На Покровском направлении продолжаются бои в 14 локациях, в частности в районах Сокола, Воздвиженки и Новоалександровки, - Генштаб

Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 96. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении в течение дня оккупанты сбросили уже шесть КАБов с территории РФ, с направлений Белгорода и Шебекино Белгородской области. Бомбардировке подверглись районы Волчанска, Нескучного и Липцев. Безуспешные штурмовые действия сегодня враг вел в Волчанске и возле Тихого.

Предварительно, на Харьковском направлении враг за сегодня потерял убитыми и ранеными 59 человек. Еще несколько оккупантов сдались в плен, выбрав жизнь, вместо бессмысленной смерти.

Боевые действия на востоке

На Покровском направлении сейчас продолжаются бои в 14 локациях, в частности в районах Сокола, Воздвиженки и Новоалександровки. Направление остается самым горячим. Также враг применяет авиацию. Вражескими КАБами атакованы за сегодня Евгеновка, Волчье и Новая Полтавка. Общее количество атак врага за сутки возросло до 34.

Наши защитники сдерживают захватчиков, нанося значительные потери. По предварительной информации, за текущие сутки оккупанты потеряли на этом направлении 295 человек, из них 99 - безвозвратно. Уничтожено три боевых бронированных машины, две пушки, единицу спецтехники и наземную станцию управления БпЛА. Повреждены три бронемашины и четыре артсистемы противника.

Обстановка на юге

После обеда, по две новых безуспешных попытки врага атаковать увеличилось на Кураховском и Приднепровском направлениях. На последнем российские террористы сбросили еще и шесть управляемых авиабомб - пострадали районы Новотягинки, Ивановки и Николаевки.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

