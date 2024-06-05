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Палата представителей США одобрила законопроект о санкции против МКС за ордер на арест лидеров Израиля, - Reuters

Конгрес США ухвалив законопроєкт про санкції проти МКС

Палата представителей Конгресса США, возглавляемая республиканцами, приняла закон, который накладывает санкции на Международный криминальный суд в связи с решением его прокурора о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны, связанных с предполагаемыми военными преступлениями в Секторе Газа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Документ поддержали 247 конгрессменов: 205 республиканцев и 42 демократа.

Против инициативы выступили 155 представителей Демократической партии США, двое республиканцев воздержались.

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Согласно законопроекту, США смогут вводить санкции против лиц, причастных к судебному преследованию со стороны МКС американцев или граждан стран-союзников США, которые не являются членами МУС, в частности - Израиля.

Чиновникам МКС предлагают запретить въезд в США, лишить их американских виз и запретить им проводить операции с американской недвижимостью.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что такое решение "является необходимым ответом на возмутительные и необоснованные претензии".

Он отметил, что решение о введении санкций "подводит черту под беззаконными действиями должностных лиц МУС".

Читайте также: Запрос прокурора МКС относительно ордеров на арест израильских лидеров - возмутителен, - Байден

Напомним, 20 мая прокурор Международного криминального суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

Автор: 

