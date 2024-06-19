Протягом дня Сили оборони ліквідували 207 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку доби відбулося 122 бойових зіткнення.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари по ворогу

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та три пункти управління противника.

Російські удари по Україні

Російські загарбники завдали по території України три ракетні та 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 КАБів, також задіяли 533 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 96 окупантів загиблими та пораненими, знищено танк, три артилерійські системи та 11 автомобілів. Уражено 18 укриттів особового складу, два місця зберігання боєприпасів та сховище з пально-мастильними матеріалами.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.

Читайте: Ворог атакує поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб ЗСУ

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Захисники України успішно відбили 14 атак ворога. Поблизу населеного пункту Терни ще триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили дев’ять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки та мікрорайону Часового Яру – Новий. Шість атак для ворога завершилися безуспішно, три боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Значно активізував свої зусилля агресор на Краматорському напрямку. За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників з району Бахмута. Бої точилися поблизу Богданівки, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. 12 ворожих атак українськими військовими відбито, ще п’ять боєзіткнень тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль щодо стримування противника на зазначеному напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили шість спроб прорвати оборонні рубежі наших захисників східніше Північного. Українські воїни відбили чотири атаки ворога, ще два боєзіткнення тривають.

Читайте: З початку доби окупанти здійснили вже 28 атак на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку російські війська зберігають високу активність. Кількість боєзіткненнь зросла до 43. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Карлівки. Нашими воїнами відбито 31 ворожу атаку. 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування противника на зазначеному напрямку.

Попередні втрати агресора склали понад 207 окупантів вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину та автомобіль. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність. Підрозділи українського війська проводять заходи з нарощування стійкості оборони.

Читайте: Від початку доби відбулося 113 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Обстановка на Півдні

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. .

На Придніпровському напрямках п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.