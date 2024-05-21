Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Гази, - Байден
Дії Ізраїлю у Секторі Гази не є геноцидом, США стоять разом з Ізраїлем і хочуть, щоб ХАМАС був розгромлений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це", - сказав Байден на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі.
Під час виступу глава держави також підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито 1200 осіб і взято сотні заручників.
За його словами, підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".
"Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю. - Ред.) Сінвара та решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", - сказав очільник Білого дому.
Байден також пообіцяв домогтися звільнення заручників, яких захопили та досі утримують бойовики.
"Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що", - сказав він і закликав до негайного припинення вогню в Секторі Газа.
Раніше Байден заявив, що запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим.
агадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС.
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Клопотання головного прокурора МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу.
Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.
Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.
До 124 держав, які підписали договір, не входять Росія, Китай і США. Ізраїль також не підписав цей договір.
Але МКС постановив, що має законні повноваження переслідувати злочинців під час війни, оскільки палестинська сторона підписала угоду.
Міністерство засудило "антисемітську різанину" з боку ХАМАСу, яка супроводжувалася "тортурами та сексуалізованим насильством".
Водночас Франція попередила Ізраїль "про необхідність суворого дотримання міжнародного гуманітарного права та неприйнятний рівень жертв серед цивільного населення в секторі Газа", йдеться у повідомленні.
є підозра на склад злочину - будь ласка відповідай , хто б ти не був за національністю
Геноцидили обидві учасниці конфлікту, що самопроголошений ісраель, що Палестина з її бедуїнами в шльопанцях. І шукати святу і невинну сторону у взаємній різанині жидів і арабів - марна справа. Якщо ісраель стерти з лиця планети - зникне одна з глобальних проблем людства і джерело постійної напруженості на Близькому Сході.
У вас там Stormy weather розбирайтесь
До речі, ця shanukk на фото - її ж ніби доправили до палестинської лікарні з політравмою, але живу. Чи палестинські макаки таки її вбили?
Одну надежду люди не утратили:
Арабы превратятся в журавлей
И клином улетят к е@ени матери...
(Игорь Губерман)
Дикуни прийшли на Близький Схід у 5 століті з Аравійського півострова Асимілювали місцеве населення Арабізували його насильно Саме тому вчорашні елліни дали Європі "сплеск" науки - арабською мовою Коли ж "елліни" закінчилися - дикуни повернулися до дикунського існування Це те саме коли кацапи увірвалися в Прибалтику! Поки вони паразитували на місцевій "німецькій" еліті - вони "жирували" Як тільки на початку ХХ ст вони її позбавилися - почався занепад!
Земля обітованна, боґоізбґанний нарот. Їм все можна. Навіть брати участь в Голодоморах, геноциду українців, і не бути покараними за це. Тому розпускати соплі про "бідних ісраельтян і злих палестинців" не варто
тобто це таке саме утворення як ДНР/ЛНР, і так само бігають кричать нас ущємляют