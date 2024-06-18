РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12001 посетитель онлайн
Новости
5 407 55

Уничтожение вблизи границы нашими силами позиций и пусковых установок российских террористов срабатывает так, как мы и ожидали, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что уничтожение военных РФ на территории агрессора приносит весомые результаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Хочу сегодня прежде всего отметить наших воинов. Всех, кто все же смог перевернуть эту страницу войны - страницу, которую Путин очень хотел посвятить своему наступлению и которая стала для России очередной ошибкой. Каждый и каждая, кто защищает Харьковское направление, кто сдерживает российские штурмы на Покровском и других донецких направлениях, и по всему фронту - от Крынок до Волчанска и вдоль границы, в частности на Сумщине. Именно украинская смелость и стойкость определяют ситуацию - то, что мы можем, а не то, что Россия хочет или пыталась.

Это еще один весомый результат Украины, наших людей в этой войне, и я благодарю каждого и каждую, кто действительно в полном объеме выполняет боевые приказы, боевые задачи. Спасибо всем, кто на себе вытягивает отражение российских наступлений. Спасибо всем, кто помогал и помогает. Мы видим, как решимость мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова. Уничтожение вблизи границы нашими силами, нашими воинами позиций и пусковых установок российских террористов действительно имеет значение.

Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта хочу поблагодарить всех наших солдат, сержантов и офицеров 1-го отдельного штурмового батальона, 5-й отдельной штурмовой бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 35-й, 36-й и 38-й отдельных бригад морской пехоты. Все вы молодцы, воины! 44-я артиллерийская бригада, 47-я механизированная, 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я егерская, 82-я ДШВ, 108-я ТрО, 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам! И всем, кто с вами. Кто помогает, кто поддерживает, кто лечит после ранений, волонтерит. Кто рекрутирует и тренирует солдат. Спасибо! Вместе украинцы меняют историю в свою пользу", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский обсудил со спикером Сейма Литвы итоги саммита мира и насущные потребности ВСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) обращение (754)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Клован из Квартала. Оно думает что небритость это флешмоб.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:23
+12
Якийсь знайомий завгоспа Єрмака
показать весь комментарий
18.06.2024 21:24
+11
А що то за небритий чувак на відео?
показать весь комментарий
18.06.2024 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що то за небритий чувак на відео?
показать весь комментарий
18.06.2024 21:16 Ответить
Клован из Квартала. Оно думает что небритость это флешмоб.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:23 Ответить
Якийсь знайомий завгоспа Єрмака
показать весь комментарий
18.06.2024 21:24 Ответить
По сравнению с Боневтиком Елдак выглядит как минимум солидно и репрезентабельно. Мощный мужчина. А его вчерашний спич на телемарафете внушает будущее
показать весь комментарий
18.06.2024 21:29 Ответить
Вже був такий мужчина

показать весь комментарий
18.06.2024 21:51 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2024 23:08 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2024 23:09 Ответить
Одразу видно жертву тєлємарафету. Чи вам короткий зміст спіча в методичці надали?
показать весь комментарий
18.06.2024 21:51 Ответить
ЛІШЬ БИ НЄ БИЛО ВОЙНИ!https://republic.com.ua/article/lish-bi-n%d1%94-bilo-vojni.html#respond

https://republic.com.ua/rub/opinion

Роздуми, навіяні ГЛОБАЛЬНИМ САМІТОМ МИРУ.

«Важкі часи створюють сильних людей, сильні люди створюють хороші часи, хороші часи створюють слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи» - якось сказав американський письменник-фантаст МАЙКЛ ХОПФ

Після перемоги у Холодній війні для Заходу настали хороші часи.

Хороші часи породили нікчемних лідерів на кшталт Білла Клінтона, Джорджа Буша і Барака Обами.

Ці нікчемні лідери створили важкі часи для світу.

Створили саме своєю нікчемністю і неспроможністю забезпечити утвердження міжнародного права не як факультативного, а ДІЄВОГО.

Білл Клінтон, від великого розуму, замість того, щоб роззброїти переможену в Холодній війні росію, здійснив ядерне роззброєння… УКРАЇНИ!

Наслідки відмови Джорджа Буша діяти рішуче під час вторгнення росіі в Грузію надихнули путіна на нові загарбання.

Водночас травма, яку пережили грузини, змусила їх тверезо подивитися на навколишній світ і переосмислити свою зовнішню політику.

Бо грузини зрозуміли, що вони нікому не потрібні і ніхто їм не допоможе в разі повторення російської агресії.

Наслідки відмови Обами діяти рішуче в Сирії, коли режим Асада застосував хімічну зброю, а потім в Україні, коли режим путіна ВПЕРШЕ після Другої світової війни зважився на територіальну анексію, захопивши Крим остаточно зруйнували світовий порядок.

