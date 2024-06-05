Палата представників США схвалила законопроєкт щодо санкції проти МКС за ордер на арешт лідерів Ізраїлю, - Reuters
Палата представників Конгресу США, очолювана республіканцями, ухвалила закон, який накладає санкції на Міжнародний кримінальний суд у зв'язку з рішенням його прокурора про видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони країни, пов'язаних з ймовірними воєнними злочинами в Секторі Газа.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Документ підтримали 247 конгресменів: 205 республіканців та 42 демократи.
Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США, двоє республіканців утрималися.
Згідно із законопроєктом, США зможуть вводити санкції проти осіб, причетних до судового переслідування з боку МКС американців або громадян країн-союзників США, які не є членами МКС, зокрема Ізраїлю.
Чиновникам МКС пропонують заборонити вʼїзд до США, позбавити їх американських віз і заборонити їм проводити операції з американською нерухомістю.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що таке рішення "є необхідною відповіддю на обурливі та необґрунтовані претензії".
Він наголосив, що рішення щодо впроваджень санкцій "підводить межу під беззаконними діями посадових осіб МКС".
Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАС.
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Спочатку тре було нагребти собі піщаних нігерів, щоб зараз їм дупу підставляти. Це я про Ойропу..
Але амери *********** Ізраїлю тут, а з іншого боку бідон зі своїм планом припинення війни в газі товсто натякає, що мальчікі в трусіках погібают і взагалі...
Коротше, якщо Ізраїль продемонструє яйка і буде гнуть свою лінію а в Омериці цей закон ще й сенат пройде, то надія у світі ще є, а якщо зараз відповзе, то усьо - світом рулять муслімоголові.
суддів можуть (не факт) позбавити віз і заборонити купувати нерухомість.
В Палаті представників не думали, що суддям МКС може бути начхати
і на візи, і на американську нерухомість ?
А якщо чиновники будуть перешкоджати, то самі попадуть під суд.
Бо їхні санкції діють на території США, а все інше буде незаконним переслідуванням.
Америка і так розтратила свій авторитет лідера світової демократії,
граючись поставками зброї до України.
Якщо так, не пиши нісенітниць, будь, ласка.
Є живий приклад- тільки загроза із боку Мінфіну США ввести рестрікції проти китайських банків за розразрахунки між компаніями рф і Китаю у ЮАНЯХ, обвалили імпорт до РФ. Почався пошук схем як через треті країни обійти цю загрозу і навіть не ДАВАТИ ПОВОДУ ввести рестрікції.
Так що якщо санкції введуть- будуть у фіз осіб великі проблеми.
Китай до останніх трусів Сі Дзіньпіня залежний від торгівлі з США.
А судді МКС - люди НЕЗАЛЕЖНІ.
І вони можуть відкривати рахунки у неамериканскій валюті
у неамериканському банку скільки забажають.
Американці не дарма постійно проводять тести - щоб учні не гаяли час.
больше не считают лидером демократии.
Шо вжила заходів на випадок самоусунення США
від поставок зброї.
і на купівлю там якоїсь нерухомості.
Судді МКС мають інші життєві орієнтири.
що керівництво Ізраілю і Америки - якщо не одне ціле,
то це люди, що діють за спільними алгоритмами.
І особливих симпатій до Америки судді МКС не мають.
Вже не кажучи про купівлю американської нерухомості.
Два сапога пара.
"Галімою" , швидше, виглядає ООН, де росія є членом Ради безпеки.
А на БРІКС -
насраначхати.
Цікаво, що роблять демократи в Сенаті
позитивні новини для світу та України зазвичай пропонують республіканці