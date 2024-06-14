Україна та Данія підписали меморандум на закупівлю зброї та техніки в українських виробників, - Умєров. ФОТО

13 червня, в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначається, результатом зустрічі з Троельсом Лундом Поульсеном стало підписання Меморандуму за участі Умєрова та заступника міністра з питань стратегічних галузей Сергія Боєва щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам, - зазначив Умєров.

Умєров та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

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Водночас з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен було підписано лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами щодо підтримки нашого оборонно-промислового комплексу (ОПК).

"Ці інвестиції є свідченням високої довіри до українських виробників та їх здатності забезпечувати якісну військову продукцію, підкреслив міністр оборони України", - додали у пресслужбі Міноборони.

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