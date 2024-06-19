Американская компания Northrop Grumman будет производить в Украине снаряды среднего калибра

Военно-промышленная компания из США Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Breaking Defense.

Как отметили представители компании, соглашение Northrop о совместном производстве является первым публично признанным между премьер-министром оборонных ведомств США и украинским правительством.

Мы работали, как вы знаете, в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, который оплачивается "украинскими долларами". Мы стремимся расширить его на танковые боеприпасы калибра 155 мм и другие боеприпасы, когда найдем инновационные процессы", - отметил директор Northrop по международному бизнесу в секторе оборонных систем компании Дэйв Бартелл.

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Главный заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун подтвердил планы по производству боеприпасов среднего калибра в Украине.

Во время своего выступления на выставке вооружений Eurosatory в Париже он отметил новую программу Госдепа США, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу страны.

По словам Брауна, эта программа может открыть двери для американо-украинского совместного производства.

В издании добавили, что компания Northrop отказалась дать комментарий по этому поводу.

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Что известно о компании Northrop Grumman?

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation считается одной из крупнейших в мире производителей оружия и поставщиков военных технологий.

Аэрокосмическое предприятие работает в области электроники и информационных технологий, а также в судостроении и авиакосмической отрасли.