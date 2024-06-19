Для МАГАТЕ абсолютно зрозуміло, що ЗАЕС належить Україні, - Гроссі

Для МАГАТЕ цілком зрозуміло що Запорізька АЕС - це український об'єкт однак для забезпечення роботи станції агенство змушене співпрацювати з росіянами, які окупували атомну станцію.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МАГАТЕ відіграє тут дуже конкретну роль, тому що воно є єдиною міжнародною організацією, яка розміщена і постійно працює на окупованій території – на українській території, яка була окупована, – зокрема на об'єкті інфраструктури, що належить Україні, але який перебуває під російським управлінням. Це неприємно чути чи говорити, але така реальність", - відповів Гроссі на звинувачення у недостатньо рішучій позиції МАГАТЕ стосовно окупації Росією Запорізької АЕС.\

За його словами, це означає, що "для того, щоб ми могли захистити цей об'єкт, ефективно там працювати, нам потрібно зосередитися на технічній роботі, яку ми маємо там виконувати".

"І це дуже делікатний баланс, тому що цілком очевидно: я взаємодію з українським урядом – і немає жодних проблем із Президентом, міністром закордонних справ, міністром енергетики, ядерним регулятором і всією спільнотою в Україні, – але я також повинен взаємодіяти з російським менеджментом і навіть з їхнім урядом, оскільки вони контролюють ситуацію. Дискусія тут не про те, добре це чи погано. Для МАГАТЕ абсолютно зрозуміло, що це український об'єкт", - наголосив директор агенства.

Та додав, що якби він "став втручатися у сферу політичних заяв", то це не полегшило би його роботу.

"Це ускладнило б її, якщо не унеможливило", - переконаний він.

Тому, за його словами, "ситуація для МАГАТЕ є унікальною, оскільки нам потрібно мати функціональні робочі відносини з Росією" як окупуючою державою.

"Щоб було ще більш зрозуміло. Українці люблять, коли все дуже чітко. Якщо я прийду і скажу комусь: "Ти повинен піти геть, ти – злодій, ти – той чи інший", то наступного дня мені буде дуже важко працювати. Працювати над ядерною та фізичною безпекою та іншими дуже технічними речами, які ми повинні захищати", - пояснив Гроссі.

Він підкреслив, що його роль полягає "в тому, щоб уникнути ядерної аварії", а для цього "позиція Агентства повинна бути дуже збалансованою".

"Що ми робимо, так це дивимося на ці рішення з технічної точки зору. Чи безпечно це? Чи це небезпечно? І так далі. Тож ми не повторюємо щоразу: "Це не ваше". Це приймається як факт. З того моменту, як я кажу, що це – український ядерний об'єкт, зрозуміло, хто є власником цього об'єкта. А далі ми просто дивимося на технічні фактори, на технічні рішення, які приймаються", - заявив він.

Нагадуємо, Запорізька АЕС перебуває в російській окупації із 4 березня 2022 року.

