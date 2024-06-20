Общие боевые потери РФ с начала войны - около 530 920 человек (+1170 за сутки), 7987 танков, 14 052 артсистемы, 15 337 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 530 920 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 530 920 (+1170) человек,

танков - 7987 (+3) единиц,

боевых бронированных машин - 15 337 (+18) единиц,

артиллерийских систем - 14 052 (+45) единицы,

РСЗО - 1105 (+1) единиц,

средств ПВО - 859 (+2) единиц,

самолетов - 359 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 260 (+39) единиц,

крылатых ракет - 2298 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 19 134 (+56) единицы,

специальной техники - 2357 (+6) единиц.

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