Знищення поблизу кордону нашими силами позицій і пускових установок російських терористів спрацьовує так, як ми й очікували, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що знищення військових РФ на території агресора приность вагомі результати.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою. Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині. Саме українська сміливість та стійкість визначають ситуацію – те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась.
Це ще один вагомий результат України, наших людей у цій війні, і я дякую кожному й кожній, хто дійсно повно виконує бойові накази, бойові завдання. Дякую всім, хто на собі витягує відбиття російських наступів. Дякую всім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення.
Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту хочу подякувати всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти. Усі ви молодці, воїни! 44-та артилерійська бригада, 47-ма механізована, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 71-ша єгерська, 82-га ДШВ, 108-ма ТрО, 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам! І всім, хто з вами. Хто допомагає, хто підтримує, хто лікує після поранень, волонтерить. Хто рекрутує й тренує солдатів. Дякую! Разом українці змінюють історію на свою користь", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Роздуми, навіяні ГЛОБАЛЬНИМ САМІТОМ МИРУ.
«Важкі часи створюють сильних людей, сильні люди створюють хороші часи, хороші часи створюють слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи» - якось сказав американський письменник-фантаст МАЙКЛ ХОПФ
Після перемоги у Холодній війні для Заходу настали хороші часи.
Хороші часи породили нікчемних лідерів на кшталт Білла Клінтона, Джорджа Буша і Барака Обами.
Ці нікчемні лідери створили важкі часи для світу.
Створили саме своєю нікчемністю і неспроможністю забезпечити утвердження міжнародного права не як факультативного, а ДІЄВОГО.
Білл Клінтон, від великого розуму, замість того, щоб роззброїти переможену в Холодній війні росію, здійснив ядерне роззброєння… УКРАЇНИ!
Наслідки відмови Джорджа Буша діяти рішуче під час вторгнення росіі в Грузію надихнули путіна на нові загарбання.
Водночас травма, яку пережили грузини, змусила їх тверезо подивитися на навколишній світ і переосмислити свою зовнішню політику.
Бо грузини зрозуміли, що вони нікому не потрібні і ніхто їм не допоможе в разі повторення російської агресії.
Наслідки відмови Обами діяти рішуче в Сирії, коли режим Асада застосував хімічну зброю, а потім в Україні, коли режим путіна ВПЕРШЕ після Другої світової війни зважився на територіальну анексію, захопивши Крим остаточно зруйнували світовий порядок.
Але західний світ продовжує обирати слабких лідерів.
І ГЛОБАЛЬНИЙ САМІТ МИРУ продемонстрував це ще раз.
Хто з присутніх на цьому саміті лідерів Заходу, окрім хіба що премєр-міністерки Італіі Джорджії Мелоні сказав хоч слово про необхідність ПРИМУСИТИ путіна дотримуватись міжнародного права?
Жоден.
«Лішь би нє било войни!»
Вони до цього часу не розуміють, що ГЛОБАЛЬНИЙ МИР можливий не через компроміс з агресором, а лише ВНАСЛІДОК ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ!
Втім, вони діють так само, як і їхні попередники під час Мюнхенської конференції у 1938 році, коли погодились розчленувати Чехословаччину в угоду Гітлеру.
«Лішь би нє било войни!»
Ну, а нинішній послідовник Адольфа Алоізовича одразу відчув настрій більшості і тут же висунув додаткові територіальні претензії до України.
Тепер він вимагає свої Судети - віддати йому ВСЮ Запорізьку і Херсонську області.
Тобто, віддати і Запоріжжя і Херсон.
І тільки тоді він згоден на перемовини.
Ну, а що наш доморощений Черчілль?
Він тепер сподівається не на перемогу, а на залучення росіі і путіна до… ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ!
Що тут сказати?
Хіба що нагадати СПРАВЖНЬОГО Черчіля:
«У вас був вибір між війною і ганьбою. Ви обрали ганьбу. А тепер на додачу отримаєте ще й війну!»
Тому наслідком цього ГЛОБАЛЬНОГО САМІТУ МИРУ буде ГЛОБАЛЬНА ВІЙНА.
Це лише питання часу.
https://www.facebook.com/reva.andriy?__cft__[0]=AZVvggwovfgDxXL4xqDTr_52AAyYfu0httJdnLOsfHel9Db2IOSxy-B3p-uUzou2GFU2jkiVC5uOO6U-ekfekTniJFEGRI2Mz2KjiqtWwAWDtzHg2gI9Hb5TvLTIirjM8jWe-**************************************************-JuP4jYwzwaqrDAuC6HElKr9vaKFtb860&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Рева
Пардон за мою французьку!
А шо ОЦЕЙ Козырь робить в В УКРАЇНІ? Або до Ізраїлю або до Сибіру!!!
І цього замало!!! Цей КВК-шний геній військової стратегії щось там ще й очікує.
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-treba-provoditi-sammiti-vijni-bo-inakshe-mir-nam-ne-svitit.html
Хто за 3 роки знищів обороні споруди,які будувались 5 років до тебе?!
Хто відвів війска,щоб рашисти без спротиву дійшли по твоїм новим дорогам до Миколаїва,Енергодара,Київа і інших міст окупувавши 30% України?!
Тепер,знищівши своє, радієш,що на 11 році вйни тобі дозволили бити на 40км по рашистам?!
Де НАШІ ракети на 500+ км? Під асфальтом шукав? Гроші на них,які ти вкрав, у твоїх офшорах заховані!
Мразота зє!
Йому б покаятися, ставши на коліна перед Українцями, за його тупість і жадобу до НАЖИВИ….
Але Оманщина, ним вертить, як хвіст собакою…