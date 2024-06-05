Палата представителей США одобрила законопроект о санкции против МКС за ордер на арест лидеров Израиля, - Reuters
Палата представителей Конгресса США, возглавляемая республиканцами, приняла закон, который накладывает санкции на Международный криминальный суд в связи с решением его прокурора о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны, связанных с предполагаемыми военными преступлениями в Секторе Газа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Документ поддержали 247 конгрессменов: 205 республиканцев и 42 демократа.
Против инициативы выступили 155 представителей Демократической партии США, двое республиканцев воздержались.
Согласно законопроекту, США смогут вводить санкции против лиц, причастных к судебному преследованию со стороны МКС американцев или граждан стран-союзников США, которые не являются членами МУС, в частности - Израиля.
Чиновникам МКС предлагают запретить въезд в США, лишить их американских виз и запретить им проводить операции с американской недвижимостью.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что такое решение "является необходимым ответом на возмутительные и необоснованные претензии".
Он отметил, что решение о введении санкций "подводит черту под беззаконными действиями должностных лиц МУС".
Напомним, 20 мая прокурор Международного криминального суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.
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Спочатку тре було нагребти собі піщаних нігерів, щоб зараз їм дупу підставляти. Це я про Ойропу..
Але амери *********** Ізраїлю тут, а з іншого боку бідон зі своїм планом припинення війни в газі товсто натякає, що мальчікі в трусіках погібают і взагалі...
Коротше, якщо Ізраїль продемонструє яйка і буде гнуть свою лінію а в Омериці цей закон ще й сенат пройде, то надія у світі ще є, а якщо зараз відповзе, то усьо - світом рулять муслімоголові.
суддів можуть (не факт) позбавити віз і заборонити купувати нерухомість.
В Палаті представників не думали, що суддям МКС може бути начхати
і на візи, і на американську нерухомість ?
А якщо чиновники будуть перешкоджати, то самі попадуть під суд.
Бо їхні санкції діють на території США, а все інше буде незаконним переслідуванням.
Америка і так розтратила свій авторитет лідера світової демократії,
граючись поставками зброї до України.
Якщо так, не пиши нісенітниць, будь, ласка.
Є живий приклад- тільки загроза із боку Мінфіну США ввести рестрікції проти китайських банків за розразрахунки між компаніями рф і Китаю у ЮАНЯХ, обвалили імпорт до РФ. Почався пошук схем як через треті країни обійти цю загрозу і навіть не ДАВАТИ ПОВОДУ ввести рестрікції.
Так що якщо санкції введуть- будуть у фіз осіб великі проблеми.
Китай до останніх трусів Сі Дзіньпіня залежний від торгівлі з США.
А судді МКС - люди НЕЗАЛЕЖНІ.
І вони можуть відкривати рахунки у неамериканскій валюті
у неамериканському банку скільки забажають.
Американці не дарма постійно проводять тести - щоб учні не гаяли час.
больше не считают лидером демократии.
Шо вжила заходів на випадок самоусунення США
від поставок зброї.
і на купівлю там якоїсь нерухомості.
Судді МКС мають інші життєві орієнтири.
що керівництво Ізраілю і Америки - якщо не одне ціле,
то це люди, що діють за спільними алгоритмами.
І особливих симпатій до Америки судді МКС не мають.
Вже не кажучи про купівлю американської нерухомості.
Два сапога пара.
"Галімою" , швидше, виглядає ООН, де росія є членом Ради безпеки.
А на БРІКС -
насраначхати.
Цікаво, що роблять демократи в Сенаті
позитивні новини для світу та України зазвичай пропонують республіканці