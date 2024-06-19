УКР
Естонія готова обговорювати відправлення військ до України. Для нас це не червона лінія, - посол Кольк

Посол Естонії Кольк про відправлення військ країни до України

Уряд Естонії готовий обговорювати відправлення своїх військових в Україну, оскільки для Таллінна це не є червоною лінією.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", - наголосила вона.

Пані посол зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни.

"І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", - додала Кольк.

+17
Естонці завжди ненавиділи підорафів!
19.06.2024 12:20 Відповісти
+13
Маленька Естонія сміливіша за великі США, Німеччину, Францію, Британію
19.06.2024 12:27 Відповісти
+12
Дякуємо, сміливим лісовим братам!!
Після смертей у таборах совдепії ГУЛАГУ, вільні однодумці-брати, завжди підтримують один-одного!
Памятаймо ІСТОРІЮ свою
19.06.2024 12:28 Відповісти
Дякуємо за підтримку!
19.06.2024 12:37 Відповісти
Aitäh!
19.06.2024 12:41 Відповісти
Спасибо Братья!!!!
19.06.2024 12:40 Відповісти
Браво, найсміливіша країна, естонці розуміють з якими потворами ми воюємо
19.06.2024 12:52 Відповісти
Розумні і далекоглядні вчинки. Військо, яке має за спиною реальний бойовий досвід десятикратно переважає в реальній війні.
19.06.2024 13:03 Відповісти
Навіть якщо просто "ести" стануть на кордоні хоч однієї з областей що межують з БРСР - це ВЖЕ БУДЕ ДОПОМОГОЮ! Якщо прикриють всю Волинь (з Рівненщиною) - це буде прекрасно Скільки готових бійців можна буде перекинуть для підкріплення військ на сході та півдні Та й техніка і ********** звільняться
19.06.2024 13:04 Відповісти
Саме так,це реальний варіант допомоги,реальний,а не бла-бла-бла!!))
19.06.2024 13:22 Відповісти
Respect , снимаю шляпу .
19.06.2024 13:15 Відповісти
 
 