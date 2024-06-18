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Аутсайдеры рынка горючего - БРСМ, Мотто, Avantage7, VST - уплачивают налогов более чем в три раза меньше лидеров, - эксперт

Податки, які сплачують АЗС

Сети-аутсайдеры автозаправок в I квартале уплатили налогов менее 1 грн на литр горючего, тогда как лидеры – до 2,83 грн.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные директором Консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куюном, информирует Цензор.НЕТ.

В первой десятке сетей по количеству АЗС самый плохой результат по уплате налогов показывает Мотто – 0,68 грн/л. Чуть больше уплатила Avantage7 – 0,79 грн/л. БРСМ-Нафта заплатила всего 0,87 грн/л. VST – 0,88 грн/л. Лидеры заплатили до 2,83 грн/л, то есть более чем в три раза больше аутсайдеров.

Податки, які сплачують АЗС

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"Интересное наблюдение. Кто как платит налоги, тот почти так и донатит. Это какой-то генетический код бизнеса, а точнее, его владельцев. На примере топливного рынка это видно невооруженным глазом. Ответственно заявляю: грош цена вот этим разговорам, мол, из бюджета деньги украдут, а я лучше задоначу куда надо. Это полная фигня, могу доказать на цифрах, что те донаты не достигают и 10% от суммы "сэкономленных" налогов. Правда также то, что тем, кто реально хочет помогать, хватает сил и на налоги, и на мощные донаты", – написал эксперт.

Он отметил, что поддерживает любые методы "воздействия" на сети, которые недоплачивают налоги.

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"Без волшебной палки уже не работает. Много критики в адрес налоговой, мол, беспредельничает, блокирует деятельность, требует доплатить налоги! Такой фон возникает из-за того, что на поверхности в основном оказываются случаи с "белым" или относительно прозрачным бизнесом. Потому что тому, кто платит, это обидно, они чувствуют, что правда на их стороне. А когда налоговая трясет барыг, это всегда происходит тихо. Потому что они знают, что реально украли государственные деньги, это легко доказать, это привлечет внимание общества и поэтому лучше не кричать", – подчеркнул Куюн.

Как сообщалось ранее, по данным директора Конасалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов. По Avantage7 эта цифра может составить 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal – в среднем по 100 млн гривен.

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Автор: 

АЗС (391) налоги (3239) Сергей Куюн (18)


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Топ комментарии
+1
Чи мені має схопити серце?
Чи відлягти від нього?
(замислився)
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18.06.2024 14:59
+1
БДСМ таку бодягу продає...
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18.06.2024 15:02
+1
Що воно взагалі таке - брсм? Як бурмотіння якогось ханурика, бл@дь.
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18.06.2024 15:09
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Чи мені має схопити серце?
Чи відлягти від нього?
(замислився)
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18.06.2024 14:59 Ответить
БДСМ таку бодягу продає...
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18.06.2024 15:02 Ответить
15 лет заправляю дизель 11 лет бензин для косилки и ни разу не чувствовал бадяги.
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18.06.2024 16:18 Ответить
А Honda Civic 1997 року відчувала...
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18.06.2024 17:57 Ответить
Що воно взагалі таке - брсм? Як бурмотіння якогось ханурика, бл@дь.
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18.06.2024 15:09 Ответить
білоруси, які шифруються, що вони українці...
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18.06.2024 15:31 Ответить
А нічого, що в Аватаж газ самий дешевий з перелічених?
В кого надприбутки в того і податки вищі в % виходять.
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18.06.2024 15:23 Ответить
І всюди "експерт" Сергій Куюн, який також донедавна власник мережі АЗС і імпортер пального. Зовсім незаангажована особа.
Хай візьме ціну лідера, віднімить ціну Аватаж, і порівняє з сумою податків з прибутку.
Заказуха якась.

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18.06.2024 15:26 Ответить
На авантажі ніколи не заправлявся, але от на БДСМ - реально бодяга. У мене колись була Хонда Сівік старенька зі "всеядним" двигуном, який фактично працював на усьому, що горить. Так от, на бензин БДСМ цей мотор матюкався!
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18.06.2024 15:33 Ответить
про БРСМ нічого сказати не можу
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18.06.2024 16:02 Ответить
Ну так для цього вони і аутсайдери
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18.06.2024 16:07 Ответить
А Куюн у "ОККО" и у "ВОГа" на зарплате ?
Одни продают, например, ДТ по 50,50 грн/л., а "лидеры" по 56,00 грн/л. и как размер налогов можно сравнивать?
Тут антимонопольный должен заинтересовать, почему, например, "ОККО" и "ВОГ" продают такое же ДТ, как и все, но по цене на 5-6 грн. дороже!?
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18.06.2024 16:27 Ответить
"более чем в три раза меньше" Напомнило, как американцу девушка ответила "да нет наверное"
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18.06.2024 17:40 Ответить
 
 