про ту лікарню де ховались терористи Хумуса ?
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21.05.2024 08:52 Ответить
На рахунок дій РФ на території України, не є геноцидом? Не здивуюся коли міжнародний суд видасть ордер на затримання Залужного та інших осіб України.
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21.05.2024 08:18 Ответить
Нетаньяха свою стрічку георгієвську зберігає...!????
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21.05.2024 08:24 Ответить
Ізраїль був утворений на землях Палестини, тобто одним можна утворювати держави на чиїхось землях, а іншим ні
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21.05.2024 08:30 Ответить
#Ета савсєм друґоє.
Земля обітованна, боґоізбґанний нарот. Їм все можна. Навіть брати участь в Голодоморах, геноциду українців, і не бути покараними за це. Тому розпускати соплі про "бідних ісраельтян і злих палестинців" не варто
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21.05.2024 08:46 Ответить
Тому Ізраіль і не візнає Голодомор, бо серед організаторів було чимало євреїв
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21.05.2024 08:53 Ответить
рішення про створення держави Ізраїль прийняла Великобританія, вона на той час контролювала ту територію. Зараз це вже не має значення . Терористи хамасу мають бути покарані.
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21.05.2024 09:39 Ответить
Ізраїль утворили на землях Палестини, після того як британські війська вийшли Палестини,
тобто це таке саме утворення як ДНР/ЛНР, і так само бігають кричать нас ущємляют
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21.05.2024 09:48 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2024 10:39 Ответить
ні не таке саме. Держави палестина не існувало, палестинці - звичайні араби які населяють практично всі сусідські арабські країни. Не всі так звані "палестинці " є громадянами Ізраїлю а ті хто підтримує хамас є сепаратистами.
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21.05.2024 10:58 Ответить
але араби теж прийшли туди з війною. потім там були хрестоносці. потім турки. палестинці дуже схожі з міцевими євреями, але не з арабами. ******* палестинці зовсім не від отих філістімлян (народів моря). але назву свою взяли від країни в якій поселилися. щось подібне до росіян, що раніше були московитами.
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21.05.2024 10:05 Ответить
Ложь повторенная тысячу раз становится правдой(с). Так что не важно что там было. Важнее кто быстрее говорит.
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21.05.2024 10:21 Ответить
дуже спірне питання про брехню яка раптом стала правдою. хтось збрехав ппро це, а ви бездумно повторюєте. Правда - це дійсний стан справ. Всі інші варіанти не є правдою.
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23.05.2024 11:38 Ответить
А що таке "Палестина"? Тобі відома така держава?
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21.05.2024 13:27 Ответить
ЗАКОН МАЄ БУТИ РІВНИМ ДЛЯ ВСІХ!
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21.05.2024 08:52 Ответить
Давно відома істина: є рівні і ще рівніші.
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21.05.2024 10:40 Ответить
Давно відома істина: є РІВНІ, і ще РІВНІШІ.
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21.05.2024 10:41 Ответить
 
 