Враг атакует вблизи Верхнекаменского и Раздолевки на Северском направлении, ситуация напряженная, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 19:00 количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 95.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении захватчики за день четыре раза без успеха атаковали в районе Волчанска и Липцев. Во второй половине дня российские террористы нанесли коварный удар четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей.

На Купянском направлении наши защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. В настоящее время там продолжаются еще два боестолкновения. По Новоосиновому оккупационные войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными бомбами, по населенным пунктам Ковшаровка - двумя бомбами, а по селу Пристен - одной.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении противник в течение дня тоже 10 раз атаковал в районах Тернов, Макеевки и Грековки. Один бой еще продолжается. По населенному пункту Григорьевка вражеская авиация нанесла удар двумя КАБами. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 88 оккупантов, две ББМ, 75 БпЛА и два автомобиля.

На Северском направлении, вблизи Верхнекаменского и Раздоловки, агрессор шесть раз штурмовал позиции Сил обороны. Две атаки наши воины отразили, еще четыре - продолжаются. Ситуация напряженная.

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На Краматорском направлении количество атак противника возросло до 17. Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону в районах Ивановского, Нового, Калиновки, Пивничного, Андреевки и Богдановки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, 13 штурмовых действий отражено, еще четыре продолжаются. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 128 оккупантов, восемь ББМ и пять автомобилей.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не имели 30 штурмов агрессора, еще шесть вражеских атак - продолжаются.

За сегодня 10 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники отразили шесть атакующих действий войск агрессора, еще четыре - продолжаются. Авиационному удару КАБами подверглась Константиновка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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