Але західний світ продовжує обирати слабких лідерів.

І ГЛОБАЛЬНИЙ САМІТ МИРУ продемонстрував це ще раз.

Хто з присутніх на цьому саміті лідерів Заходу, окрім хіба що премєр-міністерки Італіі Джорджії Мелоні сказав хоч слово про необхідність ПРИМУСИТИ путіна дотримуватись міжнародного права?

Жоден.

«Лішь би нє било войни!»

Вони до цього часу не розуміють, що ГЛОБАЛЬНИЙ МИР можливий не через компроміс з агресором, а лише ВНАСЛІДОК ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ!

Втім, вони діють так само, як і їхні попередники під час Мюнхенської конференції у 1938 році, коли погодились розчленувати Чехословаччину в угоду Гітлеру.

«Лішь би нє било войни!»

Ну, а нинішній послідовник Адольфа Алоізовича одразу відчув настрій більшості і тут же висунув додаткові територіальні претензії до України.

Тепер він вимагає свої Судети - віддати йому ВСЮ Запорізьку і Херсонську області.

Тобто, віддати і Запоріжжя і Херсон.

І тільки тоді він згоден на перемовини.

Ну, а що наш доморощений Черчілль?

Він тепер сподівається не на перемогу, а на залучення росіі і путіна до… ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ!

Що тут сказати?

Хіба що нагадати СПРАВЖНЬОГО Черчіля:

«У вас був вибір між війною і ганьбою. Ви обрали ганьбу. А тепер на додачу отримаєте ще й війну!»

Тому наслідком цього ГЛОБАЛЬНОГО САМІТУ МИРУ буде ГЛОБАЛЬНА ВІЙНА.

Це лише питання часу.

https://www.facebook.com/reva.andriy?__cft__[0]=AZVvggwovfgDxXL4xqDTr_52AAyYfu0httJdnLOsfHel9Db2IOSxy-B3p-uUzou2GFU2jkiVC5uOO6U-ekfekTniJFEGRI2Mz2KjiqtWwAWDtzHg2gI9Hb5TvLTIirjM8jWe-**************************************************-JuP4jYwzwaqrDAuC6HElKr9vaKFtb860&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Рева
показать весь комментарий
18.06.2024 22:58 Ответить
Смайлика не видно?
показать весь комментарий
18.06.2024 23:13 Ответить
Для мене неголений увалень - то небрите чувирло... Я - в шоцi, Верховний показуе приклад вiйськовим... Наприклад хiмiчна атака хутiна приведе до великих втрат на полi бою, бо протигаз iз-за бороди не щiльно приляже до тiла. Це якийсь маразм, неначе люди подурiли (неголенi).
показать весь комментарий
18.06.2024 21:24 Ответить
Ви хотіли написати Верху*овний?
показать весь комментарий
18.06.2024 21:26 Ответить
Я державну посаду такого рангу поважаю.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:33 Ответить
Чого не скажу що до посадовця.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:34 Ответить
То я ж про конкретного посадовця!
показать весь комментарий
18.06.2024 21:36 Ответить
Тодi не вангуйте що до моiх хотелок.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:38 Ответить
Ваш вибiр я поважаю, тому й лайкнув.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:45 Ответить
Ми всі тут хочемо для нашої країни кращого, просто виражаємо це різними словами!
показать весь комментарий
18.06.2024 22:04 Ответить
Але ж бо, то-то так, пане, ондого.
показать весь комментарий
18.06.2024 22:15 Ответить
Это величайший лидор современности
показать весь комментарий
18.06.2024 21:25 Ответить
А хіба слово лідор починається не з літери п?
показать весь комментарий
18.06.2024 21:32 Ответить
Просто пишеться Л, а читається,як П, це нове правило в українській мові.
показать весь комментарий
19.06.2024 08:31 Ответить
Літера Л у слові "підор" це похибка друку.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:34 Ответить
Найвеличніший лідер всього вільного світу, мужній захисник, годувальник та батько нації, незламний боєць та потужний оратор. - дЄрмак, Хламідія та Стефанчук можуть підтвердити.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:28 Ответить
Голова від тіла,яку використовують в якості гучномовця.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:31 Ответить
Та гучномовець явно з дешманського Китаю з проблемами звуку!
показать весь комментарий
18.06.2024 21:34 Ответить
Якого обрали у 2019!
показать весь комментарий
18.06.2024 21:36 Ответить
ЕрЗец владна палавінка Єрмака
показать весь комментарий
18.06.2024 22:01 Ответить
І якщо скласти ці дві палавінкі, то що виходить?
показать весь комментарий
18.06.2024 22:23 Ответить
а як скласти?
показать весь комментарий
18.06.2024 22:40 Ответить
Там як не складай все одно вийде С...А!
Пардон за мою французьку!
показать весь комментарий
18.06.2024 22:43 Ответить
Я вже нагуглив: то Голобородько в гримі!
показать весь комментарий
18.06.2024 22:25 Ответить
Почти сразу после завоевания Каштыка к Ермаку с дарами пришли ханты, затем к ним присоединились манси, татары и другие народы, которых атаман принимал "ласково". Пронесся слух о Ермаке и о казаках по всей Сибирской земле, и напал страх Божий на всех живущих повсюду в той земле басурман. историческая справка о русском казачестве Сибири , 2022 год - ЩОБ ВОНЫ ПОДОХЛЫ!!!

