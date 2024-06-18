Уничтожение вблизи границы нашими силами позиций и пусковых установок российских террористов срабатывает так, как мы и ожидали, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что уничтожение военных РФ на территории агрессора приносит весомые результаты.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Хочу сегодня прежде всего отметить наших воинов. Всех, кто все же смог перевернуть эту страницу войны - страницу, которую Путин очень хотел посвятить своему наступлению и которая стала для России очередной ошибкой. Каждый и каждая, кто защищает Харьковское направление, кто сдерживает российские штурмы на Покровском и других донецких направлениях, и по всему фронту - от Крынок до Волчанска и вдоль границы, в частности на Сумщине. Именно украинская смелость и стойкость определяют ситуацию - то, что мы можем, а не то, что Россия хочет или пыталась.
Это еще один весомый результат Украины, наших людей в этой войне, и я благодарю каждого и каждую, кто действительно в полном объеме выполняет боевые приказы, боевые задачи. Спасибо всем, кто на себе вытягивает отражение российских наступлений. Спасибо всем, кто помогал и помогает. Мы видим, как решимость мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова. Уничтожение вблизи границы нашими силами, нашими воинами позиций и пусковых установок российских террористов действительно имеет значение.
Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта хочу поблагодарить всех наших солдат, сержантов и офицеров 1-го отдельного штурмового батальона, 5-й отдельной штурмовой бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 35-й, 36-й и 38-й отдельных бригад морской пехоты. Все вы молодцы, воины! 44-я артиллерийская бригада, 47-я механизированная, 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я егерская, 82-я ДШВ, 108-я ТрО, 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам! И всем, кто с вами. Кто помогает, кто поддерживает, кто лечит после ранений, волонтерит. Кто рекрутирует и тренирует солдат. Спасибо! Вместе украинцы меняют историю в свою пользу", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Роздуми, навіяні ГЛОБАЛЬНИМ САМІТОМ МИРУ.
«Важкі часи створюють сильних людей, сильні люди створюють хороші часи, хороші часи створюють слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи» - якось сказав американський письменник-фантаст МАЙКЛ ХОПФ
Після перемоги у Холодній війні для Заходу настали хороші часи.
Хороші часи породили нікчемних лідерів на кшталт Білла Клінтона, Джорджа Буша і Барака Обами.
Ці нікчемні лідери створили важкі часи для світу.
Створили саме своєю нікчемністю і неспроможністю забезпечити утвердження міжнародного права не як факультативного, а ДІЄВОГО.
Білл Клінтон, від великого розуму, замість того, щоб роззброїти переможену в Холодній війні росію, здійснив ядерне роззброєння… УКРАЇНИ!
Наслідки відмови Джорджа Буша діяти рішуче під час вторгнення росіі в Грузію надихнули путіна на нові загарбання.
Водночас травма, яку пережили грузини, змусила їх тверезо подивитися на навколишній світ і переосмислити свою зовнішню політику.
Бо грузини зрозуміли, що вони нікому не потрібні і ніхто їм не допоможе в разі повторення російської агресії.
Наслідки відмови Обами діяти рішуче в Сирії, коли режим Асада застосував хімічну зброю, а потім в Україні, коли режим путіна ВПЕРШЕ після Другої світової війни зважився на територіальну анексію, захопивши Крим остаточно зруйнували світовий порядок.
Але західний світ продовжує обирати слабких лідерів.
І ГЛОБАЛЬНИЙ САМІТ МИРУ продемонстрував це ще раз.
Хто з присутніх на цьому саміті лідерів Заходу, окрім хіба що премєр-міністерки Італіі Джорджії Мелоні сказав хоч слово про необхідність ПРИМУСИТИ путіна дотримуватись міжнародного права?
Жоден.
«Лішь би нє било войни!»
Вони до цього часу не розуміють, що ГЛОБАЛЬНИЙ МИР можливий не через компроміс з агресором, а лише ВНАСЛІДОК ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ!
Втім, вони діють так само, як і їхні попередники під час Мюнхенської конференції у 1938 році, коли погодились розчленувати Чехословаччину в угоду Гітлеру.
«Лішь би нє било войни!»
Ну, а нинішній послідовник Адольфа Алоізовича одразу відчув настрій більшості і тут же висунув додаткові територіальні претензії до України.
Тепер він вимагає свої Судети - віддати йому ВСЮ Запорізьку і Херсонську області.
Тобто, віддати і Запоріжжя і Херсон.
І тільки тоді він згоден на перемовини.
Ну, а що наш доморощений Черчілль?
Він тепер сподівається не на перемогу, а на залучення росіі і путіна до… ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ!
Що тут сказати?
Хіба що нагадати СПРАВЖНЬОГО Черчіля:
«У вас був вибір між війною і ганьбою. Ви обрали ганьбу. А тепер на додачу отримаєте ще й війну!»
Тому наслідком цього ГЛОБАЛЬНОГО САМІТУ МИРУ буде ГЛОБАЛЬНА ВІЙНА.
Це лише питання часу.
https://www.facebook.com/reva.andriy?__cft__[0]=AZVvggwovfgDxXL4xqDTr_52AAyYfu0httJdnLOsfHel9Db2IOSxy-B3p-uUzou2GFU2jkiVC5uOO6U-ekfekTniJFEGRI2Mz2KjiqtWwAWDtzHg2gI9Hb5TvLTIirjM8jWe-**************************************************-JuP4jYwzwaqrDAuC6HElKr9vaKFtb860&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Рева
Пардон за мою французьку!
А шо ОЦЕЙ Козырь робить в В УКРАЇНІ? Або до Ізраїлю або до Сибіру!!!
І цього замало!!! Цей КВК-шний геній військової стратегії щось там ще й очікує.
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-treba-provoditi-sammiti-vijni-bo-inakshe-mir-nam-ne-svitit.html
Хто за 3 роки знищів обороні споруди,які будувались 5 років до тебе?!
Хто відвів війска,щоб рашисти без спротиву дійшли по твоїм новим дорогам до Миколаїва,Енергодара,Київа і інших міст окупувавши 30% України?!
Тепер,знищівши своє, радієш,що на 11 році вйни тобі дозволили бити на 40км по рашистам?!
Де НАШІ ракети на 500+ км? Під асфальтом шукав? Гроші на них,які ти вкрав, у твоїх офшорах заховані!
Мразота зє!
Йому б покаятися, ставши на коліна перед Українцями, за його тупість і жадобу до НАЖИВИ….
Але Оманщина, ним вертить, як хвіст собакою…