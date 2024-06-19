УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
2 549 14

Американська компанія Northrop Grumman вироблятиме в Україні снаряди середнього калібру

Компанія з США Northrop Grumman вироблятиме боєприпаси в Україні

Військово-промислова компанія зі США Northrop Grumman Corporation планує виробляти в Україні боєприпаси середнього калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Breaking Defense.

Як зазначили представники компанії, угода Northrop про спільне виробництво є першою публічно визнаною між прем’єр-міністром оборонних відомств США та українським урядом.

Ми працювали, як ви знаєте, в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проєкт, який оплачується "українськими доларами". Ми прагнемо розширити його на танкові снаряди, 155 мм та інші боєприпаси, коли знайдемо інноваційні процеси", - зазначив директор Northrop з міжнародного бізнесу в секторі оборонних систем компанії Дейв Бартелл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші партії боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи, прибувають до України цими днями, - Ліпавський

Головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун підтвердив плани з виробництва боєприпасів середнього калібру в Україні.

Під час свого виступу на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі він відзначив нову програму Держдепу США, яка інвестує 2 мільярди доларів у оборонно-промислову базу країни.

За словами Брауна, ця програма може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.

У виданні додали, що компанія Northrop відмовилася дати коментар щодо цього.

Читайте також: Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський

Що відомо про компанію Northrop Grumman?

Американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation вважається однією з найбільших у світі виробників зброї та постачальників військових технологій.

Аерокосмічне підприємство працює в галузі електроніки та інформаційних технологій, а також у суднобудуванні й авіакосмічній галузі.

Автор: 

боєприпаси (2338) США (24049)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
"Ми прагнемо розширити його на танкові снаряди, 155 мм та інші **********, коли знайдемо інноваційні процеси"
Животина, ти слова "прагнемо" і "коли" бачило?
Ти кому між "танкові снаряди" і "155 мм" бачило?
Коли вже на Цензорі при реєстрації якийсь ценз введуть.
Щоб ботів і розумово відсталих відфільтровувати.
показати весь коментар
19.06.2024 09:35 Відповісти
+1
Чукча не читач?
показати весь коментар
19.06.2024 09:34 Відповісти
+1
Ціна буде тищ 10 один снаряд..не менше
показати весь коментар
19.06.2024 11:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чукча не читач?
показати весь коментар
19.06.2024 09:34 Відповісти
"Ми прагнемо розширити його на танкові снаряди, 155 мм та інші **********, коли знайдемо інноваційні процеси"
Животина, ти слова "прагнемо" і "коли" бачило?
Ти кому між "танкові снаряди" і "155 мм" бачило?
Коли вже на Цензорі при реєстрації якийсь ценз введуть.
Щоб ботів і розумово відсталих відфільтровувати.
показати весь коментар
19.06.2024 09:35 Відповісти
А шо за «середній» калібр, підкажете ?
показати весь коментар
19.06.2024 18:17 Відповісти
От 57 включительно до 152. От 152 включительно большой калибр. Мелкий калибр в США в основном импортный (но местного производства) немцы, шведы, швейцарцы. Средний как раз Northrop на своих кораблях применяет. Большой традиционно производился U.S. Army Watervliet Arsenal 1114 7th Ave, Watervliet, NY 12189. И орудия и боеприпасы. Как сейчас не знаю. Лет десять назад читал, что его собираются закрывать.
показати весь коментар
20.06.2024 01:32 Відповісти
Так нортруп грумман буде виробляти від 12.7 до 40мм, ви повідомлення їх бачили ?

отже я і питаю чому великий калібр патронів і гранат назвали середнім калібром снаряді
показати весь коментар
20.06.2024 09:20 Відповісти
Не бачив. Де воно? До 20 мм то кулі. Їх заборонено виробляти розривними.
20-40 то гармати малого калібру для ПВО і БТРів.
показати весь коментар
20.06.2024 12:07 Відповісти
Для якого бл*дь ще ПВО *****

не ППО, а зенітні установки, і 40мм там не використовуєтся

і які ще «пулі» *****, голова ти

показати весь коментар
21.06.2024 10:58 Відповісти
Зенітки це ППО. Bofors L60, Bofors L70 40 мм використовується США не тільки лиш где, багато где на флоті використовується. А пулі то пулі, все що до 20 мм то пулі. Дитятко, вчись доки я живий тебе повчити.
показати весь коментар
22.06.2024 04:41 Відповісти
там через кому, тобто і танкові, і 155 мм та інші
показати весь коментар
19.06.2024 10:04 Відповісти
Великобританія ще на початку війна пропонувала дешеві кредити для спільного виробництва, скільки проектів з Бритами реалізується? Таке враження що чіновники хочуть здати Україну, якби не приватні виробники дронів і не іноземці, нас би вже здала зелена влада.
показати весь коментар
19.06.2024 09:53 Відповісти
Чиновники не реалізують проекти, проекти зазвичай реалізують приватні підрядники.
показати весь коментар
19.06.2024 10:18 Відповісти
Ціна буде тищ 10 один снаряд..не менше
показати весь коментар
19.06.2024 11:11 Відповісти
 
 