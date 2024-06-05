Палата представителей США одобрила законопроект о санкции против МКС за ордер на арест лидеров Израиля, - Reuters

Палата представителей Конгресса США, возглавляемая республиканцами, приняла закон, который накладывает санкции на Международный криминальный суд в связи с решением его прокурора о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны, связанных с предполагаемыми военными преступлениями в Секторе Газа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Документ поддержали 247 конгрессменов: 205 республиканцев и 42 демократа.

Против инициативы выступили 155 представителей Демократической партии США, двое республиканцев воздержались.

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Согласно законопроекту, США смогут вводить санкции против лиц, причастных к судебному преследованию со стороны МКС американцев или граждан стран-союзников США, которые не являются членами МУС, в частности - Израиля.

Чиновникам МКС предлагают запретить въезд в США, лишить их американских виз и запретить им проводить операции с американской недвижимостью.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что такое решение "является необходимым ответом на возмутительные и необоснованные претензии".

Он отметил, что решение о введении санкций "подводит черту под беззаконными действиями должностных лиц МУС".

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Напомним, 20 мая прокурор Международного криминального суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.