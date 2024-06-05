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Палата представників США схвалила законопроєкт щодо санкції проти МКС за ордер на арешт лідерів Ізраїлю, - Reuters

Конгрес США ухвалив законопроєкт про санкції проти МКС

Палата представників Конгресу США, очолювана республіканцями, ухвалила закон, який накладає санкції на Міжнародний кримінальний суд у зв'язку з рішенням його прокурора про видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони країни, пов'язаних з ймовірними воєнними злочинами в Секторі Газа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Документ підтримали 247 конгресменів: 205 республіканців та 42 демократи.

Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США, двоє республіканців утрималися.

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Згідно із законопроєктом, США зможуть вводити санкції проти осіб, причетних до судового переслідування з боку МКС американців або громадян країн-союзників США, які не є членами МКС, зокрема Ізраїлю.

Чиновникам МКС пропонують заборонити вʼїзд до США, позбавити їх американських віз і заборонити їм проводити операції з американською нерухомістю.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що таке рішення  "є необхідною відповіддю на обурливі та необґрунтовані претензії".

Він наголосив, що рішення щодо впроваджень санкцій "підводить межу під беззаконними діями посадових осіб МКС".

Читайте також: Нетаньяху про заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт: Моральна образа історичного масштабу

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАС.

Автор: 

Ізраїль (1641) Конгрес США (1228) Нетаньягу Беньямін (169) санкції (11840)


