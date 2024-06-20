Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 530 920 осіб (+1170 за добу), 7987 танків, 14 052 артсистеми, 15 337 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 530 920 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 530920 (+1170) осіб,

танків ‒ 7987 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,

артилерійських систем – 14052 (+45) од,

РСЗВ – 1105 (+1) од,

засоби ППО ‒ 859 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),

крилаті ракети ‒ 2298 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2357 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки російських окупантів, але не сотні, - ОТУВ "Харків"