А шо ОЦЕЙ Козырь робить в В УКРАЇНІ? Або до Ізраїлю або до Сибіру!!!
показать весь комментарий
18.06.2024 22:51 Ответить
Він брендово неголений. І вилиці завжди збриті буквою "З".
показать весь комментарий
18.06.2024 23:42 Ответить
Спочаку Арестович гранатометом знищив всю повітряну кінноту, а зараз ЗЄ своїми відосиками знищує позиції та пускові установки.

І цього замало!!! Цей КВК-шний геній військової стратегії щось там ще й очікує.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:27 Ответить
КВК и СП - Клуб Веселой Комплектации и Смешной Поддержки
показать весь комментарий
18.06.2024 21:30 Ответить
Дмитро Чекалкин: Треба проводити самміти війни, бо інакше МИР НАМ НЕ СВІТИТЬ
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-treba-provoditi-sammiti-vijni-bo-inakshe-mir-nam-ne-svitit.html
показать весь комментарий
18.06.2024 23:06 Ответить
А хто знищував 4+ роки зброю,якою можна було це робити з 24.02.2022?!
Хто за 3 роки знищів обороні споруди,які будувались 5 років до тебе?!
Хто відвів війска,щоб рашисти без спротиву дійшли по твоїм новим дорогам до Миколаїва,Енергодара,Київа і інших міст окупувавши 30% України?!
Тепер,знищівши своє, радієш,що на 11 році вйни тобі дозволили бити на 40км по рашистам?!
Де НАШІ ракети на 500+ км? Під асфальтом шукав? Гроші на них,які ти вкрав, у твоїх офшорах заховані!
Мразота зє!
показать весь комментарий
18.06.2024 21:29 Ответить
Так прикольно читати такі коментарі на Зе. Таке враження, що сидять два диванних, у них по 6 акаунтів а то і більше, і пишуть один одному однакові коментарі начебто їх натовп).
показать весь комментарий
18.06.2024 21:43 Ответить
Тю , а слабо прикинуть шо-та к носу, мол, 2 в одном (сам с собов трындит и с параллельным комментатором -корешем прикалываются шо одни поддерживают одну сторону , другие -другую - в итоге одного и тогоже... Когда вы это вдуплили, у вас возникнет желание обратиться в космос, мол Кто встретит идиота, прицепите ему на шею табличку с надписью от любящей старушки, типо, и зачем тебе, дураку, столько ников?
показать весь комментарий
18.06.2024 21:53 Ответить
Це в його опіумній голові щось знищують...по фронту прямим ходом триває наступ років, риють безперешкодно фортифікації..
показать весь комментарий
18.06.2024 21:45 Ответить
по фронту йде прямим ходом перемалування орків українською армією.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:55 Ответить
Щоо, справді? А може ''сайдьомся пасрєдінє''?
показать весь комментарий
18.06.2024 21:52 Ответить
Чотириразовий ухилян-СРАТЬєх…
Йому б покаятися, ставши на коліна перед Українцями, за його тупість і жадобу до НАЖИВИ….
Але Оманщина, ним вертить, як хвіст собакою…
показать весь комментарий
18.06.2024 22:00 Ответить
Так Українці ж не кадиров!
показать весь комментарий
18.06.2024 22:55 Ответить
Ну так все і є, як і передбачав тупорилий ішак. Ніхто не має "жодних сумнівів".
показать весь комментарий
18.06.2024 22:13 Ответить
"зелений говорун" рашистського агента "козирного"
показать весь комментарий
18.06.2024 22:29 Ответить
класна карикатура - птіца-гаварун на долоні у Єрмака
показать весь комментарий
18.06.2024 22:42 Ответить
На одній руці його за фаберже тримає , а другою айфон на Птіцу направляє - вечірнє звернення нетряпкиякоїсь
показать весь комментарий
18.06.2024 22:53 Ответить
А там є за що тримати?
показать весь комментарий
18.06.2024 22:56 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2024 23:00 Ответить
Забыл добавить,я вам сейчас карту покажу...
показать весь комментарий
18.06.2024 23:20 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2024 23:39 Ответить
 
 