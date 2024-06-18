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Новини
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Знищення поблизу кордону нашими силами позицій і пускових установок російських терористів спрацьовує так, як ми й очікували, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що знищення військових РФ на території агресора приность вагомі результати.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою. Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині. Саме українська сміливість та стійкість визначають ситуацію – те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась.

Це ще один вагомий результат України, наших людей у цій війні, і я дякую кожному й кожній, хто дійсно повно виконує бойові накази, бойові завдання. Дякую всім, хто на собі витягує відбиття російських наступів. Дякую всім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення.

Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту хочу подякувати всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти. Усі ви молодці, воїни! 44-та артилерійська бригада, 47-ма механізована, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 71-ша єгерська, 82-га ДШВ, 108-ма ТрО, 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам! І всім, хто з вами. Хто допомагає, хто підтримує, хто лікує після поранень, волонтерить. Хто рекрутує й тренує солдатів. Дякую! Разом українці змінюють історію на свою користь", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Литви підсумки саміту миру та нагальні потреби ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) звернення (609)


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Топ коментарі
+14
Клован из Квартала. Оно думает что небритость это флешмоб.
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18.06.2024 21:23
+12
Якийсь знайомий завгоспа Єрмака
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18.06.2024 21:24
+11
А що то за небритий чувак на відео?
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18.06.2024 21:16
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А що то за небритий чувак на відео?
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18.06.2024 21:16 Відповісти
Клован из Квартала. Оно думает что небритость это флешмоб.
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18.06.2024 21:23 Відповісти
Якийсь знайомий завгоспа Єрмака
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18.06.2024 21:24 Відповісти
По сравнению с Боневтиком Елдак выглядит как минимум солидно и репрезентабельно. Мощный мужчина. А его вчерашний спич на телемарафете внушает будущее
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18.06.2024 21:29 Відповісти
Вже був такий мужчина

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18.06.2024 21:51 Відповісти
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18.06.2024 23:08 Відповісти
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18.06.2024 23:09 Відповісти
Одразу видно жертву тєлємарафету. Чи вам короткий зміст спіча в методичці надали?
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18.06.2024 21:51 Відповісти
ЛІШЬ БИ НЄ БИЛО ВОЙНИ!https://republic.com.ua/article/lish-bi-n%d1%94-bilo-vojni.html#respond

https://republic.com.ua/rub/opinion

Роздуми, навіяні ГЛОБАЛЬНИМ САМІТОМ МИРУ.

«Важкі часи створюють сильних людей, сильні люди створюють хороші часи, хороші часи створюють слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи» - якось сказав американський письменник-фантаст МАЙКЛ ХОПФ

Після перемоги у Холодній війні для Заходу настали хороші часи.

Хороші часи породили нікчемних лідерів на кшталт Білла Клінтона, Джорджа Буша і Барака Обами.

Ці нікчемні лідери створили важкі часи для світу.

Створили саме своєю нікчемністю і неспроможністю забезпечити утвердження міжнародного права не як факультативного, а ДІЄВОГО.

Білл Клінтон, від великого розуму, замість того, щоб роззброїти переможену в Холодній війні росію, здійснив ядерне роззброєння… УКРАЇНИ!

Наслідки відмови Джорджа Буша діяти рішуче під час вторгнення росіі в Грузію надихнули путіна на нові загарбання.

Водночас травма, яку пережили грузини, змусила їх тверезо подивитися на навколишній світ і переосмислити свою зовнішню політику.

Бо грузини зрозуміли, що вони нікому не потрібні і ніхто їм не допоможе в разі повторення російської агресії.

Наслідки відмови Обами діяти рішуче в Сирії, коли режим Асада застосував хімічну зброю, а потім в Україні, коли режим путіна ВПЕРШЕ після Другої світової війни зважився на територіальну анексію, захопивши Крим остаточно зруйнували світовий порядок.

Але західний світ продовжує обирати слабких лідерів.

І ГЛОБАЛЬНИЙ САМІТ МИРУ продемонстрував це ще раз.

Хто з присутніх на цьому саміті лідерів Заходу, окрім хіба що премєр-міністерки Італіі Джорджії Мелоні сказав хоч слово про необхідність ПРИМУСИТИ путіна дотримуватись міжнародного права?

Жоден.

«Лішь би нє било войни!»

