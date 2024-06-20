Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 530 920 осіб (+1170 за добу), 7987 танків, 14 052 артсистеми, 15 337 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 530 920 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 530920 (+1170) осіб,
- танків ‒ 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
- артилерійських систем – 14052 (+45) од,
- РСЗВ – 1105 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2357 (+6)
Топ коментарі
+24 Qq Qqq #455433
показати весь коментар20.06.2024 08:47 Відповісти Посилання
+10 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар20.06.2024 07:59 Відповісти Посилання
+10 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар20.06.2024 08:59 Відповісти Посилання
Танки ніяк не доповзуть до ювілею, проте червень 22-го (216) і червень 23-го (238) вже обійшли, на зараз 247 танків. Мені одному здається, що дев'яти тисяч не буде, навіть якщо КВ і 34 з постаментів познімають.
А сейчас в Волчанске куда кацапы идут? На Одесу???
131 одиниця техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 46, броня 21, логістика 56!.
Арта вчора перевалила за 14 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 530 000!!! це більше, ніж таке місто, як Балашиха.
Не проблема - прибиваешь к карете мангал и - вуаля...
Міжнародний інститут стратегічних досліджень пише що у кацапів в строю є ще близько двох тисяч танків, на таку площу як у мордора це гола дупа.
На +1170 кацапов Земля стала чистіша - а ти нема сенсу?
Небуло сенсу твоїй мамі давати твоєму батькові...
16:56, 09.06.22
Military Balance:
Станом на 2021 рік у всіх збройних силах РФ у строю знаходиться 3330 одиниць танків всіх модифікацій.
Щодо орієнтовної кількості російських танків на базах зберігання, мова йде про 10090 одиниць, з яких 7 тисяч - Т-72, 3 тисячі - Т-80, а також до 90 одиниць Т-90 (у базі немає даних щодо кількості танків застарілих версій, таких як Т-55 та Т-62).
Russia 12,566
North Korea 6,645
United States 5,500
China 4,950
Egypt 4,664
India 4,614
Iran 4,071
Pakistan 3,742
Syria 2,616
South Korea 2,331