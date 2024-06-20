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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 530 920 человек (+1170 за сутки), 7987 танков, 14 052 артсистемы, 15 337 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 530 920 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 530 920 (+1170) человек,
  • танков - 7987 (+3) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15 337 (+18) единиц,
  • артиллерийских систем - 14 052 (+45) единицы,
  • РСЗО - 1105 (+1) единиц,
  • средств ПВО - 859 (+2) единиц,
  • самолетов - 359 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 260 (+39) единиц,
  • крылатых ракет - 2298 (+1) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 134 (+56) единицы,
  • специальной техники - 2357 (+6) единиц.

Также смотрите: Бойцы 3-й ОБШр ликвидировали 250 российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Інфографіка за 19 червня

Автор: 

армия РФ (19403) Генштаб ВС (6346) ликвидация (3609) уничтожение (7043)


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Топ комментарии
+24
Минув 3770 день москальсько-української війни.
131 одиниця техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 46, броня 21, логістика 56!.
Арта вчора перевалила за 14 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 530 000!!! це більше, ніж таке місто, як Балашиха.
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20.06.2024 08:47
+10
530 тис чумардосів з початку війни і 170 тис в цьому році.
Танки ніяк не доповзуть до ювілею, проте червень 22-го (216) і червень 23-го (238) вже обійшли, на зараз 247 танків. Мені одному здається, що дев'яти тисяч не буде, навіть якщо КВ і 34 з постаментів познімають.
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20.06.2024 07:59
+10
на Харьков надо не 100тыс а минимум 500 мясозаготовок, дохрена техники и топлива к ней, а также жратвы... а этого у орков нема от слова "совсем"... тем более, что 80км вглубь оркостана хорошо обстреливается хаймарсами, на 40км вампирами (чешскими градами)
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20.06.2024 08:59
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20.06.2024 07:55 Ответить
Квартальні загострення шизофренії, точніше шизофашизма ...
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20.06.2024 08:58 Ответить
Маячня параноїдної шизофренії,це споконвічна ідеологія Московії,яка вже на генному рівні в московитів!!))
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20.06.2024 09:25 Ответить
В жовтні як поперли за сцаря, до сих пір пруть. З жовтня по сьогодні вже 252 тисячі (майже половина від початку війни) в фанзоні, а барани все лізуть. Сцарь на троні вже коріння пустив, потрібно викорчовувати бо "вєрноподданиє" ніколи не вгамуються.
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20.06.2024 10:17 Ответить
530 тис чумардосів з початку війни і 170 тис в цьому році.
Танки ніяк не доповзуть до ювілею, проте червень 22-го (216) і червень 23-го (238) вже обійшли, на зараз 247 танків. Мені одному здається, що дев'яти тисяч не буде, навіть якщо КВ і 34 з постаментів познімають.
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20.06.2024 07:59 Ответить
Утилізація московського лайна триває,вже залишки совєтських танків з Сибірськіх складів вигортають!!))
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20.06.2024 09:28 Ответить
ще є повно МС -1
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20.06.2024 13:04 Ответить
А че - так - скрепно - похож на R2-D2 с Звездный Войн
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20.06.2024 13:23 Ответить
готовятся, сцуки, к танковому прорыву на Угледар и на Покровск ... ********... поэтому в последнее время так слабо по бронетехнике...
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20.06.2024 08:36 Ответить
Я тоже думаю что с танками не так все просто. Что-то готовят суки. Могут пойти и на боровую и даже на харьков
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20.06.2024 08:42 Ответить
на Харьков надо не 100тыс а минимум 500 мясозаготовок, дохрена техники и топлива к ней, а также жратвы... а этого у орков нема от слова "совсем"... тем более, что 80км вглубь оркостана хорошо обстреливается хаймарсами, на 40км вампирами (чешскими градами)
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20.06.2024 08:59 Ответить
ну и на 180км штормами и скальпами
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20.06.2024 09:01 Ответить
Апять на Харьков????
А сейчас в Волчанске куда кацапы идут? На Одесу???
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20.06.2024 13:25 Ответить
Минув 3770 день москальсько-української війни.
131 одиниця техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 46, броня 21, логістика 56!.
Арта вчора перевалила за 14 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 530 000!!! це більше, ніж таке місто, як Балашиха.
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20.06.2024 08:47 Ответить
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20.06.2024 08:49 Ответить
С танками у кацапов действительно проблема. Советские запасы уже кончаются, а новые не изготовили. Остается воевать, как деды воевали на лошадях. Так, что скоро увидим Первую конную армию им. Буденова
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20.06.2024 08:53 Ответить
https://poems.net.ua/poet/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%9E_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5 Поэты » Светлов Михаил Аркадьевич Песня О Каховке
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20.06.2024 09:02 Ответить
Ти думаєш - коні в них є?
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20.06.2024 11:34 Ответить
Кареты еще есть императора николи второго
Не проблема - прибиваешь к карете мангал и - вуаля...
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20.06.2024 13:28 Ответить
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20.06.2024 08:58 Ответить
Цифри втрат ворога треба оцінювати тільки у співвідношенні з власними втратами. Публікація втрат ворога без інформації про власні втрати не має жодного сенсу. Якщо ворог продовжує наступати, то це означає, що його втрати є недостатніми. Є ще ресурс.
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20.06.2024 09:04 Ответить
А де ти тут бачиш оцінку, тут тільки підрахунок ведеться, оцінка буде після перемоги.
Міжнародний інститут стратегічних досліджень пише що у кацапів в строю є ще близько двох тисяч танків, на таку площу як у мордора це гола дупа.
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20.06.2024 10:33 Ответить
В сміслє немає сенсу?
На +1170 кацапов Земля стала чистіша - а ти нема сенсу?
Небуло сенсу твоїй мамі давати твоєму батькові...
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20.06.2024 13:30 Ответить
Графи НПЗ не вистачає
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20.06.2024 09:30 Ответить
Шойгу/ Белоусов где танки.
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20.06.2024 09:48 Ответить
Скільки танків залишилось у РФ та наскільки об'ємні запаси на російських базах зберігання

16:56, 09.06.22

Military Balance:
Станом на 2021 рік у всіх збройних силах РФ у строю знаходиться 3330 одиниць танків всіх модифікацій.
Щодо орієнтовної кількості російських танків на базах зберігання, мова йде про 10090 одиниць, з яких 7 тисяч - Т-72, 3 тисячі - Т-80, а також до 90 одиниць Т-90 (у базі немає даних щодо кількості танків застарілих версій, таких як Т-55 та Т-62).
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20.06.2024 10:20 Ответить
Tanks by Country 2024
Russia 12,566
North Korea 6,645
United States 5,500
China 4,950
Egypt 4,664
India 4,614
Iran 4,071
Pakistan 3,742
Syria 2,616
South Korea 2,331
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20.06.2024 12:28 Ответить
На жаль, ворога втрати не хвилюють і він продовжує наступ. Отже, може дозволити собі такі втрати
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20.06.2024 20:59 Ответить
 
 