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Топ коментарі
+9
Поки цивілізований світ зверхньо дивився на "тупих русскіх", кремлівські чекісти змогли запустити процес саморуйнації демократичних інститутів. Далі буде.
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05.06.2024 11:43
+9
Війну почав "Хамас" а ордери Ізраілю за "распятих мальчіков".
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05.06.2024 12:21
+8
Дебилы. ***** только будет апплодировать. Ему этот МКС тоже не нравится. В пиз..у летит вся система международного права.
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05.06.2024 11:43
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Пішов ****** наш омріяний трибунал над рашкою. Бо це вже зовсім *******. Вони кажуть нехай гаазький суд буде трибуналом *****. А іншою рукою одночасно *** кладуть на той самий гаазький суд.
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05.06.2024 11:41 Відповісти
Війну почав "Хамас" а ордери Ізраілю за "распятих мальчіков".
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05.06.2024 12:21 Відповісти
Ну ордерів вони там і хамасу відсипали, але то таке
Спочатку тре було нагребти собі піщаних нігерів, щоб зараз їм дупу підставляти. Це я про Ойропу..
Але амери *********** Ізраїлю тут, а з іншого боку бідон зі своїм планом припинення війни в газі товсто натякає, що мальчікі в трусіках погібают і взагалі...
Коротше, якщо Ізраїль продемонструє яйка і буде гнуть свою лінію а в Омериці цей закон ще й сенат пройде, то надія у світі ще є, а якщо зараз відповзе, то усьо - світом рулять муслімоголові.
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05.06.2024 12:33 Відповісти
Щоб виправдати напад на Фінляндію Червона армія обстріляла з артилерії Ленінградську область, а Сталін звинуватив у провокації конфлікту фінів. Щоб отримати привід напасти на Польщу Гітлер влаштував Гливіцьку провокацію. Провокацію для розв'язування війни під чужим прапором придумали задовго до народження Нетаньяху, ця задумка стара, як світ. Влаштувати музичний фестиваль під парканом у терористів - абсолютно не гінеальна ідея.
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05.06.2024 21:54 Відповісти
Вони б хотіли покласти, але по факту виходить комариний ускус:
суддів можуть (не факт) позбавити віз і заборонити купувати нерухомість.
В Палаті представників не думали, що суддям МКС може бути начхати
і на візи, і на американську нерухомість ?
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05.06.2024 12:28 Відповісти
Не все так просто. Рахунок у долларах США ніякий банк тобі також не відкриє. А при бажанні чиновників із США відслідковувати все,що стосується конкретної фізичної особи, то і рахунок у будь- якій валюті можуть не відкрити...
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05.06.2024 12:44 Відповісти
Якщо суддя МКС відкриє рахунок у євро у швейцарському банку, то буде ним користуватись.
А якщо чиновники будуть перешкоджати, то самі попадуть під суд.
Бо їхні санкції діють на території США, а все інше буде незаконним переслідуванням.
Америка і так розтратила свій авторитет лідера світової демократії,
граючись поставками зброї до України.
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05.06.2024 12:57 Відповісти
Слухай, без задньої думки, ти ввжаєш себе розумною людиною?
Якщо так, не пиши нісенітниць, будь, ласка.
Є живий приклад- тільки загроза із боку Мінфіну США ввести рестрікції проти китайських банків за розразрахунки між компаніями рф і Китаю у ЮАНЯХ, обвалили імпорт до РФ. Почався пошук схем як через треті країни обійти цю загрозу і навіть не ДАВАТИ ПОВОДУ ввести рестрікції.
Так що якщо санкції введуть- будуть у фіз осіб великі проблеми.
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05.06.2024 13:09 Відповісти
Та нехай і з задньою думкою - вона тобі пасує.
Китай до останніх трусів Сі Дзіньпіня залежний від торгівлі з США.
А судді МКС - люди НЕЗАЛЕЖНІ.
І вони можуть відкривати рахунки у неамериканскій валюті
у неамериканському банку скільки забажають.
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05.06.2024 13:18 Відповісти
Давай так, викладуєш платіжку на Фонд Бутусова, чи на Доніка, чи на Юсупову, я тебе консультую. Домовились?
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05.06.2024 13:22 Відповісти
А нащо мені твої консультації ?
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05.06.2024 13:29 Відповісти
І то правда, ти змалечку все знав. Тобі у школі певно дуже нудно було.
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05.06.2024 17:39 Відповісти
Ти не повіриш - перші 5 років було справді нудно.
Американці не дарма постійно проводять тести - щоб учні не гаяли час.
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05.06.2024 20:10 Відповісти
Ахванарєть ! ***** два роки не мошли затвердити на цю почесну "місію", а тут самого Нетаньяху за один присіст ! Звісно, Ізраїль не московія. По Білому дому погрожувати не стануть ( а хто руку дающего відрубає ). А кремль ще й досі з жахом можливо насниться республіканцям !!! СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ !
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05.06.2024 11:43 Відповісти
Дебилы. ***** только будет апплодировать. Ему этот МКС тоже не нравится. В пиз..у летит вся система международного права.
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05.06.2024 11:43 Відповісти
Ничего никуда не летит: МКС как был, так и остаётся со всеми полномочиями.
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05.06.2024 12:21 Відповісти
Отношение страны, которую в мире пока ещё считают лидером демократии, к МКС, даст повод другим странам с пренебрежением относиться к этой организации
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05.06.2024 12:27 Відповісти
США после кульбитов с поставками оружия Украине
больше не считают лидером демократии.
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05.06.2024 12:29 Відповісти
Це ти так вирішив ?
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05.06.2024 12:45 Відповісти
Це так вирішила Західна Європа.
Шо вжила заходів на випадок самоусунення США
від поставок зброї.
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05.06.2024 13:00 Відповісти
До чого всього тут журналістський штамп " лідер демократії"?
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05.06.2024 13:03 Відповісти
Авторитет країни-лідера світової демократії - це не журналісьський штамп.
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05.06.2024 13:12 Відповісти
Ну нехай так буде
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05.06.2024 13:15 Відповісти
Але цей авторитет постраждав.
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05.06.2024 13:19 Відповісти
Поки цивілізований світ зверхньо дивився на "тупих русскіх", кремлівські чекісти змогли запустити процес саморуйнації демократичних інститутів. Далі буде.
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05.06.2024 11:43 Відповісти
}{уйлуша задоволений - навіть ті жалюгідні звинувачення в кіднепінгу тепер можна запхати дурній чурці каріму хану в тріщину.
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05.06.2024 11:44 Відповісти
Санкції проти суддів МКС нічого не значать - суддям начхати і на поїздки до США,
і на купівлю там якоїсь нерухомості.
Судді МКС мають інші життєві орієнтири.
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05.06.2024 12:17 Відповісти
Якби крутила всім світом, не було б рішень МКС і Верховного суду проти Ізраїлю, тільки проти ХАМАС.
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05.06.2024 12:05 Відповісти
молодці конгресмени ! це ж не кацапію визнавати терористом тут реакція миттєва навіть на канікули не пішли .
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05.06.2024 11:52 Відповісти
Дбл блд...
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05.06.2024 12:01 Відповісти
Трампуша відпрацьовує на 110процентів...
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05.06.2024 12:03 Відповісти
Slozhnaia situacia , no v principe uravnivat ********** i Izrail , v korne nepravilno . Eta kak stavit v adni varota Rashku - ********* i Ukrainu .
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05.06.2024 12:05 Відповісти
Ізраїль програв інформаційну війну, ці вироки і резолюції - лише наслідок.
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05.06.2024 12:36 Відповісти
Суддям, що виносили рішення по Нетаньяху, цілком ясно,
що керівництво Ізраілю і Америки - якщо не одне ціле,
то це люди, що діють за спільними алгоритмами.
І особливих симпатій до Америки судді МКС не мають.
Вже не кажучи про купівлю американської нерухомості.
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05.06.2024 12:13 Відповісти
рятують карлика, за рахунок
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05.06.2024 12:14 Відповісти
Просто вони обидва підставились.
Два сапога пара.
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05.06.2024 12:33 Відповісти
МКС у даному випадку підіграв лівакам, які стоять за ісламістськими бунтами в країнах Заходу. Добре, що Палата не прогнулась під них.
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05.06.2024 12:16 Відповісти
МКС галіма структура
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05.06.2024 12:34 Відповісти
МКС - єдиний, хто реально звинуватив путіна у військових злочинах.
"Галімою" , швидше, виглядає ООН, де росія є членом Ради безпеки.
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05.06.2024 12:41 Відповісти
Байден любить Хамас, тому накладе вето на закон Конгресу
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05.06.2024 12:53 Відповісти
Безумовно.
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05.06.2024 13:06 Відповісти
Треба розуміти, що в МКС сидять ті самі люди, що і в БРІКС, а БРІКС - це рашистська структура країн союзників. І саме представники БРІКС (ПАР) подали позов на Ізраїль, союзника США.
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05.06.2024 12:56 Відповісти
Тобто, "рашистська структура" видала ордер на арешт путіна ?
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05.06.2024 13:03 Відповісти
рашистська структура країн союзників - БРІКС, усі члени БРІКС антиукраїнські - ВСІ! І одночасно вони всі антиізраїльські. Збіг? А в суді тепер сидять люди пов'язані з БРІКС.
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05.06.2024 13:13 Відповісти
Ми говоримо про МКС, і ордер на арешт путіна видав саме МКС.
А на БРІКС - насра начхати.
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05.06.2024 13:34 Відповісти
"Палата представників Конгресу США, очолювана республіканцями"

Цікаво, що роблять демократи в Сенаті
позитивні новини для світу та України зазвичай пропонують республіканці
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05.06.2024 13:54 Відповісти
А це зашквар.
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05.06.2024 21:37 Відповісти
 
 