Вони до цього часу не розуміють, що ГЛОБАЛЬНИЙ МИР можливий не через компроміс з агресором, а лише ВНАСЛІДОК ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ!

Втім, вони діють так само, як і їхні попередники під час Мюнхенської конференції у 1938 році, коли погодились розчленувати Чехословаччину в угоду Гітлеру.

«Лішь би нє било войни!»

Ну, а нинішній послідовник Адольфа Алоізовича одразу відчув настрій більшості і тут же висунув додаткові територіальні претензії до України.

Тепер він вимагає свої Судети - віддати йому ВСЮ Запорізьку і Херсонську області.

Тобто, віддати і Запоріжжя і Херсон.

І тільки тоді він згоден на перемовини.

Ну, а що наш доморощений Черчілль?

Він тепер сподівається не на перемогу, а на залучення росіі і путіна до… ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ!

Що тут сказати?

Хіба що нагадати СПРАВЖНЬОГО Черчіля:

«У вас був вибір між війною і ганьбою. Ви обрали ганьбу. А тепер на додачу отримаєте ще й війну!»

Тому наслідком цього ГЛОБАЛЬНОГО САМІТУ МИРУ буде ГЛОБАЛЬНА ВІЙНА.

Це лише питання часу.

https://www.facebook.com/reva.andriy?__cft__[0]=AZVvggwovfgDxXL4xqDTr_52AAyYfu0httJdnLOsfHel9Db2IOSxy-B3p-uUzou2GFU2jkiVC5uOO6U-ekfekTniJFEGRI2Mz2KjiqtWwAWDtzHg2gI9Hb5TvLTIirjM8jWe-**************************************************-JuP4jYwzwaqrDAuC6HElKr9vaKFtb860&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Рева
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18.06.2024 22:58 Відповісти
Смайлика не видно?
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18.06.2024 23:13 Відповісти
Для мене неголений увалень - то небрите чувирло... Я - в шоцi, Верховний показуе приклад вiйськовим... Наприклад хiмiчна атака хутiна приведе до великих втрат на полi бою, бо протигаз iз-за бороди не щiльно приляже до тiла. Це якийсь маразм, неначе люди подурiли (неголенi).
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18.06.2024 21:24 Відповісти
Ви хотіли написати Верху*овний?
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18.06.2024 21:26 Відповісти
Я державну посаду такого рангу поважаю.
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18.06.2024 21:33 Відповісти
Чого не скажу що до посадовця.
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18.06.2024 21:34 Відповісти
То я ж про конкретного посадовця!
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18.06.2024 21:36 Відповісти
Тодi не вангуйте що до моiх хотелок.
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18.06.2024 21:38 Відповісти
Ваш вибiр я поважаю, тому й лайкнув.
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18.06.2024 21:45 Відповісти
Ми всі тут хочемо для нашої країни кращого, просто виражаємо це різними словами!
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18.06.2024 22:04 Відповісти
Але ж бо, то-то так, пане, ондого.
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18.06.2024 22:15 Відповісти
Это величайший лидор современности
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18.06.2024 21:25 Відповісти
А хіба слово лідор починається не з літери п?
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18.06.2024 21:32 Відповісти
Просто пишеться Л, а читається,як П, це нове правило в українській мові.
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19.06.2024 08:31 Відповісти
Літера Л у слові "підор" це похибка друку.
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18.06.2024 21:34 Відповісти
Найвеличніший лідер всього вільного світу, мужній захисник, годувальник та батько нації, незламний боєць та потужний оратор. - дЄрмак, Хламідія та Стефанчук можуть підтвердити.
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18.06.2024 21:28 Відповісти
Голова від тіла,яку використовують в якості гучномовця.
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18.06.2024 21:31 Відповісти
Та гучномовець явно з дешманського Китаю з проблемами звуку!
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18.06.2024 21:34 Відповісти
Якого обрали у 2019!
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18.06.2024 21:36 Відповісти
ЕрЗец владна палавінка Єрмака
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18.06.2024 22:01 Відповісти
І якщо скласти ці дві палавінкі, то що виходить?
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18.06.2024 22:23 Відповісти
а як скласти?
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18.06.2024 22:40 Відповісти
Там як не складай все одно вийде С...А!
Пардон за мою французьку!
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18.06.2024 22:43 Відповісти
Я вже нагуглив: то Голобородько в гримі!
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18.06.2024 22:25 Відповісти
Почти сразу после завоевания Каштыка к Ермаку с дарами пришли ханты, затем к ним присоединились манси, татары и другие народы, которых атаман принимал "ласково". Пронесся слух о Ермаке и о казаках по всей Сибирской земле, и напал страх Божий на всех живущих повсюду в той земле басурман. историческая справка о русском казачестве Сибири , 2022 год - ЩОБ ВОНЫ ПОДОХЛЫ!!!

