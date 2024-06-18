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Новини Війна
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Зеленський відзначив державними нагородами 1154 захисники України, 696 з них - посмертно

Зеленський відзначив державними нагородами українських воїнів

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 1154 українських військовослужбовців, з них посмертно - 696.

Відповідні укази №351/2024, 352/2024, 353/2024, 354/2024 від 17 червня оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Воїни нагороджені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та за самовіддане виконання військового обов’язку.

Зокрема, захисники України нагороджені відзнаками Президента України "Хрест бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги та медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) нагорода (1264) військовослужбовці (4775)


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Президент Володимир Зеленесенький відзначив державними нагородами

Поетичненько!

В зеленесеньких сорочках
Круглолиці картоплини,
І усміхнені морквини,
Пустотливі бурячки.

В зеленесенькій косинці,
Ніжні квіти у корзинці.
Сяє усміх на лиці
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18.06.2024 15:55 Відповісти
Вже прокинулися та поправили, але лишу.
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18.06.2024 15:58 Відповісти
Коли вибори ??? Це не може тривати вічно ??? Досить ліпити
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18.06.2024 16:09 Відповісти
Уклонист, смеявшийся над армией со сцены, а смеялся он не над повесткой, а именно над теми, кто тогда пошел в АТО, дурачки, лохи, а он не лох, ему некогда, ему на кацапии серил снимать нужно, у него контракт, теперь он подписывает документы о награждении Героев (да, все они Герои, и добровольцы, и мобилизованные). Это вообще можно было представить? Какую же бессовестную и циничную тварь поставили дебилы над всеми нами. Не говоря уже о полном отсутствии образования, опыта, команды, мозгов, уже только за это нужно было гнать сволочь со страны, порвав ему паспорт, а дегенераты усадили торчка в кресло.
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18.06.2024 17:36 Відповісти
 
 