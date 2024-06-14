Україна та Данія підписали меморандум на закупівлю зброї та техніки в українських виробників, - Умєров. ФОТО
13 червня, в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як зазначається, результатом зустрічі з Троельсом Лундом Поульсеном стало підписання Меморандуму за участі Умєрова та заступника міністра з питань стратегічних галузей Сергія Боєва щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.
Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам, - зазначив Умєров.
Водночас з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен було підписано лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами щодо підтримки нашого оборонно-промислового комплексу (ОПК).
"Ці інвестиції є свідченням високої довіри до українських виробників та їх здатності забезпечувати якісну військову продукцію, підкреслив міністр оборони України", - додали у пресслужбі Міноборони.
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Тут гірше все ,тому що з зеленими не буде ні грошей ,а зброя буде лише на паперах.