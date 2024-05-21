Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Гази, - Байден

Дії Ізраїлю у Секторі Гази не є геноцидом, США стоять разом з Ізраїлем і хочуть, щоб ХАМАС був розгромлений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це", - сказав Байден на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі.

Під час виступу глава держави також підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито 1200 осіб і взято сотні заручників.

За його словами, підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

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"Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю. - Ред.) Сінвара та решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", - сказав очільник Білого дому.

Байден також пообіцяв домогтися звільнення заручників, яких захопили та досі утримують бойовики.

"Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що", - сказав він і закликав до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

Раніше Байден заявив, що запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим.

агадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС.