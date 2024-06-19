ЄСПЛ наступного тижня оголосить рішення у справі щодо порушення Росією прав людини у Криму

25 червня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосить рішення по суті у справі "Україна проти Росії (щодо Криму)".

Про це повідомила уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Не встигли ми повернутись із слухань по суті у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", як ЄСПЛ вирішив вже наступного тижня публічно оголосити рішення по суті у Кримській справі "Україна проти Росії (щодо Криму)". Тому 25.06.2024. МИ. ЄСПЛ. Страсбург. Рішення по суті по Кримській справі - першому позову України, з якого почалась історія наших міждержавних справ проти Росії в ЄСПЛ. Відверто - хвилюємось, бо чимало зусиль докладаємо для цих справ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року у Європейському суді з прав людини розпочалися слухання у міждержавній справі України проти Росії, в якій Київ звинувачує Москву в "адміністративній практиці" систематичних порушень Європейської конвенції про захист прав людини в анексованому нею Криму з лютого 2014 року.