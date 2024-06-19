Эстония готова обсуждать отправку войск в Украину. Для нас это - не красная линия, - посол Кольк

Правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину, поскольку для Таллинна это не является красной линией.

Об этом в интервью РБК-Україна заявила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского Союза", - подчеркнула она.

Госпожа посол отметила, что эстонские чиновники обсуждают этот вопрос, в частности, на уровне Министерства обороны страны.

"И недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас на нашей земле", - добавила Кольк.

Также читайте: В мире есть страны, желающие победы Украины, но не желающие поражения РФ, - посол Эстонии Кольк