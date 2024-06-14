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Украина и Дания подписали меморандум на закупку оружия и техники у украинских производителей, - Умеров. ФОТО

13 июня, в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, результатом встречи с Троэльсом Лундом Поульсеном стало подписание Меморандума с участием Умерова и заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Сергея Боева по закупке вооружения и техники у украинских производителей.

Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам, - отметил Умеров.

міноборони,умєров
Умеров и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы передаем недостаточно, это надо менять, чтобы Украина получала помощь в надлежащих объемах, - премьер Дании Фредериксен

В то же время с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен было подписано письмо о намерениях, которое начинает сотрудничество между Украиной и Нидерландами по поддержке нашего оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Эти инвестиции являются свидетельством высокого доверия к украинским производителям и их способности обеспечивать качественную военную продукцию, подчеркнул министр обороны Украины", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Умєров та Кайса Оллонгрен

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров провел встречу с главой минобороны Нидерландов Оллонгрен: обсуждали F-16, военное сотрудничество, привлечение поддержки в развитие украинских оборонных предприятий. ФОТО

Автор: 

Дания (588) оружие (10221) Меморандум (130) Оллонгрен Кайса (37) Умеров Рустем (534)


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Це цим буде займатись Кирило Тимошенко?
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14.06.2024 09:59 Ответить
А в нас дохріна зайвої зброї?..
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14.06.2024 10:08 Ответить
Вони взагалі хотять , щоб за зброю ,яку роблять українські виробники платити західними грошима.
Тут гірше все ,тому що з зеленими не буде ні грошей ,а зброя буде лише на паперах.
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14.06.2024 10:13 Ответить
Чим швидше таке тим краще, а може і не буде
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14.06.2024 10:14 Ответить
Юридично --меморандум.це протокол про наміри Просто бумага яка нікого нічого НЕ ЗОБОВЯЗУЄ,
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14.06.2024 10:15 Ответить
Вы не умеете читать между строк: датчан развели на деньги наши виробники. Теперь новатор или корт будет стоить не $2K за штуку, а 200 или миллион. Чеки естественно будут оплачивать датчане... Учитесь!
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14.06.2024 11:12 Ответить
 
 