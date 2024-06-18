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Новини
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Аутсайдери ринку пального - БРСМ, Мотто, Avantage7, VST - сплачують податків в понад три рази менше за лідерів, - експерт

Податки, які сплачують АЗС

Мережі-аутсайдери автозаправок у І кварталі сплатили податків менше 1 грн на літр пального, тоді як лідери – до 2,83 грн.

Про це свідчать дані, опубліковані директором Консалтингової компанії "А-95" Сергієм Куюном, інформує Цензор.НЕТ.

У першій десятці мереж за кількістю АЗС найгірший результат за сплатою податків показує Мотто – 0,68 грн/л. Трохи більше сплатила Avantage7 – 0,79 грн/л. БРСМ-Нафта сплатила лише 0,87 грн/л. VST – 0,88 грн/л. Лідери сплатили до 2,83 грн/л, тобто у понад три рази більше за аутсайдерів.

Податки, які сплачують АЗС

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"Цікаве спостереження. Хто як платить податки, той майже так й донатить. Це якийсь генетичний код бізнесу, а точніше, його власників. На прикладі паливного ринку це видно неозброєним оком. Відповідально заявляю: гріш ціна отим розмовам, мовляв, з бюджету гроші вкрадуть, а я краще задоначу куди треба. Це повна фігня, можу довести на цифрах, що ті донати не сягають й 10% від суми "зекономлених" податків. Правдою також є те, що тим, хто реально хоче допомагати, стає снаги й на податки, й на потужні донати", – написав експерт.

Він зазначив, що підтримує будь-які методи "впливу" на мережі, які недоплачують податки.

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"Без чарівного дрючка вже не працює. Багато критики на адресу податкової, мовляв, бєзпрєдєльнічаєт, блокує діяльність, вимагає доплатити податки! Такий фон виникає через те, що на поверхні здебільшого опиняються випадки з "білим" або відносно прозорим бізнесом. Бо тому, хто платить, це образливо, вони відчувають, що правда на їхньому боці. А коли податкова трясе бариг, це завжди відбувається тихо. Бо вони знають, що реально вкрали державні гроші, це легко довести, це приверне увагу суспільства і тому краще не волати", – наголосив Куюн.

Як повідомлялось раніше, за даними директора Конасалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 році недоплатила до бюджету до півмільярда гривень податків. По Avantage7 ця цифра може сягнути 400 млн гривень, по мережах Motto та Marshal – в середньому по 100 млн гривень.

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Автор: 

АЗС (1884) податки (3856) Сергій Куюн (35)


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Топ коментарі
+1
Чи мені має схопити серце?
Чи відлягти від нього?
(замислився)
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18.06.2024 14:59
+1
БДСМ таку бодягу продає...
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18.06.2024 15:02
+1
Що воно взагалі таке - брсм? Як бурмотіння якогось ханурика, бл@дь.
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18.06.2024 15:09
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Чи мені має схопити серце?
Чи відлягти від нього?
(замислився)
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18.06.2024 14:59 Відповісти
БДСМ таку бодягу продає...
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18.06.2024 15:02 Відповісти
15 лет заправляю дизель 11 лет бензин для косилки и ни разу не чувствовал бадяги.
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18.06.2024 16:18 Відповісти
А Honda Civic 1997 року відчувала...
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18.06.2024 17:57 Відповісти
Що воно взагалі таке - брсм? Як бурмотіння якогось ханурика, бл@дь.
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18.06.2024 15:09 Відповісти
білоруси, які шифруються, що вони українці...
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18.06.2024 15:31 Відповісти
А нічого, що в Аватаж газ самий дешевий з перелічених?
В кого надприбутки в того і податки вищі в % виходять.
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18.06.2024 15:23 Відповісти
І всюди "експерт" Сергій Куюн, який також донедавна власник мережі АЗС і імпортер пального. Зовсім незаангажована особа.
Хай візьме ціну лідера, віднімить ціну Аватаж, і порівняє з сумою податків з прибутку.
Заказуха якась.

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18.06.2024 15:26 Відповісти
На авантажі ніколи не заправлявся, але от на БДСМ - реально бодяга. У мене колись була Хонда Сівік старенька зі "всеядним" двигуном, який фактично працював на усьому, що горить. Так от, на бензин БДСМ цей мотор матюкався!
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18.06.2024 15:33 Відповісти
про БРСМ нічого сказати не можу
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18.06.2024 16:02 Відповісти
Ну так для цього вони і аутсайдери
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18.06.2024 16:07 Відповісти
А Куюн у "ОККО" и у "ВОГа" на зарплате ?
Одни продают, например, ДТ по 50,50 грн/л., а "лидеры" по 56,00 грн/л. и как размер налогов можно сравнивать?
Тут антимонопольный должен заинтересовать, почему, например, "ОККО" и "ВОГ" продают такое же ДТ, как и все, но по цене на 5-6 грн. дороже!?
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18.06.2024 16:27 Відповісти
"более чем в три раза меньше" Напомнило, как американцу девушка ответила "да нет наверное"
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18.06.2024 17:40 Відповісти
 
 