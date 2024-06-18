Аутсайдеры рынка горючего - БРСМ, Мотто, Avantage7, VST - уплачивают налогов более чем в три раза меньше лидеров, - эксперт
Сети-аутсайдеры автозаправок в I квартале уплатили налогов менее 1 грн на литр горючего, тогда как лидеры – до 2,83 грн.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные директором Консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куюном, информирует Цензор.НЕТ.
В первой десятке сетей по количеству АЗС самый плохой результат по уплате налогов показывает Мотто – 0,68 грн/л. Чуть больше уплатила Avantage7 – 0,79 грн/л. БРСМ-Нафта заплатила всего 0,87 грн/л. VST – 0,88 грн/л. Лидеры заплатили до 2,83 грн/л, то есть более чем в три раза больше аутсайдеров.
"Интересное наблюдение. Кто как платит налоги, тот почти так и донатит. Это какой-то генетический код бизнеса, а точнее, его владельцев. На примере топливного рынка это видно невооруженным глазом. Ответственно заявляю: грош цена вот этим разговорам, мол, из бюджета деньги украдут, а я лучше задоначу куда надо. Это полная фигня, могу доказать на цифрах, что те донаты не достигают и 10% от суммы "сэкономленных" налогов. Правда также то, что тем, кто реально хочет помогать, хватает сил и на налоги, и на мощные донаты", – написал эксперт.
Он отметил, что поддерживает любые методы "воздействия" на сети, которые недоплачивают налоги.
"Без волшебной палки уже не работает. Много критики в адрес налоговой, мол, беспредельничает, блокирует деятельность, требует доплатить налоги! Такой фон возникает из-за того, что на поверхности в основном оказываются случаи с "белым" или относительно прозрачным бизнесом. Потому что тому, кто платит, это обидно, они чувствуют, что правда на их стороне. А когда налоговая трясет барыг, это всегда происходит тихо. Потому что они знают, что реально украли государственные деньги, это легко доказать, это привлечет внимание общества и поэтому лучше не кричать", – подчеркнул Куюн.
Как сообщалось ранее, по данным директора Конасалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов. По Avantage7 эта цифра может составить 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal – в среднем по 100 млн гривен.
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Чи відлягти від нього?
(замислився)
В кого надприбутки в того і податки вищі в % виходять.
Хай візьме ціну лідера, віднімить ціну Аватаж, і порівняє з сумою податків з прибутку.
Заказуха якась.
Одни продают, например, ДТ по 50,50 грн/л., а "лидеры" по 56,00 грн/л. и как размер налогов можно сравнивать?
Тут антимонопольный должен заинтересовать, почему, например, "ОККО" и "ВОГ" продают такое же ДТ, как и все, но по цене на 5-6 грн. дороже!?