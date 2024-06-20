УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9163 відвідувача онлайн
Новини
6 771 29

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 530 920 осіб (+1170 за добу), 7987 танків, 14 052 артсистеми, 15 337 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 530 920 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 530920 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 7987 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14052 (+45) од,
  • РСЗВ – 1105 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2357 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки російських окупантів, але не сотні, - ОТУВ "Харків"

Інфографіка за 19 червня

Автор: 

армія рф (18469) Генштаб ЗС (7108) ліквідація (4354) знищення (7987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Минув 3770 день москальсько-української війни.
131 одиниця техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 46, броня 21, логістика 56!.
Арта вчора перевалила за 14 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 530 000!!! це більше, ніж таке місто, як Балашиха.
показати весь коментар
20.06.2024 08:47 Відповісти
+10
530 тис чумардосів з початку війни і 170 тис в цьому році.
Танки ніяк не доповзуть до ювілею, проте червень 22-го (216) і червень 23-го (238) вже обійшли, на зараз 247 танків. Мені одному здається, що дев'яти тисяч не буде, навіть якщо КВ і 34 з постаментів познімають.
показати весь коментар
20.06.2024 07:59 Відповісти
+10
на Харьков надо не 100тыс а минимум 500 мясозаготовок, дохрена техники и топлива к ней, а также жратвы... а этого у орков нема от слова "совсем"... тем более, что 80км вглубь оркостана хорошо обстреливается хаймарсами, на 40км вампирами (чешскими градами)
показати весь коментар
20.06.2024 08:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трьохмісячні часові серії:

https://photos.app.goo.gl/XxueUaCdw9Rn5UJV6
показати весь коментар
20.06.2024 07:55 Відповісти
Квартальні загострення шизофренії, точніше шизофашизма ...
показати весь коментар
20.06.2024 08:58 Відповісти
Маячня параноїдної шизофренії,це споконвічна ідеологія Московії,яка вже на генному рівні в московитів!!))
показати весь коментар
20.06.2024 09:25 Відповісти
В жовтні як поперли за сцаря, до сих пір пруть. З жовтня по сьогодні вже 252 тисячі (майже половина від початку війни) в фанзоні, а барани все лізуть. Сцарь на троні вже коріння пустив, потрібно викорчовувати бо "вєрноподданиє" ніколи не вгамуються.
показати весь коментар
20.06.2024 10:17 Відповісти
530 тис чумардосів з початку війни і 170 тис в цьому році.
Танки ніяк не доповзуть до ювілею, проте червень 22-го (216) і червень 23-го (238) вже обійшли, на зараз 247 танків. Мені одному здається, що дев'яти тисяч не буде, навіть якщо КВ і 34 з постаментів познімають.
показати весь коментар
20.06.2024 07:59 Відповісти
Утилізація московського лайна триває,вже залишки совєтських танків з Сибірськіх складів вигортають!!))
показати весь коментар
20.06.2024 09:28 Відповісти
ще є повно МС -1
показати весь коментар
20.06.2024 13:04 Відповісти
А че - так - скрепно - похож на R2-D2 с Звездный Войн
показати весь коментар
20.06.2024 13:23 Відповісти
готовятся, сцуки, к танковому прорыву на Угледар и на Покровск ... ********... поэтому в последнее время так слабо по бронетехнике...
показати весь коментар
20.06.2024 08:36 Відповісти
Я тоже думаю что с танками не так все просто. Что-то готовят суки. Могут пойти и на боровую и даже на харьков
показати весь коментар
20.06.2024 08:42 Відповісти
на Харьков надо не 100тыс а минимум 500 мясозаготовок, дохрена техники и топлива к ней, а также жратвы... а этого у орков нема от слова "совсем"... тем более, что 80км вглубь оркостана хорошо обстреливается хаймарсами, на 40км вампирами (чешскими градами)
показати весь коментар
20.06.2024 08:59 Відповісти
ну и на 180км штормами и скальпами
показати весь коментар
20.06.2024 09:01 Відповісти
Апять на Харьков????
А сейчас в Волчанске куда кацапы идут? На Одесу???
показати весь коментар
20.06.2024 13:25 Відповісти
Минув 3770 день москальсько-української війни.
131 одиниця техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 46, броня 21, логістика 56!.
Арта вчора перевалила за 14 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 530 000!!! це більше, ніж таке місто, як Балашиха.
показати весь коментар
20.06.2024 08:47 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 08:49 Відповісти
С танками у кацапов действительно проблема. Советские запасы уже кончаются, а новые не изготовили. Остается воевать, как деды воевали на лошадях. Так, что скоро увидим Первую конную армию им. Буденова
показати весь коментар
20.06.2024 08:53 Відповісти
https://poems.net.ua/poet/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%9E_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5 Поэты » Светлов Михаил Аркадьевич Песня О Каховке
показати весь коментар
20.06.2024 09:02 Відповісти
Ти думаєш - коні в них є?
показати весь коментар
20.06.2024 11:34 Відповісти
Кареты еще есть императора николи второго
Не проблема - прибиваешь к карете мангал и - вуаля...
показати весь коментар
20.06.2024 13:28 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 08:58 Відповісти
Цифри втрат ворога треба оцінювати тільки у співвідношенні з власними втратами. Публікація втрат ворога без інформації про власні втрати не має жодного сенсу. Якщо ворог продовжує наступати, то це означає, що його втрати є недостатніми. Є ще ресурс.
показати весь коментар
20.06.2024 09:04 Відповісти
А де ти тут бачиш оцінку, тут тільки підрахунок ведеться, оцінка буде після перемоги.
Міжнародний інститут стратегічних досліджень пише що у кацапів в строю є ще близько двох тисяч танків, на таку площу як у мордора це гола дупа.
показати весь коментар
20.06.2024 10:33 Відповісти
В сміслє немає сенсу?
На +1170 кацапов Земля стала чистіша - а ти нема сенсу?
Небуло сенсу твоїй мамі давати твоєму батькові...
показати весь коментар
20.06.2024 13:30 Відповісти
Графи НПЗ не вистачає
показати весь коментар
20.06.2024 09:30 Відповісти
Шойгу/ Белоусов где танки.
показати весь коментар
20.06.2024 09:48 Відповісти
Скільки танків залишилось у РФ та наскільки об'ємні запаси на російських базах зберігання

16:56, 09.06.22

Military Balance:
Станом на 2021 рік у всіх збройних силах РФ у строю знаходиться 3330 одиниць танків всіх модифікацій.
Щодо орієнтовної кількості російських танків на базах зберігання, мова йде про 10090 одиниць, з яких 7 тисяч - Т-72, 3 тисячі - Т-80, а також до 90 одиниць Т-90 (у базі немає даних щодо кількості танків застарілих версій, таких як Т-55 та Т-62).
показати весь коментар
20.06.2024 10:20 Відповісти
Tanks by Country 2024
Russia 12,566
North Korea 6,645
United States 5,500
China 4,950
Egypt 4,664
India 4,614
Iran 4,071
Pakistan 3,742
Syria 2,616
South Korea 2,331
показати весь коментар
20.06.2024 12:28 Відповісти
На жаль, ворога втрати не хвилюють і він продовжує наступ. Отже, може дозволити собі такі втрати
показати весь коментар
20.06.2024 20:59 Відповісти
 
 