Израиль (1924) Конгресс США (1234) Нетаньяху Биньямин (181) санкции (11291) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+9
Поки цивілізований світ зверхньо дивився на "тупих русскіх", кремлівські чекісти змогли запустити процес саморуйнації демократичних інститутів. Далі буде.
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05.06.2024 11:43
+9
Війну почав "Хамас" а ордери Ізраілю за "распятих мальчіков".
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05.06.2024 12:21
+8
Дебилы. ***** только будет апплодировать. Ему этот МКС тоже не нравится. В пиз..у летит вся система международного права.
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05.06.2024 11:43
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Правила форума Совет форумчан
Пішов ****** наш омріяний трибунал над рашкою. Бо це вже зовсім *******. Вони кажуть нехай гаазький суд буде трибуналом *****. А іншою рукою одночасно *** кладуть на той самий гаазький суд.
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05.06.2024 11:41 Ответить
Війну почав "Хамас" а ордери Ізраілю за "распятих мальчіков".
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05.06.2024 12:21 Ответить
Ну ордерів вони там і хамасу відсипали, але то таке
Спочатку тре було нагребти собі піщаних нігерів, щоб зараз їм дупу підставляти. Це я про Ойропу..
Але амери *********** Ізраїлю тут, а з іншого боку бідон зі своїм планом припинення війни в газі товсто натякає, що мальчікі в трусіках погібают і взагалі...
Коротше, якщо Ізраїль продемонструє яйка і буде гнуть свою лінію а в Омериці цей закон ще й сенат пройде, то надія у світі ще є, а якщо зараз відповзе, то усьо - світом рулять муслімоголові.
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05.06.2024 12:33 Ответить
Щоб виправдати напад на Фінляндію Червона армія обстріляла з артилерії Ленінградську область, а Сталін звинуватив у провокації конфлікту фінів. Щоб отримати привід напасти на Польщу Гітлер влаштував Гливіцьку провокацію. Провокацію для розв'язування війни під чужим прапором придумали задовго до народження Нетаньяху, ця задумка стара, як світ. Влаштувати музичний фестиваль під парканом у терористів - абсолютно не гінеальна ідея.
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05.06.2024 21:54 Ответить
Вони б хотіли покласти, але по факту виходить комариний ускус:
суддів можуть (не факт) позбавити віз і заборонити купувати нерухомість.
В Палаті представників не думали, що суддям МКС може бути начхати
і на візи, і на американську нерухомість ?
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05.06.2024 12:28 Ответить
Не все так просто. Рахунок у долларах США ніякий банк тобі також не відкриє. А при бажанні чиновників із США відслідковувати все,що стосується конкретної фізичної особи, то і рахунок у будь- якій валюті можуть не відкрити...
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05.06.2024 12:44 Ответить
Якщо суддя МКС відкриє рахунок у євро у швейцарському банку, то буде ним користуватись.
А якщо чиновники будуть перешкоджати, то самі попадуть під суд.
Бо їхні санкції діють на території США, а все інше буде незаконним переслідуванням.
Америка і так розтратила свій авторитет лідера світової демократії,
граючись поставками зброї до України.
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05.06.2024 12:57 Ответить
Слухай, без задньої думки, ти ввжаєш себе розумною людиною?
Якщо так, не пиши нісенітниць, будь, ласка.
Є живий приклад- тільки загроза із боку Мінфіну США ввести рестрікції проти китайських банків за розразрахунки між компаніями рф і Китаю у ЮАНЯХ, обвалили імпорт до РФ. Почався пошук схем як через треті країни обійти цю загрозу і навіть не ДАВАТИ ПОВОДУ ввести рестрікції.
Так що якщо санкції введуть- будуть у фіз осіб великі проблеми.
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05.06.2024 13:09 Ответить
Та нехай і з задньою думкою - вона тобі пасує.
Китай до останніх трусів Сі Дзіньпіня залежний від торгівлі з США.
А судді МКС - люди НЕЗАЛЕЖНІ.
І вони можуть відкривати рахунки у неамериканскій валюті
у неамериканському банку скільки забажають.
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05.06.2024 13:18 Ответить
Давай так, викладуєш платіжку на Фонд Бутусова, чи на Доніка, чи на Юсупову, я тебе консультую. Домовились?
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05.06.2024 13:22 Ответить
А нащо мені твої консультації ?
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05.06.2024 13:29 Ответить
І то правда, ти змалечку все знав. Тобі у школі певно дуже нудно було.
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05.06.2024 17:39 Ответить
Ти не повіриш - перші 5 років було справді нудно.
Американці не дарма постійно проводять тести - щоб учні не гаяли час.
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05.06.2024 20:10 Ответить
Ахванарєть ! ***** два роки не мошли затвердити на цю почесну "місію", а тут самого Нетаньяху за один присіст ! Звісно, Ізраїль не московія. По Білому дому погрожувати не стануть ( а хто руку дающего відрубає ). А кремль ще й досі з жахом можливо насниться республіканцям !!! СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ !
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05.06.2024 11:43 Ответить
Дебилы. ***** только будет апплодировать. Ему этот МКС тоже не нравится. В пиз..у летит вся система международного права.
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05.06.2024 11:43 Ответить
Ничего никуда не летит: МКС как был, так и остаётся со всеми полномочиями.
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05.06.2024 12:21 Ответить
Отношение страны, которую в мире пока ещё считают лидером демократии, к МКС, даст повод другим странам с пренебрежением относиться к этой организации
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05.06.2024 12:27 Ответить
США после кульбитов с поставками оружия Украине
больше не считают лидером демократии.
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05.06.2024 12:29 Ответить
Це ти так вирішив ?
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05.06.2024 12:45 Ответить
Це так вирішила Західна Європа.
Шо вжила заходів на випадок самоусунення США
від поставок зброї.
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05.06.2024 13:00 Ответить
До чого всього тут журналістський штамп " лідер демократії"?
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05.06.2024 13:03 Ответить
Авторитет країни-лідера світової демократії - це не журналісьський штамп.
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05.06.2024 13:12 Ответить
Ну нехай так буде
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05.06.2024 13:15 Ответить
Але цей авторитет постраждав.
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05.06.2024 13:19 Ответить
Поки цивілізований світ зверхньо дивився на "тупих русскіх", кремлівські чекісти змогли запустити процес саморуйнації демократичних інститутів. Далі буде.
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05.06.2024 11:43 Ответить
}{уйлуша задоволений - навіть ті жалюгідні звинувачення в кіднепінгу тепер можна запхати дурній чурці каріму хану в тріщину.
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05.06.2024 11:44 Ответить
Санкції проти суддів МКС нічого не значать - суддям начхати і на поїздки до США,
і на купівлю там якоїсь нерухомості.
Судді МКС мають інші життєві орієнтири.
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05.06.2024 12:17 Ответить
Якби крутила всім світом, не було б рішень МКС і Верховного суду проти Ізраїлю, тільки проти ХАМАС.
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05.06.2024 12:05 Ответить
молодці конгресмени ! це ж не кацапію визнавати терористом тут реакція миттєва навіть на канікули не пішли .
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05.06.2024 11:52 Ответить
Дбл блд...
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05.06.2024 12:01 Ответить
Трампуша відпрацьовує на 110процентів...
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05.06.2024 12:03 Ответить
Slozhnaia situacia , no v principe uravnivat ********** i Izrail , v korne nepravilno . Eta kak stavit v adni varota Rashku - ********* i Ukrainu .
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05.06.2024 12:05 Ответить
Ізраїль програв інформаційну війну, ці вироки і резолюції - лише наслідок.
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05.06.2024 12:36 Ответить
Суддям, що виносили рішення по Нетаньяху, цілком ясно,
що керівництво Ізраілю і Америки - якщо не одне ціле,
то це люди, що діють за спільними алгоритмами.
І особливих симпатій до Америки судді МКС не мають.
Вже не кажучи про купівлю американської нерухомості.
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05.06.2024 12:13 Ответить
рятують карлика, за рахунок
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05.06.2024 12:14 Ответить
Просто вони обидва підставились.
Два сапога пара.
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05.06.2024 12:33 Ответить
МКС у даному випадку підіграв лівакам, які стоять за ісламістськими бунтами в країнах Заходу. Добре, що Палата не прогнулась під них.
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05.06.2024 12:16 Ответить
МКС галіма структура
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05.06.2024 12:34 Ответить
МКС - єдиний, хто реально звинуватив путіна у військових злочинах.
"Галімою" , швидше, виглядає ООН, де росія є членом Ради безпеки.
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05.06.2024 12:41 Ответить
Байден любить Хамас, тому накладе вето на закон Конгресу
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05.06.2024 12:53 Ответить
Безумовно.
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05.06.2024 13:06 Ответить
Треба розуміти, що в МКС сидять ті самі люди, що і в БРІКС, а БРІКС - це рашистська структура країн союзників. І саме представники БРІКС (ПАР) подали позов на Ізраїль, союзника США.
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05.06.2024 12:56 Ответить
Тобто, "рашистська структура" видала ордер на арешт путіна ?
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05.06.2024 13:03 Ответить
рашистська структура країн союзників - БРІКС, усі члени БРІКС антиукраїнські - ВСІ! І одночасно вони всі антиізраїльські. Збіг? А в суді тепер сидять люди пов'язані з БРІКС.
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05.06.2024 13:13 Ответить
Ми говоримо про МКС, і ордер на арешт путіна видав саме МКС.
А на БРІКС - насра начхати.
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05.06.2024 13:34 Ответить
"Палата представників Конгресу США, очолювана республіканцями"

Цікаво, що роблять демократи в Сенаті
позитивні новини для світу та України зазвичай пропонують республіканці
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05.06.2024 13:54 Ответить
А це зашквар.
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05.06.2024 21:37 Ответить
 
 