А шо ОЦЕЙ Козырь робить в В УКРАЇНІ? Або до Ізраїлю або до Сибіру!!!
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18.06.2024 22:51 Відповісти
Він брендово неголений. І вилиці завжди збриті буквою "З".
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18.06.2024 23:42 Відповісти
Спочаку Арестович гранатометом знищив всю повітряну кінноту, а зараз ЗЄ своїми відосиками знищує позиції та пускові установки.

І цього замало!!! Цей КВК-шний геній військової стратегії щось там ще й очікує.
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18.06.2024 21:27 Відповісти
КВК и СП - Клуб Веселой Комплектации и Смешной Поддержки
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18.06.2024 21:30 Відповісти
Дмитро Чекалкин: Треба проводити самміти війни, бо інакше МИР НАМ НЕ СВІТИТЬ
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-treba-provoditi-sammiti-vijni-bo-inakshe-mir-nam-ne-svitit.html
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18.06.2024 23:06 Відповісти
А хто знищував 4+ роки зброю,якою можна було це робити з 24.02.2022?!
Хто за 3 роки знищів обороні споруди,які будувались 5 років до тебе?!
Хто відвів війска,щоб рашисти без спротиву дійшли по твоїм новим дорогам до Миколаїва,Енергодара,Київа і інших міст окупувавши 30% України?!
Тепер,знищівши своє, радієш,що на 11 році вйни тобі дозволили бити на 40км по рашистам?!
Де НАШІ ракети на 500+ км? Під асфальтом шукав? Гроші на них,які ти вкрав, у твоїх офшорах заховані!
Мразота зє!
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18.06.2024 21:29 Відповісти
Так прикольно читати такі коментарі на Зе. Таке враження, що сидять два диванних, у них по 6 акаунтів а то і більше, і пишуть один одному однакові коментарі начебто їх натовп).
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18.06.2024 21:43 Відповісти
Тю , а слабо прикинуть шо-та к носу, мол, 2 в одном (сам с собов трындит и с параллельным комментатором -корешем прикалываются шо одни поддерживают одну сторону , другие -другую - в итоге одного и тогоже... Когда вы это вдуплили, у вас возникнет желание обратиться в космос, мол Кто встретит идиота, прицепите ему на шею табличку с надписью от любящей старушки, типо, и зачем тебе, дураку, столько ников?
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18.06.2024 21:53 Відповісти
Це в його опіумній голові щось знищують...по фронту прямим ходом триває наступ років, риють безперешкодно фортифікації..
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18.06.2024 21:45 Відповісти
по фронту йде прямим ходом перемалування орків українською армією.
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18.06.2024 21:55 Відповісти
Щоо, справді? А може ''сайдьомся пасрєдінє''?
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18.06.2024 21:52 Відповісти
Чотириразовий ухилян-СРАТЬєх…
Йому б покаятися, ставши на коліна перед Українцями, за його тупість і жадобу до НАЖИВИ….
Але Оманщина, ним вертить, як хвіст собакою…
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18.06.2024 22:00 Відповісти
Так Українці ж не кадиров!
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18.06.2024 22:55 Відповісти
Ну так все і є, як і передбачав тупорилий ішак. Ніхто не має "жодних сумнівів".
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18.06.2024 22:13 Відповісти
"зелений говорун" рашистського агента "козирного"
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18.06.2024 22:29 Відповісти
класна карикатура - птіца-гаварун на долоні у Єрмака
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18.06.2024 22:42 Відповісти
На одній руці його за фаберже тримає , а другою айфон на Птіцу направляє - вечірнє звернення нетряпкиякоїсь
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18.06.2024 22:53 Відповісти
А там є за що тримати?
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18.06.2024 22:56 Відповісти
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18.06.2024 23:00 Відповісти
Забыл добавить,я вам сейчас карту покажу...
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18.06.2024 23:20 Відповісти
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18.06.2024 23:39 Відповісти
 
 