Палата представників США схвалила законопроєкт щодо санкції проти МКС за ордер на арешт лідерів Ізраїлю, - Reuters

Палата представників Конгресу США, очолювана республіканцями, ухвалила закон, який накладає санкції на Міжнародний кримінальний суд у зв'язку з рішенням його прокурора про видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони країни, пов'язаних з ймовірними воєнними злочинами в Секторі Газа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Документ підтримали 247 конгресменів: 205 республіканців та 42 демократи.

Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США, двоє республіканців утрималися.

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Згідно із законопроєктом, США зможуть вводити санкції проти осіб, причетних до судового переслідування з боку МКС американців або громадян країн-союзників США, які не є членами МКС, зокрема Ізраїлю.

Чиновникам МКС пропонують заборонити вʼїзд до США, позбавити їх американських віз і заборонити їм проводити операції з американською нерухомістю.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що таке рішення "є необхідною відповіддю на обурливі та необґрунтовані претензії".

Він наголосив, що рішення щодо впроваджень санкцій "підводить межу під беззаконними діями посадових осіб МКС".

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Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАС.