Украина и Дания подписали меморандум на закупку оружия и техники у украинских производителей, - Умеров. ФОТО

13 июня, в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, результатом встречи с Троэльсом Лундом Поульсеном стало подписание Меморандума с участием Умерова и заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Сергея Боева по закупке вооружения и техники у украинских производителей.

Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам, - отметил Умеров.

Умеров и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен

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В то же время с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен было подписано письмо о намерениях, которое начинает сотрудничество между Украиной и Нидерландами по поддержке нашего оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Эти инвестиции являются свидетельством высокого доверия к украинским производителям и их способности обеспечивать качественную военную продукцию, подчеркнул министр обороны Украины", - добавили в пресс-службе Минобороны.

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