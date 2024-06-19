Дания объявила о 19-м пакете военной помощи Украине. Он позволит инвестировать в украинский ОПК
Сегодня, 19 июня, Дания официально сообщила об очередном, девятнадцатом по счету, пакете военной помощи для Украины. Он должен позволить стране вкладывать средства непосредственно в украинское производство оружия.
Об этом сообщает Минобороны Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
Как отмечается, ХІХ пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и передачам со стороны союзной оборонной промышленности. Среди прочего, больше оборудования для поддержки F-16, переданных Данией.
Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен отметил, что Украина по-прежнему нуждается в значительной военной поддержке из-за длительной российской агрессии, следовательно, с помощью последнего пакета помощи Дания обеспечивает "максимально возможную поддержку потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас".
Датская модель поддержки Украины
"Но у нас также есть обязательства Дании по обеспечению безопасности поддержать Украину в ближайшие 10 лет. Именно поэтому мы создали датскую модель поддержки через украинскую оборонную промышленность, что поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - отметил Поульсен.
Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен со своей стороны подчеркнул, что инвестиции в украинскую оборонную промышленность - это эффективный и устойчивый способ поддержать украинский боевой потенциал, и сейчас, и в долгосрочной перспективе.
"С помощью этой инициативы мы выполняем сильное желание Украины и укрепляем и украинскую, и европейскую безопасность. Поэтому Дания будет продолжать расширять наши возможности по поддержке украинской оборонной промышленности, и мы также рады тому вниманию, которое это получило в ЕС и других странах", - добавил глава МИД.
Предыдущие пакеты помощи Дании Украине
В двух последних пакетах помощи для инвестиций в украинскую оборонную промышленность было зарезервировано всего 1,2 миллиарда датских крон (около $117 млн - ИФ-У). В министерстве отметили, что новый пакет позволяет распределить 1,2 миллиарда датских крон таким образом, чтобы Министерство обороны могло быстро удовлетворить потребности Украины. Ожидается, что первый проект будет запущен летом.
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