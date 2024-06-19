Американская компания Northrop Grumman будет производить в Украине снаряды среднего калибра
Военно-промышленная компания из США Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Breaking Defense.
Как отметили представители компании, соглашение Northrop о совместном производстве является первым публично признанным между премьер-министром оборонных ведомств США и украинским правительством.
Мы работали, как вы знаете, в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, который оплачивается "украинскими долларами". Мы стремимся расширить его на танковые боеприпасы калибра 155 мм и другие боеприпасы, когда найдем инновационные процессы", - отметил директор Northrop по международному бизнесу в секторе оборонных систем компании Дэйв Бартелл.
Главный заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун подтвердил планы по производству боеприпасов среднего калибра в Украине.
Во время своего выступления на выставке вооружений Eurosatory в Париже он отметил новую программу Госдепа США, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу страны.
По словам Брауна, эта программа может открыть двери для американо-украинского совместного производства.
В издании добавили, что компания Northrop отказалась дать комментарий по этому поводу.
Что известно о компании Northrop Grumman?
Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation считается одной из крупнейших в мире производителей оружия и поставщиков военных технологий.
Аэрокосмическое предприятие работает в области электроники и информационных технологий, а также в судостроении и авиакосмической отрасли.
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Животина, ти слова "прагнемо" і "коли" бачило?
Ти кому між "танкові снаряди" і "155 мм" бачило?
Коли вже на Цензорі при реєстрації якийсь ценз введуть.
Щоб ботів і розумово відсталих відфільтровувати.
отже я і питаю чому великий калібр патронів і гранат назвали середнім калібром снаряді
20-40 то гармати малого калібру для ПВО і БТРів.
не ППО, а зенітні установки, і 40мм там не використовуєтся
і які ще «пулі» *****, голова ти