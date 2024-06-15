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Новини Агресія Росії проти України
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Перші партії боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи, прибувають до України цими днями, - Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України допомагає продовжувати постачати боєприпаси для українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів". - зазначив Ліпавський.

Він наголосив, що через різні канали до цього часу Чехія поставила вже понад мільйон снарядів для України. 

"Ми маємо 20 країн, які зобов'язалися брати участь в ініціативі. П'ять з них вже надіслали гроші, і зараз ми можемо укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України, щоб вона могла по праву захищатися від російської агресії", - додав Ліпавський.

Міністр не розкриває конкретних дат постачань, але наголосив, що "країни повинні оголосити, що угоди, які вони оплачують, виконані або ж – на якому етапі вони перебувають".

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує до 2025 року зрівнятися з РФ за кількістю виготовлених боєприпасів, - комісар Євросоюзу Бретон

Автор: 

боєприпаси (2280) Чехія (1639) Ліпавський Ян (108)


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Топ коментарі
+6
Для чого це публікувати на весь світ щоб активізувати агентуру рашистів ....
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15.06.2024 09:53
+5
Словенія постачає зброю ЗСУ давно тихо і без піару. Щоб менше було шуму а більше справ.
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15.06.2024 09:59
+4
Рашисти повинні відчути на своїй шкурі коли ці снаради начнуть кошмарити їх війська. А тут ще не сіло і не впало звиздять на всю івановську придурки.Ще підскажіть де складувати будуть снаряди щоб облегчити роботу шпіонів.
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15.06.2024 09:57
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Для чого це публікувати на весь світ щоб активізувати агентуру рашистів ....
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15.06.2024 09:53 Відповісти
У Ліпавського лайно в гузні не держиться. Якщо це деза для кацапів, це одне, а якщо попіаритись то це зовсім інше.
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15.06.2024 10:01 Відповісти
ти би краще читав, письменник хрінів, що настрочив вже 3-ри дописи із обуреним ФЕ: про це в https://www.radiosvoboda.org/a/chekhia-********-samit-***********-rossiya/32993100.html інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ Чехії
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15.06.2024 10:03 Відповісти
Рашисти повинні відчути на своїй шкурі коли ці снаради начнуть кошмарити їх війська. А тут ще не сіло і не впало звиздять на всю івановську придурки.Ще підскажіть де складувати будуть снаряди щоб облегчити роботу шпіонів.
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15.06.2024 09:57 Відповісти
Це наслідки перебування багатьох у соц. сітях - треба все показати, шоб більше лайків - і вони не міркують шо саме цим багато херні всякої коять. Така цівілізація стала з нетом та гаджетами.
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15.06.2024 13:15 Відповісти
Прибувають - пердячим паром - не проишов і рік
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15.06.2024 09:58 Відповісти
Словенія постачає зброю ЗСУ давно тихо і без піару. Щоб менше було шуму а більше справ.
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15.06.2024 09:59 Відповісти
Піар кожного політика приносить одні втрати для простої людини З погляду на війну,такі повідомлення--це ЗЛОЧИН, Любі поставки озброєння повинні проводитись таємно і скритно Тільки на полі бою ворог повинен відчути ,що щось там добавилось Люба таємниця для ворога--це його додаткові зусилля і його втрати. Інколи хочеться просто плюнути в обличчя нашим піарщикам-базікам за подібні повідомлення.
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15.06.2024 10:07 Відповісти
До літа мали F-16 прибути, по словам потужного Лідора. Або літо не почалось, або хтось комусь в оченята сцить
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15.06.2024 10:08 Відповісти
"ось таке ху..ве у нас літо" (С)
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15.06.2024 14:40 Відповісти
Куда конкретно и в котором часу?
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15.06.2024 10:30 Відповісти
Буданов розповість!
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15.06.2024 13:06 Відповісти
В Ізраїлі діє військова цензура а критикувати поітиків і їхні дії як хочеш ніхто не забороняє а в Україні все наоборот бо у нас не Генштаб керує бойовими діями а всякі безуглі та ті хто в військовій справі є дубоголовий та ні одного дня не служив у війську.
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15.06.2024 10:49 Відповісти
Прибувають одразу за F-16? Ті ж теж на початку літа мали прибути...
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15.06.2024 11:56 Відповісти
сильно треба про це киздіти? Коли прибудуть і розʼїдуться по військах - тоді і кизди...
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15.06.2024 14:39 Відповісти
 
 