Уничтожение вблизи границы нашими силами позиций и пусковых установок российских террористов срабатывает так, как мы и ожидали, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что уничтожение военных РФ на территории агрессора приносит весомые результаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Хочу сегодня прежде всего отметить наших воинов. Всех, кто все же смог перевернуть эту страницу войны - страницу, которую Путин очень хотел посвятить своему наступлению и которая стала для России очередной ошибкой. Каждый и каждая, кто защищает Харьковское направление, кто сдерживает российские штурмы на Покровском и других донецких направлениях, и по всему фронту - от Крынок до Волчанска и вдоль границы, в частности на Сумщине. Именно украинская смелость и стойкость определяют ситуацию - то, что мы можем, а не то, что Россия хочет или пыталась.

Это еще один весомый результат Украины, наших людей в этой войне, и я благодарю каждого и каждую, кто действительно в полном объеме выполняет боевые приказы, боевые задачи. Спасибо всем, кто на себе вытягивает отражение российских наступлений. Спасибо всем, кто помогал и помогает. Мы видим, как решимость мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова. Уничтожение вблизи границы нашими силами, нашими воинами позиций и пусковых установок российских террористов действительно имеет значение.

Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта хочу поблагодарить всех наших солдат, сержантов и офицеров 1-го отдельного штурмового батальона, 5-й отдельной штурмовой бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 35-й, 36-й и 38-й отдельных бригад морской пехоты. Все вы молодцы, воины! 44-я артиллерийская бригада, 47-я механизированная, 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я егерская, 82-я ДШВ, 108-я ТрО, 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам! И всем, кто с вами. Кто помогает, кто поддерживает, кто лечит после ранений, волонтерит. Кто рекрутирует и тренирует солдат. Спасибо! Вместе украинцы меняют историю в свою пользу", - сказал Зеленский.

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