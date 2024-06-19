Эстония готова обсуждать отправку войск в Украину. Для нас это - не красная линия, - посол Кольк
Правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину, поскольку для Таллинна это не является красной линией.
Об этом в интервью РБК-Україна заявила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, информирует Цензор.НЕТ.
"Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского Союза", - подчеркнула она.
Госпожа посол отметила, что эстонские чиновники обсуждают этот вопрос, в частности, на уровне Министерства обороны страны.
"И недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас на нашей земле", - добавила Кольк.
Топ комментарии
+17 Kord D
показать весь комментарий19.06.2024 12:20
+13 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий19.06.2024 12:27
+12 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий19.06.2024 12:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після смертей у таборах совдепії ГУЛАГУ, вільні однодумці-брати, завжди підтримують один-одного!
Памятаймо ІСТОРІЮ свою