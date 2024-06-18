Знищення поблизу кордону нашими силами позицій і пускових установок російських терористів спрацьовує так, як ми й очікували, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що знищення військових РФ на території агресора приность вагомі результати.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою. Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині. Саме українська сміливість та стійкість визначають ситуацію – те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась.

Це ще один вагомий результат України, наших людей у цій війні, і я дякую кожному й кожній, хто дійсно повно виконує бойові накази, бойові завдання. Дякую всім, хто на собі витягує відбиття російських наступів. Дякую всім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення.

Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту хочу подякувати всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти. Усі ви молодці, воїни! 44-та артилерійська бригада, 47-ма механізована, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 71-ша єгерська, 82-га ДШВ, 108-ма ТрО, 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам! І всім, хто з вами. Хто допомагає, хто підтримує, хто лікує після поранень, волонтерить. Хто рекрутує й тренує солдатів. Дякую! Разом українці змінюють історію на свою користь", - сказав Зеленський.

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