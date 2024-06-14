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Україна та Данія підписали меморандум на закупівлю зброї та техніки в українських виробників, - Умєров. ФОТО

13 червня, в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначається, результатом зустрічі з Троельсом Лундом Поульсеном стало підписання Меморандуму за участі Умєрова та заступника міністра з питань стратегічних галузей Сергія Боєва щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам, - зазначив Умєров.

міноборони,умєров
Умєров та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

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Водночас з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен було підписано лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами щодо підтримки нашого оборонно-промислового комплексу (ОПК). 

"Ці інвестиції є свідченням високої довіри до українських виробників та їх здатності забезпечувати якісну військову продукцію, підкреслив міністр оборони України", - додали у пресслужбі Міноборони.

Умєров та Кайса Оллонгрен

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров провів зустріч з главою міноборони Нідерландів Оллонгрен: обговорювали F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств. ФОТО

Автор: 

Данія (776) зброя (7475) Меморандум (184) Оллонгрен Кайса (44) Умєров Рустем (615)


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Це цим буде займатись Кирило Тимошенко?
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14.06.2024 09:59 Відповісти
А в нас дохріна зайвої зброї?..
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14.06.2024 10:08 Відповісти
Вони взагалі хотять , щоб за зброю ,яку роблять українські виробники платити західними грошима.
Тут гірше все ,тому що з зеленими не буде ні грошей ,а зброя буде лише на паперах.
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14.06.2024 10:13 Відповісти
Чим швидше таке тим краще, а може і не буде
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14.06.2024 10:14 Відповісти
Юридично --меморандум.це протокол про наміри Просто бумага яка нікого нічого НЕ ЗОБОВЯЗУЄ,
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14.06.2024 10:15 Відповісти
Вы не умеете читать между строк: датчан развели на деньги наши виробники. Теперь новатор или корт будет стоить не $2K за штуку, а 200 или миллион. Чеки естественно будут оплачивать датчане... Учитесь!
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14.06.2024 11:12 Відповісти
 
 