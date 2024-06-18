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Более 240 военнослужащих ВСУ прошли реабилитацию в Эстонии

Реабілітація українських військових

В Эстонии уже прошли курс реабилитации более 240 украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Аннели Кольк.

Мы обучаем протезированию украинских специалистов. Зато эстонские врачи изучают ваш опыт, ведь раньше у нас не видели ранений, которые получают в Украине. Также обеспечиваем реабилитацию для украинских военнослужащих со стороны министерства обороны. Ее уже смогли пройти более 240 воинов", - отметила Кольк.

По ее словам, благодаря программе по бесплатному протезированию украинцев получили протезы 23 военнослужащих.

"Знаю, что министерство социальной защиты Эстонии ищет пути, чтобы продолжить программу", - добавила посол Эстонии.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны запустило пилотный проект по реабилитации военнослужащих.

Автор: 

Эстония (1433) реабилитация (349) ВСУ (6634)


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18.06.2024 15:05 Ответить
 
 