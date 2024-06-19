Ворог атакує поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб ЗСУ

Станом на 19:00 кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 95.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку загарбники за день чотири рази без успіху атакували в районі Вовчанська та Липців. О другій половині дня російські терористи завдали підступного удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць.

На Куп’янському напрямку наші оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. На даний час там тривають ще два боєзіткнення. По Новоосиновому окупаційні війська завдали удару чотирма керованими авіаційними бомбами, по населеним пунктам Ківшарівка – двома бомбами, а по селу Пристін – однією.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку противник впродовж дня теж 10 разів атакував в районах Тернів, Макіївки та Греківки. Один бій ще триває. По населеному пункту Григорівка ворожа авіація завдала удару двома КАБами. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 88 окупантів, дві ББМ, 75 БпЛА та два автомобіля.

На Сіверському напрямку, поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки, агресор шість разів штурмував позиції Сил оборони. Дві атаки наші воїни відбили, ще чотири – тривають. Ситуація напружена.

Також дивіться: Сили оборони на Вовчанському напрямку завдали удару по зруйнованій споруді, де ховалися окупанти. ВIДЕО

На Краматорському напрямку кількість атак противника зросла до 17. Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 128 окупантів, вісім ББМ та п’ять автомобілів.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 30 штурмів агресора, ще шість ворожих атак – тривають.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили шість атакувальних дій військ агресора, ще чотири – продовжуються. Авіаційного удару КАБами зазнала Костянтинівка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте: Воїни ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки російських окупантів, але не сотні, - ОТУВ "Харків"