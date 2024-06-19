Для МАГАТЭ абсолютно понятно, что ЗАЭС принадлежит Украине, - Гросси

Для МАГАТЭ вполне понятно, что Запорожская АЭС - это украинский объект, однако для обеспечения работы станции агентство вынуждено сотрудничать с россиянами, которые оккупировали атомную станцию.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"МАГАТЭ играет здесь очень конкретную роль, потому что оно является единственной международной организацией, которая размещена и постоянно работает на оккупированной территории - на украинской территории, которая была оккупирована, - в частности на объекте инфраструктуры, принадлежащем Украине, но который находится под российским управлением. Это неприятно слышать или говорить, но такова реальность", - ответил Гросси на обвинения в недостаточно решительной позиции МАГАТЭ относительно оккупации Россией Запорожской АЭС.

По его словам, это означает, что "для того, чтобы мы могли защитить этот объект, эффективно там работать, нам нужно сосредоточиться на технической работе, которую мы должны там выполнять".

"И это очень деликатный баланс, потому что совершенно очевидно: я взаимодействую с украинским правительством - и нет никаких проблем с президентом, министром иностранных дел, министром энергетики, ядерным регулятором и всем сообществом в Украине, - но я также должен взаимодействовать с российским менеджментом и даже с их правительством, поскольку они контролируют ситуацию. Дискуссия здесь не о том, хорошо это или плохо. Для МАГАТЭ абсолютно понятно, что это украинский объект", - подчеркнул директор агентства.

И добавил, что если бы он "стал вмешиваться в сферу политических заявлений", то это не облегчило бы его работу.

"Это усложнило бы ее, если не сделало невозможным", - убежден он.

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Поэтому, по его словам, "ситуация для МАГАТЭ является уникальной, поскольку нам нужно иметь функциональные рабочие отношения с Россией" как оккупирующим государством.

"Чтобы было еще более понятно. Украинцы любят, когда все очень четко. Если я приду и скажу кому-то: "Ты должен уйти вон, ты - вор, ты - тот или другой", - то на следующий день мне будет очень трудно работать. Работать над ядерной и физической безопасностью и другими очень техническими вещами, которые мы должны защищать", - пояснил Гросси.

Он подчеркнул, что его роль заключается "в том, чтобы избежать ядерной аварии", а для этого "позиция Агентства должна быть очень сбалансированной".

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"Что мы делаем, так это смотрим на эти решения с технической точки зрения. Безопасно ли это? Опасно ли это? И так далее. Так что мы не повторяем каждый раз: "Это не ваше". Это принимается как факт. С того момента, как я говорю, что это - украинский ядерный объект, понятно, кто является владельцем этого объекта. А дальше мы просто смотрим на технические факторы, на технические решения, которые принимаются", - заявил он.

Напоминаем, Запорожская АЭС находится в российской оккупации с 4 марта 2022 года.

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