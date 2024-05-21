Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа, - Байден

Действия Израиля в Секторе Газа не являются геноцидом, США стоят вместе с Израилем и хотят, чтобы ХАМАС был разгромлен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"То, что происходит в Газе, не является геноцидом. Мы отвергаем это", - сказал Байден на мероприятии, посвященном Месяцу еврейского наследия Америки в Белом доме.

Во время выступления глава государства также подчеркнул, что считает Израиль жертвой нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек и взяты сотни заложников.

По его словам, поддержка США безопасности израильтян является "железной".

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"Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать (лидера ХАМАСа Яхью. - Ред.) Синвара и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", - сказал глава Белого дома.

Байден также пообещал добиться освобождения заложников, которых захватили и до сих пор удерживают боевики.

"Мы вернем их домой, мы вернем их домой, несмотря ни на что", - сказал он и призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

Ранее Байден заявил, что запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.