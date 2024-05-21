Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа, - Байден
Действия Израиля в Секторе Газа не являются геноцидом, США стоят вместе с Израилем и хотят, чтобы ХАМАС был разгромлен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"То, что происходит в Газе, не является геноцидом. Мы отвергаем это", - сказал Байден на мероприятии, посвященном Месяцу еврейского наследия Америки в Белом доме.
Во время выступления глава государства также подчеркнул, что считает Израиль жертвой нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек и взяты сотни заложников.
По его словам, поддержка США безопасности израильтян является "железной".
"Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать (лидера ХАМАСа Яхью. - Ред.) Синвара и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", - сказал глава Белого дома.
Байден также пообещал добиться освобождения заложников, которых захватили и до сих пор удерживают боевики.
"Мы вернем их домой, мы вернем их домой, несмотря ни на что", - сказал он и призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.
Ранее Байден заявил, что запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным.
Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.
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Клопотання головного прокурора МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу.
Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.
Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.
До 124 держав, які підписали договір, не входять Росія, Китай і США. Ізраїль також не підписав цей договір.
Але МКС постановив, що має законні повноваження переслідувати злочинців під час війни, оскільки палестинська сторона підписала угоду.
Міністерство засудило "антисемітську різанину" з боку ХАМАСу, яка супроводжувалася "тортурами та сексуалізованим насильством".
Водночас Франція попередила Ізраїль "про необхідність суворого дотримання міжнародного гуманітарного права та неприйнятний рівень жертв серед цивільного населення в секторі Газа", йдеться у повідомленні.
є підозра на склад злочину - будь ласка відповідай , хто б ти не був за національністю
Геноцидили обидві учасниці конфлікту, що самопроголошений ісраель, що Палестина з її бедуїнами в шльопанцях. І шукати святу і невинну сторону у взаємній різанині жидів і арабів - марна справа. Якщо ісраель стерти з лиця планети - зникне одна з глобальних проблем людства і джерело постійної напруженості на Близькому Сході.
У вас там Stormy weather розбирайтесь
До речі, ця shanukk на фото - її ж ніби доправили до палестинської лікарні з політравмою, але живу. Чи палестинські макаки таки її вбили?
Одну надежду люди не утратили:
Арабы превратятся в журавлей
И клином улетят к е@ени матери...
(Игорь Губерман)
Дикуни прийшли на Близький Схід у 5 століті з Аравійського півострова Асимілювали місцеве населення Арабізували його насильно Саме тому вчорашні елліни дали Європі "сплеск" науки - арабською мовою Коли ж "елліни" закінчилися - дикуни повернулися до дикунського існування Це те саме коли кацапи увірвалися в Прибалтику! Поки вони паразитували на місцевій "німецькій" еліті - вони "жирували" Як тільки на початку ХХ ст вони її позбавилися - почався занепад!
Земля обітованна, боґоізбґанний нарот. Їм все можна. Навіть брати участь в Голодоморах, геноциду українців, і не бути покараними за це. Тому розпускати соплі про "бідних ісраельтян і злих палестинців" не варто
тобто це таке саме утворення як ДНР/ЛНР, і так само бігають кричать нас ущємляют