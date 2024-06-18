Зеленский отметил государственными наградами 1154 защитника Украины, 696 из них - посмертно
Президент Владимир Зеленесенький отметил государственными наградами еще 1154 украинских военнослужащих, из них посмертно - 696.
Соответствующие указы №351/2024, 352/2024, 353/2024, 354/2024 от 17 июня обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Воины награждены за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за самоотверженное выполнение воинского долга.
В частности, защитники Украины награждены знаками отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг", орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги и медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
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Поетичненько!
В зеленесеньких сорочках
Круглолиці картоплини,
І усміхнені морквини,
Пустотливі бурячки.
В зеленесенькій косинці,
Ніжні квіти у корзинці.
Сяє усміх на лиці