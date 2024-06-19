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Новости Война
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Эстония готова обсуждать отправку войск в Украину. Для нас это - не красная линия, - посол Кольк

Посол Естонії Кольк про відправлення військ країни до України

Правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину, поскольку для Таллинна это не является красной линией.

Об этом в интервью РБК-Україна заявила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского Союза", - подчеркнула она.

Госпожа посол отметила, что эстонские чиновники обсуждают этот вопрос, в частности, на уровне Министерства обороны страны.

"И недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас на нашей земле", - добавила Кольк.

Также читайте: В мире есть страны, желающие победы Украины, но не желающие поражения РФ, - посол Эстонии Кольк

Автор: 

Эстония (1433) военнослужащие (6159)


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Топ комментарии
+17
Естонці завжди ненавиділи підорафів!
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19.06.2024 12:20
+13
Маленька Естонія сміливіша за великі США, Німеччину, Францію, Британію
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19.06.2024 12:27
+12
Дякуємо, сміливим лісовим братам!!
Після смертей у таборах совдепії ГУЛАГУ, вільні однодумці-брати, завжди підтримують один-одного!
Памятаймо ІСТОРІЮ свою
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19.06.2024 12:28
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Естонці завжди ненавиділи підорафів!
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19.06.2024 12:20 Ответить
Маленька Естонія сміливіша за великі США, Німеччину, Францію, Британію
показать весь комментарий
19.06.2024 12:27 Ответить
Дякуємо, сміливим лісовим братам!!
Після смертей у таборах совдепії ГУЛАГУ, вільні однодумці-брати, завжди підтримують один-одного!
Памятаймо ІСТОРІЮ свою
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19.06.2024 12:28 Ответить
Дякуємо за підтримку!
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19.06.2024 12:37 Ответить
Aitäh!
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19.06.2024 12:41 Ответить
Спасибо Братья!!!!
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19.06.2024 12:40 Ответить
Браво, найсміливіша країна, естонці розуміють з якими потворами ми воюємо
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19.06.2024 12:52 Ответить
Розумні і далекоглядні вчинки. Військо, яке має за спиною реальний бойовий досвід десятикратно переважає в реальній війні.
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19.06.2024 13:03 Ответить
Навіть якщо просто "ести" стануть на кордоні хоч однієї з областей що межують з БРСР - це ВЖЕ БУДЕ ДОПОМОГОЮ! Якщо прикриють всю Волинь (з Рівненщиною) - це буде прекрасно Скільки готових бійців можна буде перекинуть для підкріплення військ на сході та півдні Та й техніка і ********** звільняться
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19.06.2024 13:04 Ответить
Саме так,це реальний варіант допомоги,реальний,а не бла-бла-бла!!))
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19.06.2024 13:22 Ответить
Respect , снимаю шляпу .
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19.06.2024 13:15 Ответить
 
 