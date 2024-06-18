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Новости Война
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Зеленский отметил государственными наградами 1154 защитника Украины, 696 из них - посмертно

Зеленський відзначив державними нагородами українських воїнів

Президент Владимир Зеленесенький отметил государственными наградами еще 1154 украинских военнослужащих, из них посмертно - 696.

Соответствующие указы №351/2024, 352/2024, 353/2024, 354/2024 от 17 июня обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Воины награждены за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за самоотверженное выполнение воинского долга.

В частности, защитники Украины награждены знаками отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг", орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги и медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

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Зеленский Владимир (20525) награда (1803) военнослужащие (6159)


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Президент Володимир Зеленесенький відзначив державними нагородами

Поетичненько!

В зеленесеньких сорочках
Круглолиці картоплини,
І усміхнені морквини,
Пустотливі бурячки.

В зеленесенькій косинці,
Ніжні квіти у корзинці.
Сяє усміх на лиці
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18.06.2024 15:55 Ответить
Вже прокинулися та поправили, але лишу.
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18.06.2024 15:58 Ответить
Коли вибори ??? Це не може тривати вічно ??? Досить ліпити
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18.06.2024 16:09 Ответить
Уклонист, смеявшийся над армией со сцены, а смеялся он не над повесткой, а именно над теми, кто тогда пошел в АТО, дурачки, лохи, а он не лох, ему некогда, ему на кацапии серил снимать нужно, у него контракт, теперь он подписывает документы о награждении Героев (да, все они Герои, и добровольцы, и мобилизованные). Это вообще можно было представить? Какую же бессовестную и циничную тварь поставили дебилы над всеми нами. Не говоря уже о полном отсутствии образования, опыта, команды, мозгов, уже только за это нужно было гнать сволочь со страны, порвав ему паспорт, а дегенераты усадили торчка в кресло.
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18.06.2024 17:36 Ответить
 
 