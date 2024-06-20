Общие боевые потери РФ с начала войны - около 530 920 человек (+1170 за сутки), 7987 танков, 14 052 артсистемы, 15 337 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 530 920 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 530 920 (+1170) человек,
- танков - 7987 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 337 (+18) единиц,
- артиллерийских систем - 14 052 (+45) единицы,
- РСЗО - 1105 (+1) единиц,
- средств ПВО - 859 (+2) единиц,
- самолетов - 359 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 260 (+39) единиц,
- крылатых ракет - 2298 (+1) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 134 (+56) единицы,
- специальной техники - 2357 (+6) единиц.
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Танки ніяк не доповзуть до ювілею, проте червень 22-го (216) і червень 23-го (238) вже обійшли, на зараз 247 танків. Мені одному здається, що дев'яти тисяч не буде, навіть якщо КВ і 34 з постаментів познімають.
А сейчас в Волчанске куда кацапы идут? На Одесу???
131 одиниця техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 46, броня 21, логістика 56!.
Арта вчора перевалила за 14 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 530 000!!! це більше, ніж таке місто, як Балашиха.
Не проблема - прибиваешь к карете мангал и - вуаля...
Міжнародний інститут стратегічних досліджень пише що у кацапів в строю є ще близько двох тисяч танків, на таку площу як у мордора це гола дупа.
На +1170 кацапов Земля стала чистіша - а ти нема сенсу?
Небуло сенсу твоїй мамі давати твоєму батькові...
16:56, 09.06.22
Military Balance:
Станом на 2021 рік у всіх збройних силах РФ у строю знаходиться 3330 одиниць танків всіх модифікацій.
Щодо орієнтовної кількості російських танків на базах зберігання, мова йде про 10090 одиниць, з яких 7 тисяч - Т-72, 3 тисячі - Т-80, а також до 90 одиниць Т-90 (у базі немає даних щодо кількості танків застарілих версій, таких як Т-55 та Т-62).
Russia 12,566
North Korea 6,645
United States 5,500
China 4,950
Egypt 4,664
India 4,614
Iran 4,071
Pakistan 3,742
Syria 2,616
South Korea 2,331