В течение дня Силы обороны ликвидировали 207 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала суток произошло 122 боевых столкновения.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары по врагу

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и три пункта управления противника.

Российские удары по Украине

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов с применением 55 КАБов, также задействовали 533 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцев и Волчанска. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 96 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены танк, три артиллерийские системы и 11 автомобилей. Поражено 18 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов и хранилище с горюче-смазочными материалами.

На Купянском направлении противник совершил 11 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Кругляковка. Восемь атак врага успешно отражены, продолжаются три боевых столкновения возле Степной Новоселовки.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Защитники Украины успешно отразили 14 атак врага. Вблизи населенного пункта Терны еще продолжается одно боестолкновение. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты осуществили девять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздоловки и микрорайона Часова Яра - Новый. Шесть атак для врага завершились безуспешно, три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Значительно активизировал свои усилия агрессор на Краматорском направлении. При поддержке авиации российские оккупанты 17 раз штурмовали позиции наших защитников из района Бахмута. Бои шли вблизи Богдановки, Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Ситуация напряженная. 12 вражеских атак украинскими военными отражены, еще пять боестолкновений продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по сдерживанию противника на указанном направлении.

На Торецком направлении оккупанты совершили шесть попыток прорвать оборонительные рубежи наших защитников восточнее Пивничного. Украинские воины отразили четыре атаки врага, еще два боестолкновения продолжаются.

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На Покровском направлении российские войска сохраняют высокую активность. Количество боестолкновений возросло до 43. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Александрополя, Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Карловки. Нашими воинами отражена 31 вражеская атака. 12 боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания противника на указанном направлении.

Предварительные потери агрессора составили более 207 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено боевую бронированную машину и автомобиль. Потери уточняются.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. С начала суток здесь произошло 10 боестолкновений. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где враг сохраняет значительную активность. Подразделения украинской армии проводят мероприятия по наращиванию устойчивости обороны.

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Обстановка на юге

На Времевском и Ореховском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.