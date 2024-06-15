Перші партії боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи, прибувають до України цими днями, - Ліпавський

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України допомагає продовжувати постачати боєприпаси для українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів". - зазначив Ліпавський.

Він наголосив, що через різні канали до цього часу Чехія поставила вже понад мільйон снарядів для України.

"Ми маємо 20 країн, які зобов'язалися брати участь в ініціативі. П'ять з них вже надіслали гроші, і зараз ми можемо укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України, щоб вона могла по праву захищатися від російської агресії", - додав Ліпавський.

Міністр не розкриває конкретних дат постачань, але наголосив, що "країни повинні оголосити, що угоди, які вони оплачують, виконані або ж – на якому етапі вони перебувають".

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.

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