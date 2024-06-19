С начала суток оккупанты совершили уже 28 атак на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений возросло до 80. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг с территории РФ продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода агрессор ударил четырьмя КАБами по Волчанску, еще двумя управляемыми авиационными бомбами - по селу Борщевая, также, шестью НАРами поражено Терновую.

На Купянском направлении захватчики атакуют при поддержке авиации. Удару четырьмя КАБами подверглась Петропавловка, еще одной бомбой террористы ударили по Купянску, шестнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами били по Синьковке. В настоящее время на этом направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. Столько же атак российских войск наши защитники от разили.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз безуспешно атаковал в районах Макеевки, Грековки и Тернов.

Продолжает проявлять активность оккупационная армия на Северском направлении. Продолжаются бои вблизи Верхнекаменского и Раздоловки.

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На Краматорском направлении противник тоже атакует при поддержке авиации. В районе Часового Яра враг нанес удар двадцатью НАРАми, вблизи Белой Горы сбросил две управляемые авиационные бомбы. С начала суток российские войска пытались 15 раз потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Пивничного и Андреевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток захватчики совершили уже 28 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского и Карловки. Вблизи Новоселовки Первой противник нанес поражение двенадцатью НАРАми. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 23 вражеских штурма, пять боестолкновений еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, из которых шесть безуспешно завершились для противника.

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Авиация врага работала после обеда на Времовском направлении. Удару тремя управляемыми бомбами подверглась Великая Новоселка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.