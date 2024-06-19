Естонія готова обговорювати відправлення військ до України. Для нас це не червона лінія, - посол Кольк

Уряд Естонії готовий обговорювати відправлення своїх військових в Україну, оскільки для Таллінна це не є червоною лінією.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", - наголосила вона.

Пані посол зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни.

"І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", - додала Кольк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У світі є країни, які хочуть перемоги України, але не бажають поразки РФ, - посол Естонії Кольк