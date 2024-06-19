ЕСПЧ на следующей неделе объявит решение по делу о нарушении Россией прав человека в Крыму

25 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласит решение по существу по делу "Украина против России (относительно Крыма)".

Об этом сообщила уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Не успели мы вернуться со слушаний по существу по делу "Украина и Нидерланды против России", как ЕСПЧ решил уже на следующей неделе публично объявить решение по существу по Крымскому делу "Украина против России (относительно Крыма)". Поэтому 25.06.2024. МЫ. ЕСПЧ. Страсбург. Решение по существу по Крымскому делу - первому иску Украины, с которого началась история наших межгосударственных дел против России в ЕСПЧ. Откровенно - волнуемся, потому что немало усилий прилагаем для этих дел", - говорится в сообщении.

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Напомним, 13 декабря 2023 года в Европейском суде по правам человека начались слушания по межгосударственному делу Украины против России, в котором Киев обвиняет Москву в "административной практике" систематических нарушений Европейской конвенции о защите прав человека в аннексированном ею Крыму с февраля 2014 года.