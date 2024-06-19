Американська компанія Northrop Grumman вироблятиме в Україні снаряди середнього калібру
Військово-промислова компанія зі США Northrop Grumman Corporation планує виробляти в Україні боєприпаси середнього калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Breaking Defense.
Як зазначили представники компанії, угода Northrop про спільне виробництво є першою публічно визнаною між прем’єр-міністром оборонних відомств США та українським урядом.
Ми працювали, як ви знаєте, в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проєкт, який оплачується "українськими доларами". Ми прагнемо розширити його на танкові снаряди, 155 мм та інші боєприпаси, коли знайдемо інноваційні процеси", - зазначив директор Northrop з міжнародного бізнесу в секторі оборонних систем компанії Дейв Бартелл.
Головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун підтвердив плани з виробництва боєприпасів середнього калібру в Україні.
Під час свого виступу на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі він відзначив нову програму Держдепу США, яка інвестує 2 мільярди доларів у оборонно-промислову базу країни.
За словами Брауна, ця програма може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.
У виданні додали, що компанія Northrop відмовилася дати коментар щодо цього.
Що відомо про компанію Northrop Grumman?
Американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation вважається однією з найбільших у світі виробників зброї та постачальників військових технологій.
Аерокосмічне підприємство працює в галузі електроніки та інформаційних технологій, а також у суднобудуванні й авіакосмічній галузі.
Животина, ти слова "прагнемо" і "коли" бачило?
Ти кому між "танкові снаряди" і "155 мм" бачило?
Коли вже на Цензорі при реєстрації якийсь ценз введуть.
Щоб ботів і розумово відсталих відфільтровувати.
отже я і питаю чому великий калібр патронів і гранат назвали середнім калібром снаряді
20-40 то гармати малого калібру для ПВО і БТРів.
не ППО, а зенітні установки, і 40мм там не використовуєтся
і які ще «пулі» *****, голова ти