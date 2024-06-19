Американська компанія Northrop Grumman вироблятиме в Україні снаряди середнього калібру

Військово-промислова компанія зі США Northrop Grumman Corporation планує виробляти в Україні боєприпаси середнього калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Breaking Defense.

Як зазначили представники компанії, угода Northrop про спільне виробництво є першою публічно визнаною між прем’єр-міністром оборонних відомств США та українським урядом.

Ми працювали, як ви знаєте, в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проєкт, який оплачується "українськими доларами". Ми прагнемо розширити його на танкові снаряди, 155 мм та інші боєприпаси, коли знайдемо інноваційні процеси", - зазначив директор Northrop з міжнародного бізнесу в секторі оборонних систем компанії Дейв Бартелл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші партії боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи, прибувають до України цими днями, - Ліпавський

Головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун підтвердив плани з виробництва боєприпасів середнього калібру в Україні.

Під час свого виступу на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі він відзначив нову програму Держдепу США, яка інвестує 2 мільярди доларів у оборонно-промислову базу країни.

За словами Брауна, ця програма може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.

У виданні додали, що компанія Northrop відмовилася дати коментар щодо цього.

Читайте також: Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський

Що відомо про компанію Northrop Grumman?

Американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation вважається однією з найбільших у світі виробників зброї та постачальників військових технологій.

Аерокосмічне підприємство працює в галузі електроніки та інформаційних технологій, а також у суднобудуванні й авіакосмічній галузі.