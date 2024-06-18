Зеленський відзначив державними нагородами 1154 захисники України, 696 з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 1154 українських військовослужбовців, з них посмертно - 696.
Відповідні укази №351/2024, 352/2024, 353/2024, 354/2024 від 17 червня оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Воїни нагороджені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та за самовіддане виконання військового обов’язку.
Зокрема, захисники України нагороджені відзнаками Президента України "Хрест бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги та медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
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Поетичненько!
В зеленесеньких сорочках
Круглолиці картоплини,
І усміхнені морквини,
Пустотливі бурячки.
В зеленесенькій косинці,
Ніжні квіти у корзинці.
Сяє усміх на лиці