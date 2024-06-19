З початку доби окупанти здійснили вже 28 атак на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 кількість бойових зіткнень зросла до 80. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог з території РФ продовжує завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Бєлгорода агресор вдарив чотирма КАБами по Вовчанську, ще двома керованими авіаційними бомбами - по селу Борщова, також, шістьма НАРами, уражено Тернову.

На Куп’янському напрямку загарбники атакують за підтримки авіації. Удару чотирма КАБами зазнала Петропавлівка, ще однією бомбою терористи вдарили по Куп’янську, шістнадцятьма некерованими авіаційними ракетами били по Синьківці. На даний час, на цьому напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. Стільки ж атак російських військ наші захисники відбили.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку противник впродовж дня вісім разів безуспішно атакував в районах Макіївки, Греківки та Тернів.

Продовжує проявляти активність окупаційна армія на Сіверському напрямку. Тривають бої поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

Також читайте: Воїни ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки російських окупантів, але не сотні, - ОТУВ "Харків"

На Краматорському напрямку противник теж атакує за підтримки авіації. В районі Часового Яру ворог завдав удару двадцятьма НАРАми, поблизу Білої Гори скинув дві керовані авіаційні бомби. Від початку доби російські війська намагалися 15 разів потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Нового, Калинівки, Північного та Андріївки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби загарбники здійснили вже 28 атак на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Новопокровського та Карлівки. Поблизу Новоселівки Першої противник завдав ураження дванадцятьма НАРАми. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 ворожих штурми, п’ять боєзіткнень ще продовжуються.

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми, з яких шість безуспішно завершились для противника.

Також дивіться: Воїни 63-ї бригади оголосили збір на засоби РЕБ для боротьби із ворожими дронами. ВIДЕО

Авіація ворога працювала пообіді на Времівському напрямку. Удару трьома керованими бомбами зазнала Велика Новосілка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.