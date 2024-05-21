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Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Гази, - Байден

Байден стоїть разом з Ізраїлем

Дії Ізраїлю у Секторі Гази не є геноцидом, США стоять разом з Ізраїлем і хочуть, щоб ХАМАС був розгромлений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це", - сказав Байден на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі.

Під час виступу глава держави також підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито 1200 осіб і взято сотні заручників.

За його словами, підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

Читайте: Нетаньяху про заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт: Моральна образа історичного масштабу

"Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю. - Ред.) Сінвара та решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", - сказав очільник Білого дому.

Байден також пообіцяв домогтися звільнення заручників, яких захопили та досі утримують бойовики.

"Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що", - сказав він і закликав до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

Раніше Байден заявив, що запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим.

агадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС.

Автор: 

Байден Джо (2883) геноцид (307) Ізраїль (1639)


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Топ коментарі
+10
У кримінальному світовому порядку не повинно бути жодних "обраних богом " і т п
є підозра на склад злочину - будь ласка відповідай , хто б ти не був за національністю
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21.05.2024 07:47
+7
Та ні. Напруженість почне поширюватись за межі того сходу. Це агресивні люди і їхня культура кочвих завойовників.
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21.05.2024 08:00
+7
Ізраїль був утворений на землях Палестини, тобто одним можна утворювати держави на чиїхось землях, а іншим ні
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21.05.2024 08:30
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Віина - хочеш воювати? - не прикриваися мирним населенням
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21.05.2024 07:26 Відповісти
DW

Клопотання головного прокурора МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу.

Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.

Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.
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21.05.2024 07:26 Відповісти
Тепер колегія суддів МКС має розглянути питання видачі ордерів на арешт. Якщо запит прокурора знайде підтримку з їхнього боку, всі підписанти статуту МКС будуть зобов'язані заарештувати будь-кого з п'яти обвинувачених за першої ж нагоди.

До 124 держав, які підписали договір, не входять Росія, Китай і США. Ізраїль також не підписав цей договір.
Але МКС постановив, що має законні повноваження переслідувати злочинців під час війни, оскільки палестинська сторона підписала угоду.
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21.05.2024 07:33 Відповісти
чому Україна досі не ратифікувала статут МКС?
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21.05.2024 09:29 Відповісти
готується до Єрусалиму.
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21.05.2024 10:36 Відповісти
МЗС Франції висловило підтримку Гаазькому суду, "його незалежності та боротьбі з безкарністю в будь-яких ситуаціях".
Міністерство засудило "антисемітську різанину" з боку ХАМАСу, яка супроводжувалася "тортурами та сексуалізованим насильством".
Водночас Франція попередила Ізраїль "про необхідність суворого дотримання міжнародного гуманітарного права та неприйнятний рівень жертв серед цивільного населення в секторі Газа", йдеться у повідомленні.
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21.05.2024 07:43 Відповісти
У кримінальному світовому порядку не повинно бути жодних "обраних богом " і т п
є підозра на склад злочину - будь ласка відповідай , хто б ти не був за національністю
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21.05.2024 07:47 Відповісти
Такими заявами Байден підлизується до юдейського електорату в США.
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21.05.2024 07:53 Відповісти
Так он сам из ихних. Его ж зовут Иосиф
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21.05.2024 08:17 Відповісти
... Абрамович.
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21.05.2024 08:22 Відповісти
Які б заяви не робив Байден - всі звучать як немічне шамкання політика на схилі кар'єри і життя. Більш імпотентним, ніж Байден, був лише ніґер Обамка.

Геноцидили обидві учасниці конфлікту, що самопроголошений ісраель, що Палестина з її бедуїнами в шльопанцях. І шукати святу і невинну сторону у взаємній різанині жидів і арабів - марна справа. Якщо ісраель стерти з лиця планети - зникне одна з глобальних проблем людства і джерело постійної напруженості на Близькому Сході.
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21.05.2024 07:51 Відповісти
Та ні. Напруженість почне поширюватись за межі того сходу. Це агресивні люди і їхня культура кочвих завойовників.
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21.05.2024 08:00 Відповісти
Скачання срампіcкіх мага-чортів не цікаве від слова зовсім

