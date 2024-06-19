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Американская компания Northrop Grumman будет производить в Украине снаряды среднего калибра

Компанія з США Northrop Grumman вироблятиме боєприпаси в Україні

Военно-промышленная компания из США Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Breaking Defense.

Как отметили представители компании, соглашение Northrop о совместном производстве является первым публично признанным между премьер-министром оборонных ведомств США и украинским правительством.

Мы работали, как вы знаете, в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, который оплачивается "украинскими долларами". Мы стремимся расширить его на танковые боеприпасы калибра 155 мм и другие боеприпасы, когда найдем инновационные процессы", - отметил директор Northrop по международному бизнесу в секторе оборонных систем компании Дэйв Бартелл.

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Главный заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун подтвердил планы по производству боеприпасов среднего калибра в Украине.

Во время своего выступления на выставке вооружений Eurosatory в Париже он отметил новую программу Госдепа США, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу страны.

По словам Брауна, эта программа может открыть двери для американо-украинского совместного производства.

В издании добавили, что компания Northrop отказалась дать комментарий по этому поводу.

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Что известно о компании Northrop Grumman?

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation считается одной из крупнейших в мире производителей оружия и поставщиков военных технологий.

Аэрокосмическое предприятие работает в области электроники и информационных технологий, а также в судостроении и авиакосмической отрасли.

Автор: 

боеприпасы (2346) США (26889)


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Топ комментарии
+2
"Ми прагнемо розширити його на танкові снаряди, 155 мм та інші **********, коли знайдемо інноваційні процеси"
Животина, ти слова "прагнемо" і "коли" бачило?
Ти кому між "танкові снаряди" і "155 мм" бачило?
Коли вже на Цензорі при реєстрації якийсь ценз введуть.
Щоб ботів і розумово відсталих відфільтровувати.
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19.06.2024 09:35
+1
Чукча не читач?
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19.06.2024 09:34
+1
Ціна буде тищ 10 один снаряд..не менше
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19.06.2024 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Чукча не читач?
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19.06.2024 09:34 Ответить
"Ми прагнемо розширити його на танкові снаряди, 155 мм та інші **********, коли знайдемо інноваційні процеси"
Животина, ти слова "прагнемо" і "коли" бачило?
Ти кому між "танкові снаряди" і "155 мм" бачило?
Коли вже на Цензорі при реєстрації якийсь ценз введуть.
Щоб ботів і розумово відсталих відфільтровувати.
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19.06.2024 09:35 Ответить
А шо за «середній» калібр, підкажете ?
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19.06.2024 18:17 Ответить
От 57 включительно до 152. От 152 включительно большой калибр. Мелкий калибр в США в основном импортный (но местного производства) немцы, шведы, швейцарцы. Средний как раз Northrop на своих кораблях применяет. Большой традиционно производился U.S. Army Watervliet Arsenal 1114 7th Ave, Watervliet, NY 12189. И орудия и боеприпасы. Как сейчас не знаю. Лет десять назад читал, что его собираются закрывать.
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20.06.2024 01:32 Ответить
Так нортруп грумман буде виробляти від 12.7 до 40мм, ви повідомлення їх бачили ?

отже я і питаю чому великий калібр патронів і гранат назвали середнім калібром снаряді
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20.06.2024 09:20 Ответить
Не бачив. Де воно? До 20 мм то кулі. Їх заборонено виробляти розривними.
20-40 то гармати малого калібру для ПВО і БТРів.
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20.06.2024 12:07 Ответить
Для якого бл*дь ще ПВО *****

не ППО, а зенітні установки, і 40мм там не використовуєтся

і які ще «пулі» *****, голова ти

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21.06.2024 10:58 Ответить
Зенітки це ППО. Bofors L60, Bofors L70 40 мм використовується США не тільки лиш где, багато где на флоті використовується. А пулі то пулі, все що до 20 мм то пулі. Дитятко, вчись доки я живий тебе повчити.
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22.06.2024 04:41 Ответить
там через кому, тобто і танкові, і 155 мм та інші
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19.06.2024 10:04 Ответить
Великобританія ще на початку війна пропонувала дешеві кредити для спільного виробництва, скільки проектів з Бритами реалізується? Таке враження що чіновники хочуть здати Україну, якби не приватні виробники дронів і не іноземці, нас би вже здала зелена влада.
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19.06.2024 09:53 Ответить
Чиновники не реалізують проекти, проекти зазвичай реалізують приватні підрядники.
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19.06.2024 10:18 Ответить
Ціна буде тищ 10 один снаряд..не менше
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19.06.2024 11:11 Ответить
 
 