У вас там Stormy weather розбирайтесь
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21.05.2024 08:51 Відповісти
Всі якось забули як поламали ноги, згвалтували, а потім відрізали голову цій дівчини і іншим, особи, яких вони так захищають.
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21.05.2024 07:58 Відповісти
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21.05.2024 07:59 Відповісти
Якраз такі злочини і не забуваються. Як тисячі інших, в т.ч. ракетні удари ісраеля по лікарні в секторі Газа.
До речі, ця shanukk на фото - її ж ніби доправили до палестинської лікарні з політравмою, але живу. Чи палестинські макаки таки її вбили?
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21.05.2024 08:23 Відповісти
Ну да. Бідні палестинці. Насмішили.
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21.05.2024 08:40 Відповісти
Одна мечта всех краше и светлей,
Одну надежду люди не утратили:
Арабы превратятся в журавлей
И клином улетят к е@ени матери...

(Игорь Губерман)
Дикуни прийшли на Близький Схід у 5 століті з Аравійського півострова Асимілювали місцеве населення Арабізували його насильно Саме тому вчорашні елліни дали Європі "сплеск" науки - арабською мовою Коли ж "елліни" закінчилися - дикуни повернулися до дикунського існування Це те саме коли кацапи увірвалися в Прибалтику! Поки вони паразитували на місцевій "німецькій" еліті - вони "жирували" Як тільки на початку ХХ ст вони її позбавилися - почався занепад!
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21.05.2024 13:23 Відповісти
Ти про ту лікарню де ховались терористи Хумуса ?
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21.05.2024 08:52 Відповісти
На рахунок дій РФ на території України, не є геноцидом? Не здивуюся коли міжнародний суд видасть ордер на затримання Залужного та інших осіб України.
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21.05.2024 08:18 Відповісти
Нетаньяха свою стрічку георгієвську зберігає...!????
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21.05.2024 08:24 Відповісти
Ізраїль був утворений на землях Палестини, тобто одним можна утворювати держави на чиїхось землях, а іншим ні
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21.05.2024 08:30 Відповісти
#Ета савсєм друґоє.
Земля обітованна, боґоізбґанний нарот. Їм все можна. Навіть брати участь в Голодоморах, геноциду українців, і не бути покараними за це. Тому розпускати соплі про "бідних ісраельтян і злих палестинців" не варто
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21.05.2024 08:46 Відповісти
Тому Ізраіль і не візнає Голодомор, бо серед організаторів було чимало євреїв
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21.05.2024 08:53 Відповісти
рішення про створення держави Ізраїль прийняла Великобританія, вона на той час контролювала ту територію. Зараз це вже не має значення . Терористи хамасу мають бути покарані.
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21.05.2024 09:39 Відповісти
Ізраїль утворили на землях Палестини, після того як британські війська вийшли Палестини,
тобто це таке саме утворення як ДНР/ЛНР, і так само бігають кричать нас ущємляют
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21.05.2024 09:48 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2024 10:39 Відповісти
ні не таке саме. Держави палестина не існувало, палестинці - звичайні араби які населяють практично всі сусідські арабські країни. Не всі так звані "палестинці " є громадянами Ізраїлю а ті хто підтримує хамас є сепаратистами.
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21.05.2024 10:58 Відповісти
але араби теж прийшли туди з війною. потім там були хрестоносці. потім турки. палестинці дуже схожі з міцевими євреями, але не з арабами. ******* палестинці зовсім не від отих філістімлян (народів моря). але назву свою взяли від країни в якій поселилися. щось подібне до росіян, що раніше були московитами.
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21.05.2024 10:05 Відповісти
Ложь повторенная тысячу раз становится правдой(с). Так что не важно что там было. Важнее кто быстрее говорит.
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21.05.2024 10:21 Відповісти
дуже спірне питання про брехню яка раптом стала правдою. хтось збрехав ппро це, а ви бездумно повторюєте. Правда - це дійсний стан справ. Всі інші варіанти не є правдою.
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23.05.2024 11:38 Відповісти
А що таке "Палестина"? Тобі відома така держава?
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21.05.2024 13:27 Відповісти
ЗАКОН МАЄ БУТИ РІВНИМ ДЛЯ ВСІХ!
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21.05.2024 08:52 Відповісти
Давно відома істина: є рівні і ще рівніші.
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21.05.2024 10:40 Відповісти
Давно відома істина: є РІВНІ, і ще РІВНІШІ.
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21.05.2024 10:41 Відповісти
 
 